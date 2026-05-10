デビュー35周年を迎えた演歌歌手・田川寿美が歌う「仮面ライダー音頭」が完成。2026年6月3日発売の音頭集に収録して発売!!

日本コロムビア株式会社(C)石森プロ・東映 (C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)東映

夏の暑さが年々厳しさを増す中、夕刻からの盆踊りに家族揃って参加できる新たな音頭が誕生します。

数々のスーパー戦隊シリーズで主題歌や挿入歌の作詞を手がけてきた渡部紫緒と、同シリーズおよび仮面ライダーシリーズの楽曲・BGMを多数送り出してきた坂部剛がタッグを組んだ新曲。

そこに歌を吹き込むのは、デビュー35周年を迎えた演歌歌手・田川寿美です。

田川寿美が東映特撮作品に携わるのは今作が初。

親子三世代にわたって親しまれ、生誕55周年を迎えた『仮面ライダーシリーズ』と、NHK紅白歌合戦に4度の出場を誇る国民的演歌歌手・田川寿美。

この両者が手を取り合った奇跡のコラボレーション＆アニバーサリーイヤー音頭が、日本の夏を熱く盛り上げます！

仮面ライダー音頭

歌：田川寿美

作詩：渡部紫緒 作曲・編曲：坂部 剛

◤田川寿美 コメント

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この度は生誕55周年を迎えられた仮面ライダーシリーズの

「仮面ライダー音頭」に参加させていただく運びとなり感激しております。

子供の頃、兄と観ていた「仮面ライダー」が長きに渡り愛され、

進化し続けるその存在感は、時代と世代の垣根を越えたスーパーヒーロー。

いつの世も善悪と向き合い、そこに光を投げ掛けるヒーローの存在は健在で、

我々世代にも幼少期を思いだし勇気を注いでくれます。

この夏、親子で一緒に「仮面ライダー音頭」で楽しく良い汗流しましょう！

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◤田川寿美 プロフィール

1992年「女・・・ひとり旅」で日本コロムビアよりデビュー。

日本レコード大賞や日本歌謡大賞をはじめ、数々の音楽賞で新人賞を受賞。1994年には第45回NHK紅白歌合戦に初出場し、連続出場となった翌年を含め合計4回の出場を果たす。

また第43回日本レコード大賞では最優秀歌唱賞を受賞するなど安定した歌唱力を誇り、他にも日本作詩大賞 優秀作品賞、日本有線大賞 有線音楽優秀賞、藤田まさと賞などの受賞実績を持つ。

今年2026年にデビュー35周年を迎え、

記念曲「いのち陽炎」をリリースしている。

【田川寿美 新曲作品情報】

田川寿美 デビュー35周年記念曲「いのち陽炎」

2026年4月22日(水)発売

CD:COCA-18325 \1,500(tax in)

1.いのち陽炎 作詩:石原信一/作曲:岡 千秋/編曲:石倉重信

2.海峡みなと駅 作詩:里村龍一/作曲:岡千秋/編曲:南郷達也

3.春よ来い 作詩:石原信一/作曲:幸耕平/編曲:南郷達也

コロムビアHP： https://columbia.jp/toshimi/

また、本楽曲は東映特撮の音頭を集めたCD「仮面ライダー音頭～東映特撮音頭集～」に収録をして、

6月3日(水)に発売することも決定。

仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズ、メタルヒーローシリーズというシリーズの枠を超えて愛されている東映特撮の音頭が大集結いたしました。

▼商品概要

タイトル：仮面ライダー音頭～東映特撮音頭集～

発売日：2026年6月3日(水)

価格：3,300円(税込)

https://columbia.jp/prod-info/COCX-42697/

(C)石森プロ・東映 (C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)東映

収録内容：

1 仮面ライダー音頭 ＜新曲＞

歌：田川寿美

2 パーリーピーポー音頭 （ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー）

歌：ゴジュウイーグル／猛原禽次郎（松本 仁）

3 逆転アゲサゲ音頭 （爆上戦隊ブンブンジャー）

歌：キャノンボーグ （CV：くじら）

4 キュータマ音頭！ （宇宙戦隊キュウレンジャー）

歌：松原剛志（Project.R）

5 みなサマーDAY音頭！ （獣電戦隊キョウリュウジャー）

歌：有働ノブハル（CV:金城大和）

6 シンケン祭り （侍戦隊シンケンジャー）

歌：Sister MAYO（Project.R）

7 レッツ・ゴー音頭 （炎神戦隊ゴーオンジャー）

歌：高橋秀幸（Project.R）／西村たか子

8 ハリケン音頭 （忍風戦隊ハリケンジャー）

歌：朝川ひろこ

9 カブタック音頭 （ビーロボカブタック）

歌：草尾 毅

10 Bomb Dancingメガレンジャー （電磁戦隊メガレンジャー）

歌：朝川ひろこ

11 カーレンジャー音頭 （激走戦隊カーレンジャー）

歌：朝川ひろこと森の木児童合唱団

12 マルマル音頭 （バッテンロボ丸）

歌：上田敏也、コロムビアゆりかご会

13 ロボコン音頭 （がんばれ!!ロボコン）

歌：水木一郎、山上万智子、コロムビアゆりかご会

14 仮面ライダー音頭 （オリジナル・カラオケ）