KPMGコンサルティング、Software Defined Vehicle（SDV）変革支援アドバイザリーサービスの提供を開始

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、ソフトウェア主導でモビリティ産業の構造が大きく変化する環境下において、自動車関連企業の事業戦略および成長指針の策定を支援するSoftware Defined Vehicle（以下、SDV）変革推進アドバイザリーの提供を開始しました。



自動車業界では、車両価値の中核がハードウェアからソフトウェアへと移行しつつあり、競争力の源泉や収益構造が大きく変わろうとしています。日本においても官民両輪で取組みが進展するなか、ソフトウェアによって価値を継続的に提供するビジネスモデルが本格化しています。これに伴い、従来の完成車メーカー（OEM）と主要サプライヤを中心とした価値創出構造は見直しを迫られており、企業は自社の立ち位置と成長の方向性を明確に定めることが求められています。

KPMGコンサルティングは、モビリティ領域に特化したコンサルタントで構成されるMobility Ecosystem Strategyチームにおいて、SDVの領域に関して、OEMや主要サプライヤ、IT事業者、金融事業者、総合商社など自動車業界のバリューチェーンにおける関連企業が、自社の競争優位性を維持あるいは新たに確立していくための戦略策定を一貫して支援します。

【SDVとは】

SDVは一般的には「自動車のスマートフォン化」に示され、自動運転（AD）や先進運転システム（ADAS）、車載インフォテインメント（IVI）機能のアップデートが該当します。ビークルOS、ドメインアーキテクチャおよびゾーンアーキテクチャの実現が含まれることもあります。KPMGコンサルティングでは、ソフトウェアの価値更新やソフトウェアを車両のライフサイクルを通じて開発・運用し続けられる組織体制・仕組みまで考慮した範囲をSDVとして捉えています。

【本サービスの支援内容】- 市場／顧客／競合／政策調査・分析

SDVにより変化する自動車業界の市場（国内／海外）や顧客（乗用車／商用車／建機農機／ニューモビリティ）、競合の動向、SDV化実現のための法規・規格ついて、調査・分析します。

- 事業戦略策定

SDVを軸に据えた長期事業ビジョンの策定や、事業機会の探索および事業企画立案、Tier0.5化に向けた事業戦略の策定を支援します。

- 組織戦略策定

SDV対応に必要なケイパビリティの分析およびSDV対応組織への変革を支援します。

- SDV関連サービス企画・開発伴走支援

OutCar開発／InCar開発の両部門において、新SDVサービス開発、仕様策定等のSDV化を推進します。

- リスクシナリオプランニング

サイバーセキュリティ、地政学リスク（コネクテッドカー規制等）、バッテリーEV（BEV）／燃料電池車（FCEV）政策リスクなどを踏まえたシナリオおよび対応プランを作成します。

- スキルトランスファー

策定プランの実行と伴走を担ったのち、自走体制の確立を支援します。

- 事業構築伴走支援

営業や提案活動プランの策定や実際の活動の実行および伴走を支援します。

【サービスの詳細はこちら】

https://kpmg.com/jp/ja/services/advisory/management-consulting/strategic-planning/sdv-advisory.html(https://kpmg.com/jp/ja/services/advisory/management-consulting/strategic-planning/sdv-advisory.html)

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの5つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。