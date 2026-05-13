梅乃宿酒造×堀内果実園、果実感あふれる「沼る大人の贅沢パフェ」を5月18日（月）より発売開始

株式会社堀内果実園

堀内果実園は、梅乃宿酒造株式会社とのコラボレーションにより、梅乃宿酒造の果実のリキュール「大人の果肉の沼」を使用したメニュー「沼る大人の贅沢パフェ」を、2026年5月18日（月）より一部店舗にて発売開始いたします。

今回登場するパフェは、「大人の果肉の沼」シリーズの果実感を活かした、マンゴー・いちご・ももの3種類。果実園ならではのくだものを楽しむ感覚と、梅乃宿酒造のリキュールが持つ濃厚な果肉感を組み合わせた、少し特別な大人のための贅沢パフェです。

販売店舗は、堀内果実園 奈良三条店、グランフロント大阪店、堀内果実園 TEA PARLOUR、堀内果実園 Landの4店舗。果実とリキュールが織りなす大人の贅沢な味わいを、ぜひお楽しみください。

果実を味わうように楽しめる、梅乃宿酒造の「大人の果肉の沼」

大人の果肉の沼

「大人の果肉の沼」は、果実をそのまま食べるような濃厚な果肉感を楽しめる、梅乃宿酒造のリキュールシリーズです。

今回の「沼る大人の贅沢パフェ」では、マンゴー・いちご・ももの3種を使用。マンゴーは完熟マンゴーの濃厚な味わい、いちごは甘味・酸味・香りのバランス、ももは果肉たっぷりの丸みあるやさしい甘さが特徴です。

それぞれの果実の魅力を、堀内果実園ならではのパフェ仕立てで表現しました。

マンゴーいちごもも【商品概要】

商品名：梅乃宿酒造×堀内果実園 コラボレーション 「沼る大人の贅沢パフェ」

販売開始日：2026年5月18日（月）～

販売価格：2,280円（税込）

商品内容：「大人の果肉の沼」を使用した3種の「沼る大人の贅沢パフェ」

・マンゴー

・いちご

・もも

その他販売内容：「大人の果肉の沼」ボトル販売 ※酒販免許のある店舗のみ

注意事項

本商品にはアルコールが含まれます。20歳未満の方、お車を運転される方、妊娠中・授乳中の方はお召し上がりいただけません。

【販売店舗】

・堀内果実園 奈良三条店

奈良県奈良市角振町23

TEL：0742-93-8393

営業時間：10:00～19:00（LO 18:30）

・堀内果実園 グランフロント大阪店

大阪府大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪 南館B1

TEL：06-6467-8553

営業時間：10:00～21:00（LO 20:30）

・堀内果実園 TEA PARLOUR

奈良県橿原市曲川町7-20-1

イオンモール橿原本館2F

TEL：0744-47-0515

営業時間：10:00～21:00（LO 20:30）

・堀内果実園 Land

奈良県五條市西河内町1219番地の1

TEL：0747-20-8013

営業時間：10:00～17:00

店舗情報：https://horiuchi-fruit.jp/shop/

【お問合わせ先】

「堀内果実園」

〒637-0001

奈良県五條市西河内町1219-1

Tel：0747-20-8013（受付時間 8:00～17:00）

Mobile：090-7488-5014（代表 堀内）

Mail：info@horiuchi-fruit.jp