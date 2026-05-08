日本酒60種類以上が“時間無制限”で2,480円(税込2,728円)。富士喜商店渋谷店が「日本酒をもっと気軽に」2周年記念フェアを開催

株式会社ALL GRACE

東京・渋谷で47都道府県の日本酒すべて勢揃い「富士喜商店 渋谷店」は、オープン2周年を記念し、

時間無制限飲み放題フェアを開催いたします。

期間中は、通常3,580円(税込3,938円)の“日本酒60種類以上付き時間無制限飲み放題”を、

2,480円(税込2,728円)で提供。(ビール・ハイボール・サワーなど含む。)

(日本酒無の時間無制限飲み放題は税別1,980円(税込2,178円で追加オーダーの日本酒50%オフ）

近年、日本酒に興味はあるものの、

「種類が多くて難しそう」

「価格が高いイメージがある」

「何を飲めばいいかわからない」

と感じている方も少なくありません。

富士喜商店では、“もっと気軽に日本酒を楽しめる入口を作りたい”という想いから、

全国各地の日本酒を少量から自由に飲み比べできるスタイルを展開してまいりました。

今回の2周年フェアでは、「時間を気にせず、ゆっくり飲み比べしてほしい」という想いから、

時間無制限という形で特別価格キャンペーンを実施いたします。

また、「もう1軒行こう」とならなくても満足できるよう、

日本酒だけでなく、ビール・ハイボール・サワーなども含め、幅広いドリンクを用意しております。

仕事帰りの飲み会や友人との食事、日本酒初心者の方の飲み比べ体験としても利用しやすい内容となっています。

■ フェア概要

開催店舗：富士喜商店 渋谷店

〈スタンダードプラン〉

時間無制限飲み放題（ビール・ハイボール・サワー等）

→税別1,980円(税込2,178円)※日本酒全品50%オフ

〈プレミアムプラン〉

スタンダードプランに日本酒60種類以上付き時間無制限飲み放題

→税別2,480円(税込2,728円)

■開催期間

5月10日(日)～5月26日(火)

※金曜・土曜除く

※日曜日は席時間3時間のラストオーダー30分前となります

■注意事項

※飲み放題+お通し(税込550円で時間内食べ放題)+料理3品制/1名あたり

(通常プランは料理2品制)

※ラストオーダーは最大スタートから6時間後or23:00となります

※こちらのプランのみグルメサイトからのWEB予約不可

※こちらのプランのみ会計時現金払いのみ

店名：富士喜商店渋谷店

電話:03-6416-9952

住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/ (食べログ)

https://g.co/kgs/g8s6Kqo （Google）

【富士喜商店のココがすごい！！】

１.47都道府県の日本酒すべて勢ぞろい

■北は北海道、南は沖縄まで日本全国４７都道府県の日本酒がすべて勢ぞろい

２.60種類日本酒飲み放題が６０分580円（税込638円）～

■圧倒的価格と内容の飲み放題プラン

※価格は税込表記で、ラストオーダー30分前

[日本酒60種類飲み放題]

６０分638円

90分1,298円

[全約100種類！日本酒60種類、ビール、ハイボール、サワーなど]

９０分 1,738円（ＬＯ30分前）

★１番人気★１２０分 2,178円

１５０分 2,838円

無制限 3,938円（最大6時間or23：00）

※全プランお通し＋フード2品制

※６０分、１５０分、無制限は曜日や時間帯によりＮＧ

３.しじみ汁が飲み放題！お通し食べ放題！

■飲み放題プランをお選び頂いたグループのお客様は

【しじみ汁が飲み放題】、【お通しが食べ放題】

しじみ汁は２日酔い防止に良いらしいです♪

４.日本酒に相性が良い料理メニュー

■富士喜商店の生みの親である姉妹店【夢酒】で培った日本酒と料理のマリアージュや日本酒好きが喜ぶ内容のラインナップを約50種類ご用意しております。

［富士喜商店人気料理］

・宝石箱～富士喜商店お造り盛合せ～

・ネギトロユッケ

・鰹出汁の手羽元おでん

・獺祭の酒粕ピザ

・カツオのたたき-ねぎまみれポン酢-

５.十四代/新政/獺祭/而今/田酒/黒龍など人気銘柄も完備

※こちらは飲み放題には含まれません

※銘柄や種類は時期や店舗により異なります

［系列店舗］

店名：富士喜商店新宿総本店

電話：03－6279－3960

住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13273192/ (食べログ)

https://g.co/kgs/8qMHif （Google）

店名：富士喜商店池袋本店

電話：03－6709－0459

住所：東京都豊島区東池袋1-9-10 ユタカビル 2F

https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13243445/ (食べログ)

https://g.co/kgs/puLjhk （Google）

店名：夢酒新宿本店

電話:03-6457-3903

住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 エムティティ新宿2F

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13194396/ (食べログ)

https://g.co/kgs/3qQai2V （Google）

店名：夢酒渋谷店

電話:03-6455-0399

住所：東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂2F

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13308421/ (食べログ)

https://g.co/kgs/Q5tj3xe （Google）

［スタッフも募集中！！］

https://www.youtube.com/channel/UCr-wbd7Q8XBkCH-2nJ0JAHQ （YouTube）

https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/ （TikTok）

［日本酒口コミサイト］

SAKEdatabank

https://sakedatabank.com



［会社概要］

株式会社ALL GRACE

本社：東京都新宿区歌舞伎町2－39－5 2F

代表取締役：羽染陽一朗

設立：2018年1月

資本金：999万円

ホームページ：https://ltg-call.com/all-grace/