東京都「ファーストカスタマー・アライアンス」に資料動画化サービス「SPOKES」を提供する株式会社Bloom Actが認定

株式会社Bloom Act

株式会社Bloom Act（代表取締役社長：高野 峻、本社：茨城県つくば市）は、資料動画化サービス「SPOKES」が、東京都が実施するスタートアップ支援事業「ファーストカスタマー・アライアンス」において、茨城県認定事例として認定事例カタログに掲載されたことをお知らせします。

資料動画化サービスSPOKES :https://www.spokes-online.jp/

「ファーストカスタマー・アライアンス（公共調達参入促進・自治体連携事業）」とは

優れた製品・サービスを自治法施行規則に基づく製品として認定し、入札によることなく調達が可能となる政策目的随意契約制度（※）を最大限活用し、スタートアップの製品サービスの公共調達促進を図ります。自治体間で相互に連携・協力しながら、スタートアップの情報を共有・カタログ化し、他団体で活用可能な仕組みを構築します。事業実施に当たっては、民間運営事業者と東京都が連携・協力し事業を推進します。

SPOKESは、情報伝達の効率化と精度向上において、その新規性および社会課題解決への貢献可能性が評価され、今回の認定に至りました。



（※）地方自治法施行令第167条の２第１項第４号（新製品の生産又は新役務の提供により、新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者から、競争入札によらず随意契約で製品・サービスを調達できることを定めた規定）に基づく認定

【認定自治体】※計26自治体

福島県、茨城県、前橋市、長野県、岐阜県、静岡市、愛知県、豊橋市、堺市、兵庫県、三原市、福岡市、新宿区、文京区、墨田区、大田区、渋谷区、江戸川区、八王子市、府中市、町田市、小平市、東久留米市、新島村、八丈町、東京都 （2026/5/11現在）

認定対象サービス：資料動画化サービス「SPOKES」

SPOKESは、紙の資料をアップロードするだけで、撮影や録音の工程を一切必要とせず、高品質なナレーション付きのインタラクティブ動画を自動生成するクラウドサービスです。

動画制作に関する専門知識やリソースが不要で、誰でも簡単に資料を“伝わる動画”に変換できることから、自治体・企業・教育機関など、幅広い分野での活用が進んでいます。

今後は、本認定制度の活用を通じて、県内外の行政・教育・企業現場におけるSPOKESの導入をさらに推進し、業務の効率化および情報伝達の質的向上に貢献してまいります。

▼ファーストカスタマー・アライアンス「公式サイト」

https://government-startup-platform.deloitte.jp/firstcustomer-alliance

▼ファーストカスタマー・アライアンス「認定事例カタログ」

https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/p6ao4dpyWR/s-1x1_302f8d0a-eb05-4b2a-b50b-864b586afc4a.pdf

撮影・録音無しで紙の資料を動画化。インタラクティブ動画をビジネスに

紙の資料（PowerPoint）をアップロードするだけで、簡単に動画を作成できるサービスです。高精度のナレーション付き動画を誰でも簡単に作成できるので、従来の動画制作（撮影・録音）にかかっていた、スタジオ・機材費用、時間や労力、ナレーターの人件費といったコストが一切なくなります。

SPOKESサービスサイトへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/

「インタラクティブ動画ツール部門」で14期連続の最高位評価

<インタラクティブ動画とは？>

従来の動画視聴とは異なり、視聴者が動画をクリックすることで見たい項目を選ぶことができ、参加型で動画視聴できるのがインタラクティブ動画のポイントです。一方的に動画を視聴するのではなく興味関心のある箇所を選んで視聴できるので、双方向性のある視聴体験を提供できます。

SPOKESは各方面から注目が高まっている「インタラクティブ動画ツール」のカテゴリーにおいて最高位評価を獲得しております。

▼SPOKESが「インタラクティブ動画ツール部門」で”14期連続”最高評価受賞

https://www.bloomact.co.jp/post-260415-2/

「自分で話す」から「話してもらう」へ～”しゃべる資料”と分業する時代が到来～

資料やカタログを用いて人が話していたシーンを「紙の資料から作られた "しゃべる資料" 」に代替でき、人が話すという行為をDX化。人材不足や採用難に課題を抱える多くの企業に生産性向上という高い価値を提供いたします。

営業担当に代わって「しゃべる資料」がご案内。従来の資料を配布するだけでは伝わり難かったサービスの特徴や、ベネフィット、価格など、ユーザーに伝えたい情報を漏れなく正確に伝えることができます。

これまで配布するだけだった紙の資料ではデータの取得ができませんでした。SPOKESで動画に変換することで、データ（視聴ログ）を取得可能となり戦略的な営業活動を実現。

PowerPointの手直しだけで簡単に最新情報に修正できる編集性の高さも、紙の資料とは異なる大きなポイントです。

SPOKESサービス紹介動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/oBNo7d17raP6QgvHV13XYgNemKckMGiS

インタラクティブ動画が作成可能

視聴者が見たいページをクリックして視聴できる「視聴者参加型のインタラクティブ動画」を作成できます。一方的に動画を見るのではなく、視聴者自らが知りたい情報を選択することが可能です。

外部リンクにも遷移できるので自社サービスを動画で案内し、動画視聴後にサービスサイトへ誘導するといった導線設計も可能となります。

インタラクティブ機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/QKJMNEYksg8HCv4OU6o80fhku8zBKbzJ

顧客の興味関心度を把握。取得したデータはCSV出力可能

ログ分析機能を用いて視聴者の興味関心をスコアリングできます。紙の資料では取得できなかったデータを収集することが可能となります。

取得したアンケート結果はCSV出力も可能です。動画から取得した定量的なデータを事業にご活用いただけます。

ログ分析機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/dIQQTNaSNyzzATOmzCvgd62wMNGbM2lX

外国語の読み上げも対応可能

全部で32種類の言語を読み上げる機能により、外国人スタッフへの研修、インバウンドへの対応、外国人居住者へ案内などに対応可能です。

英語読み上げサンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/VXPod5PjnSjFItjt2E7QATgkj2Bim9X3

リリースからおよそ3年で700社以上に導入

2022年8月のリリースからおよそ3年間で700社以上が導入する注目の資料動画化サービスです。

損害保険会社 / 生命保険会社 / 税理士法人 / 大手通信会社 / 証券会社 / 銀行 / 県庁・市区町村等の自治体 /コンサルティング会社 / 大学 / メーカー / 飲食 / 不動産・住宅 / 旅行 ほか

国内の大手企業を中心に業界問わず多くのご導入をいただいております。

導入企業様紹介ページへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/case-study/

▼群馬県が、資料動画化サービス「SPOKES」を利用開始。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000044763.html

▼広島県が資料動画化サービス「SPOKES」を導入スタート。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000044763.html

▼茨城県が県内のベンチャー企業の事業支援および広報に活用。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000044763.html

▼つくば市がスタートアップおよび産業創出の支援に活用。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000211.000044763.html

▼茨城県守谷市がSPOKESを通じて行政手続き・案内を動画で分かりやすく届け、窓口業務のDXを推進。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000213.000044763.html

▼茨城県土浦市が多国籍な市民へより伝わる制度案内の発信に資料動画化サービス「SPOKES」の利用を開始。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000137.000044763.html

▼宮城県塩竈市と包括連携協定を締結 - SPOKESで市民への情報発信を強化

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000044763.html

株式会社Bloom Actについて

私たち『Bloom Act』は、経営資源の一つである「時間」という価値に焦点をあて、企業運営における新たなソリューションを提供している会社です。一人ひとりの可能性や生産性を最大限に引き出すことが、未来の「新しい働き方」を創り、企業の成長、より豊かな社会へ繋がると信じ、その一役を担う企業となるべく成長を続けます。

【コーポレートスローガン】

経営に新しい「時間」という価値の創出と、時間が生み出す多くの「機会」と「体験」の提供。

機会や体験から生まれる「チャンス」の演出、そしてチャンスの連続が織りなす栄えある「未来」をつくりたい。

そんな想いを込めて掲げたスローガンです。

株式会社Bloom Act

●社名 ： 株式会社Bloom Act

●HP ： https://www.bloomact.co.jp

●設立 ： 2018年7月

●代表 ： 代表取締役社長 高野 峻

●資本金： 5,000万円

●本社 ： 茨城県つくば市竹園一丁目６番地１ つくばビルディング

【サービス】

オンライン商談システム ROOMS https://www.rooms-online.jp/

資料動画化サービス SPOKES https://www.spokes-online.jp/