OBC、ぶぎんシステムサービス株式会社と金融取引業務の効率化とセキュリティ強化推進のための連携を開始

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、武蔵野銀行のグループ会社であるぶぎんシステムサービス株式会社（取締役社長：天田 裕／本社：埼玉県さいたま市／以下ぶぎんシステムサービス）と埼玉県の中小企業を中心に金融取引業務の効率化とセキュリティ強化推進のため、ビジネスマッチング契約を締結しました。

■協業の背景

近年、景気は回復基調にある一方で、中小企業においては慢性的な人手不足や業務の属人化などにより、業務効率化や生産性向上が喫緊の課題となっています。こうした背景から、地域企業には経営課題の解決に向けた新たな取り組みが求められています。本協業は、地域経済の活性化と中小企業の競争力強化を目指す両社の理念が一致したことを背景に実現したものです。今後は、共同でセミナーの開催や導入支援活動を展開し、地域全体のDX推進を加速させるとともに、顧客サービスのさらなる向上を目指してまいります。この一環として、DX領域におけるビジネスマッチングに関する契約を締結するに至りました。

■取り組み内容と協業体制

ぶぎんシステムサービスのお客様および埼玉県を中心とする中小企業に対し、業務クラウドサービスを活用したDX推進を支援する体制・仕組みの構築を進めてまいります。あわせて、急速に変化するITニーズや法制度の改正などに対応するため、セミナー等を通じてお客様へ最新の情報を継続的に発信していきます。

ぶぎんシステムサービスは、地域金融機関グループ会社としての役割を担い、地域企業の経営基盤強化と持続的な成長を支援する活動を継続しています。OBCは、長年にわたり基幹業務システムの開発・販売を通じて培ってきた技術力とノウハウを結集した『奉行クラウド』を基盤に、同社と連携して地域企業のDX推進を支援してまいります。

●株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）について

所在地 ：東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー29階

資本金 ：105億1,900万円

代表者 ：代表取締役社長 和田 成史

事業内容：企業業務（会計・人事・給与等の基幹業務や、それに係る周辺業務）に関するソリューションテクノロジーの開発メーカーとして、パートナー企業を通して、お客様の業務効率化に貢献するクラウドサービス等を提供

会社 HP ：https://www.obc.co.jp/

●ぶぎんシステムサービス株式会社について

所在地 ：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目307番地

資本金 ：2,000万円

代表者 ：取締役社長 天田 裕

事業内容：コンピュータに係わるソフトウェアの開発、導入に関するコンサルティング、関連する事務機器の販売

会社 HP ：https://bugin-bss.co.jp/