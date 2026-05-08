RobinX、自社開発の「エンボディドブレイン・ドメインコントローラ T5」を発表

RobinX株式会社

RobinX株式会社（本社：東京都港区北青山、代表取締役：桐生 頴）は、このたび、自社で開発した次世代ロボット向け統合制御プラットフォーム「エンボディドブレイン・ドメインコントローラ T5」（以下：「T5」という）を発表しました。

エンボディドブレイン・ドメインコントローラ T5

本製品は、RobinXがハードウェア設計からソフトウェア統合までを一貫して自社開発した、具身知能（Embodied AI）向けの高性能ドメインコントローラです。AI演算、センサー融合、リアルタイム制御、機能安全などを1台に統合し、移動ロボットや無人機器の“頭脳”として活用できる次世代プラットフォームとなります。

近年、物流・製造・インフラ・サービス業界では、人手不足や省人化ニーズの高まりを背景に、自律移動ロボットや無人化設備への需要が急速に拡大しています。一方で、複数のセンサーやAIモデルをリアルタイムに統合し、高精度かつ安全に制御するためには、高性能かつ高信頼性を備えた統合制御基盤が必要とされています。

RobinXはこうした市場ニーズに対応するため、自社独自のAI・ロボティクス技術を基盤に、次世代のエンボディドAIプラットフォームとしてT5を開発しました。

T5の主な特長

想定される活用シーン

- RobinX完全自社開発による統合アーキテクチャT5は、RobinXがハードウェア設計からソフトウェア統合、AIアルゴリズム連携までを一貫して自社開発した、エンボディドAI向けドメインコントローラです。ソフトウェア・ハードウェア統合によるプラグアンドプレイ設計を採用しており、多様なロボットプラットフォームへ柔軟に対応可能です。さらに、国際トップクラスのAIモデル＆アルゴリズムとの連携を前提とした構成により、高度な認識・判断・制御処理を実現します。- 高性能AI演算とリアルタイム制御本製品には、高性能GPU・CPUアーキテクチャを採用しており、大規模AIモデルの推論処理や複数タスクの同時実行に対応しています。また、マイクロ秒級のセンサー同期技術を搭載することで、LiDAR、カメラ、Radar、IMUなど複数センサーの情報を高精度に統合し、リアルタイムでの環境認識と制御を可能にしました。高速移動時や複雑な環境下においても、安定したロボット制御性能を発揮できる点も特長のひとつです。- 機能安全と産業用途への対応産業用途を想定した高信頼設計を採用しており、長時間連続稼働や高負荷環境にも対応可能です。また、機能安全（ASIL-D）への対応を視野に入れた設計により、安全性が求められる移動ロボットや無人設備への導入にも適しています。物流、工場、インフラなど、多様な産業シーンにおける活用を想定しています。

T5は、さまざまな移動型ロボットや無人機器の統合制御プラットフォームとして活用可能です。

主な想定用途は以下の通りです。

- 自律移動フォークリフト- 無人搬送車（AGV／AMR）- 自律巡回ロボット- 無人作業機- 屋外移動ロボット- 配送ロボット- 産業用モバイルロボット

物流、工場、インフラ、屋外作業、サービス分野など、多様な産業シーンにおけるロボット導入を支援します。

主な仕様

会社概要

- 製品名：エンボディドブレイン・ドメインコントローラ T5- 用途：移動ロボット向け統合制御プラットフォーム- AI演算：高性能GPU／CPUアーキテクチャ- センサー対応：Camera／LiDAR／Radar／IMU- センサー同期：マイクロ秒級同期- メモリ：大容量LPDDR5x- ストレージ：高速NVMe SSD- 安全設計：機能安全対応（ASIL-D設計対応）- 特長：ソフトウェア・ハードウェア統合、プラグアンドプレイ

会社名：RobinX株式会社

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2‑9‑15 三輪ビル2F

事業所：〒107-0052 東京都港区赤坂4‐9‐25 新東洋赤坂ビル

設立：2025年2月

代表者：代表取締役 桐生 頴

事業内容：AIソリューション、自動認識装置、IoT等の機器やシステムの開発・提供

Web：https://robinx.ai/