『プラグマタ』より、「ヒュー」と「ディアナ」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「カプコン」より、『カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル プラグマタ ヒュー＆ディアナ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：

●カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル プラグマタ ヒュー＆ディアナ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201133&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

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■あみあみ実店舗サイト

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■カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル プラグマタ ヒュー＆ディアナ 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：36,300円(税込)

□発売日：2027年1月下旬予定

□ブランド：カプコン

【スケール】1/7

【サイズ】約H280×W200×D290mm

【素材】PVC、ABS

CFBクリエイターズモデルより「ヒュー」と「ディアナ」が1/7スケールでフィギュア化！



『プラグマタ』の世界観を感じられるインダストリアルで未来的な密度感あるデザインと、象徴的且つ本作ならではの「ヒュー」と「ディアナ」が1つのフィギュアで立体的に楽しめる魅力的な一体。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル プラグマタ ヒュー＆ディアナ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201133&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【店舗情報】

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