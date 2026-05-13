電子帳票配信システム「@Tovas」と「FUJIFILM IWpro」がデータ連携を開始

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦、以下「コクヨ」）が提供する電子帳票配信システム「@Tovas（あっととばす）」は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：浜 直樹）が提供する業務のDX/デジタル化を支援するクラウドサービス「FUJIFILM IWpro（フジフイルム アイダブリュ プロ）」との連携アプリケーション「@Tovas for FUJIFILM IWpro（アットトバス フォーフジフイルム アイダブリュ プロ ）」を構築し、提供開始することをお知らせいたします。

昨今の電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の導入、さらにはDX（デジタルトランスフォーメーション）の進展により、企業における帳票発行業務の効率化と電子化への対応は喫緊の課題となっています。一方で、取引先によっては依然としてFAXや郵送での受領を希望するケースも多く、配信手段の使い分けが担当者の大きな負担となっています。この度、業務プロセスの統合管理を実現する「FUJIFILM IWpro」と、多様な配信手段を持つ「@Tovas」が連携することで、データ作成から配信までの一連のワークフローをシームレス化し、業務効率の劇的な向上を実現します。

1. 「@Tovas for FUJIFILM IWpro」の概要

本アプリケーションは、FUJIFILM IWpro上のデータを活用し、@Tovasを通じて宛先ごとに最適な手段で帳票を届ける連携ソリューションです。

【主な特徴】

シームレスなデータ連携： FUJIFILM IWproで管理・作成された帳票データを、スムーズに@Tovasへ取り込みます。

配信手段の自動選択： @Tovasに登録されたマスタ情報を基に、取引先の希望に合わせた「電子ファイル」「FAX」「郵送」の3つの手段で自動配信します。

運用の効率化： 複数の配信ツールを使い分ける手間を省き、一つの管理フローの中で帳票送付業務を完結させることが可能です。

2. 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社からのコメント

この度、コクヨの「@Tovas Master＋」※と「FUJIFILM IWpro」の連携機能が提供開始されることを心より歓迎いたします。

当社は、FUJIFILM IWproを通じて、お客様の業務プロセスやシステムなど、「すべての仕事」をひとつにつなぎ、ワンストップでDXおよびデジタル化を支援することを目指しています。

本連携により、帳票配信業務における前後のプロセスも含めた幅広い業務の効率化を実現し、お客様の業務変革や成功体験に、これまで以上に貢献できるものと期待しています。

今後もコクヨとのパートナーシップを一層深化させ、お客様の生産性向上と業務効率化を支援するさまざまなソリューションを提供してまいります。

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

ビジネスソリューション事業本部 マーケティング部 部長 瀧澤 基 氏

※@Tovas Master+について：https://www.attovas.com/about/master.php

3.製品概要

製品名： @Tovas for FUJIFILM IWpro

提供開始日： 2026年5月13日

価格 ：54,000円／年（税抜）

※別途@Tovasの費用が必要となります。

【参考情報】

・「@Tovas」について

@Tovas（アットトバス）は、請求書や納品書・注文書などの帳票PDFデータをアップロードするだけで、「電子ファイル（Web・メール）」「FAX」「郵送」でお届けから受け取りまでできるサービスです。@Tovasの全データの通信は、SSL（通信を暗号化する仕組み）によって暗号化されており、ウイルスチェックも実施しています。インターネット回線を活用しながらも、セキュアな送受信環境を実現し、コクヨならではの安心で安全なインフラで大切なファイルをお届けいたします。

@Tovas製品紹介ページ：https://www.attovas.com/

・「FUJIFILM IWpro」について

FUJIFILM IWproは、文書の自動取込み・仕分けから、データ共有、管理、出力、そしてセキュリティーや操作のしやすさまで、デジタル化した業務に求められる機能を集約したクラウドサービスです。

既存システムや業務プロセスを1つのプラットフォームで繋いで、ワンストップでDXやデジタル化を支援します。

FUJIFILM IWpro製品紹介ページ：https://www.fujifilm.com/fb/product/software/fbiwpro

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。