マホロバ・マインズ三浦 にて「リラックマ アフタヌーンティー」が6月1日に登場！　7月からコラボルームの宿泊特典ぬいぐるみほかも一新

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、神奈川県・三浦市のホテル マホロバ・マインズ三浦にて、2026年6月1日（月）より新たに「リラックマ アフタヌーンティー」が販売されることをお知らせします。また、7月以降はコラボルーム宿泊者限定特典の内容も一新されます。

※画像はイメージです。実際とはデザインや仕様が異なる場合がございます。

マホロバ・マインズ三浦では、2022年4月にリラックマルームとコリラックマルーム、翌年8月にキイロイトリルーム、そして2026年4月にチャイロイコグマルームがオープンし、コラボルームが全4室となりました。コラボルームをはじめ、各種グッズ、菓子、カフェメニュー、ランチなどを目的に、国内はもとよりアジアや欧米など世界中からリラックマファンが訪れています。

●「リラックマ アフタヌーンティー」について

「リラックマ アフタヌーンティー」は、リラックマの顔を象ったホテルオリジナル アフタヌーンティースタンドで提供されるだけでなく、すべてにリラックマたちが登場する楽しいメニューとなります。地元の山の幸・三浦産野菜も使用され、三浦半島のマホロバ・マインズ三浦でしか味わえない内容となっています。ぜひ、忙しい日常を少しだけ忘れ、“ごゆるり”とリラックマたちとのティータイムを楽しんでください。コラボルームの宿泊予約者には、先行予約受付サービスも実施されます。

●メニュー

※仕入れ状況等により変更する場合もあります。

【スイーツ】

＊キイロイトリのごきげんモンブラン

＊ボタンマカロン ～フランボワーズフレーバー～

＊トリュフチョコ ～もふもふ生クリームの胸毛を添えて～

＊キイロイトリのちいさなおやつパンナコッタ

＊コリラックマのいちごミルキームース

＊リラックマのほうじ茶ラテプリン

＊リラックマのチョココーティングパンケーキ

＊ちいさなホットケーキタワー

＊はちみつの森より ～りんごジャム＆はちみつ～

【セイボリー】

＊リラックマとマホロバの和み最中

～サーモンムース、フロマージュブラン～

＊チャイロイコグマの三浦野菜特製キッシュ

＊三浦の畑のごちそうピクルス

＊森の仲間たちのわくわくピクニックバーガー

【スコーン】

＊ごほうびスコーン コリラックマクッキーを添えて

●料金（消費税・サービス料込み）

お1人様 6,600円

※コーヒー・紅茶のフリーフロー付き（セルフサービス）

※中学生以上のお客様は、ご人数分（お席数分）のご注文が必要です。

小学生以下のお子様はお取り分け可。

●会場・時間

マホロバ・マインズ三浦1階 Rita Cafe（リタカフェ）

11:30または14:00からの2時間制

※1日あたり合計12食限定

●実施開始日

2026年6月1日（月）より

●予約受付開始日時

＜ご宿泊者限定先行予約＞

リラックマコラボルーム（リラックマルーム・コリラックマルーム・キイロイトリルーム・チャイロイコグマルーム）に、5月31日（日）以降にご宿泊予約されたお客様限定で受付。

＊受付期間：2026年5月11日（月）10:00 ～ 5月20日（水）17:00

＊予約可能期間：2026年6月1日（月）～ 8月31日（月）

＜一般予約受付＞

2026年5月21日（木） 10:00より、90日後までの予約を受付。

※各受付開始日時に下記ページでご案内する専用フォームにて、予約を受け付けます。

https://www.maholova-minds.com/lp/rilakkuma/cafe.html

なお、「リラックマ アフタヌーンティー」の発売に伴い、「リラックマランチ」「コリラックマランチ」「キイロイトリランチ」は、5月31日（日）をもって販売を終了致します。可愛くてお腹いっぱいになるリラックマ コラボランチを、終了前にぜひ一度ご賞味ください。

https://www.maholova-minds.com/lp/rilakkuma/lunch.html

●リラックマコラボルーム宿泊者限定特典の変更について

2026年7月以降、宿泊者限定特典のデザイン・提供内容を一部変更致します。

●2026年7月1日（水）より変更

＜キイロイトリルーム＞

ぬいぐるみセットを、「キイロイトリ＆チャイロイコグマ」から

「キイロイトリ＆キイロイトリカー」へ変更

＜リラックマルーム・コリラックマルーム・キイロイトリルーム＞

各部屋限定の「ミネラルウォーター」を、それぞれ新デザインに変更

＜全室共通＞

・「リラックマ ウェルカムドーナツ」を、「リラックマクッキー缶」（リラックマたちのアイシングクッキー等の詰め合わせ）へ変更

・「リラックマ トートバッグ」のデザインやサイズを一新し、提供数を1室1枚に変更

●2026年7月31日（金）で終了

「リラックマ フェイスタオル」を宿泊者特典から除外し、1階売店にて販売を継続

詳細は、下記ページをご覧ください。

https://www.maholova-minds.com/lp/rilakkuma/room.html

●「チャイロイコグマルーム」いよいよ宿泊開始！

４月17日（金）より、チャイロイコグマルームのご宿泊が始まりました。

素敵なお部屋の様子を少しだけ公開します。

詳細URL▷https://www.maholova-minds.com/lp/rilakkuma/room.html#chairoikoguma

●チャイロイコグマルームについて

どんぐりのおうちや大きな木など、チャイロイコグマの住む森で暮らすような気分で世界観に没入し、他にはない体験ができるお部屋です。

リビングには、オリジナルの2種類のチャイロイコグマソファが置かれ、アオイコオオカミやスワンさんも一緒。もちろんリラックマたちもいるので、コラボルームの中で一番たくさんの仲間に会えるお部屋です。チャイロイコグマが大好きなハチミツをモチーフにした、6種類のアクリルスタンドカプセルトイ（有料）で遊べるのもここだけです。

（9階・禁煙室／ツインベッドルーム＋リビング兼ツインベッドルーム／80平米／4名定員）

宿泊料金（1名あたり／消費税込、入湯税別）

＊1室1名利用：41,800円より

＊1室2名利用：36,300円より

＊1室3～4名利用：30,800円より

※小学生は大人料金より5,500円引き、3歳～未就学児は11,000円引き、

2歳以下は1,650円（布団・食事なし）

※料金は曜日や時期により異なります。

※1泊2食（バイキング）付き

※チェックイン15時・チェックアウト11時

●マホロバ・マインズ三浦について（https://www.maholova-minds.com/）

ホテル名は、“素晴らしい場所”、“居心地のいい場所”を意味する日本の古語「まほろば」に倣いました。都内から電車でわずか1時間、横浜から約45分と、首都圏からのアクセスも容易なリゾート地・三浦半島は、美しい三浦海岸海水浴場はもちろん、海沿いの岩礁や小網代の森などの自然も数多く残り、三崎マグロや松輪サバ、スイカやミカン、イチゴなどの果物、カボチャや大根、キャベツなどの三浦野菜といった食材にも恵まれた豊かな土地です。空気の澄んだ日には、ホテルから世界文化遺産の富士山も望めます。また、三崎港直送のマグロや三浦半島の海・山の幸も食べ放題のバイキングを求めて、年に何度も訪れるリピーターも多く、2026年には開業34周年を迎えます。

【公式サイト】https://www.maholova-minds.com/

＊所在地：〒238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3231

＊開業：1992年6月

＊運営会社：株式会社四季の自然舎

＊代表者：代表取締役社長 綱川 高司（つなかわ たかし）

＊お問い合わせ：予約センター Tel. 046-889-8911（受付時間 10時～18時）

＊アクセス：京浜急行線 三浦海岸駅より徒歩約7分、無料送迎バスにて約4分

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/

▷リラックマ公式X https://x.com/rilakkuma_gyr

2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』がオープンしました♪

本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。

10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

チャイロイコグマ公式Xはこちら

https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

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