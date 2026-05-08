【大丸心斎橋店 開業300周年】感謝の想いを、アートで未来へ繋ぐ「フェニックスアート」5月29日(金)から展開

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸心斎橋店では、開業から300年間で消失と復活を繰り返した歩みを「不死鳥＝フェニックス」になぞらえ「フェニックス×アート」を館内で展開いたします。5月29日(金)から開催する「ひとます美術館」では、大丸心斎橋店や大阪にゆかりのあるアーティスト7名が、フェニックスをテーマに作品を制作。一部のアート作品はチャリティーオークションを行い、子どもたちの芸術文化活動へ寄付いたします。アートの自由さや楽しさを感じていただきながら、未来に活躍する子どもたちの応援に繋げます。

300周年 特別企画「ひとます美術館 - 未来へはばたくフェニックスの饗宴 -」

■会期:2026年5月29日(金)～6月25日(木)

■会場:本館1階 心斎橋筋側ウィンドウ・各階エスカレーター前

一部の作品はチャリティオークションとして出品し、子どもたちの芸術文化活動へ寄付いたします。

参加アーティスト一覧

■1階 心斎橋筋側ウィンドウ：山下浩平（デザイナー・絵本作家）

※ステッカー配布場所は心斎橋筋側中央玄関前

■4階 心斎橋筋側：ドナルド・ロバートソン（ポップアーティスト）

■4階 御堂筋側：黒田征太郎（イラストレーター・画家）

■5階 心斎橋筋側：SHIRACO WORLD（現代アーティスト・アートディレクター）

■5階 御堂筋側：ロブ・ライアン（切り絵アーティスト）

■6階 心斎橋筋側：コシノヒロコ（ファッションデザイナー・アーティスト）

■6階 御堂筋側：佐伯和良（画家）

■8階 心斎橋筋側：黒田征太郎×子どもたち

黒田征太郎 ライブペインティングイベント

大阪・道頓堀出身の黒田征太郎氏による、今回だけの特別なライブペインティングを開催いたします。

子どもたちには一緒にアート制作に参加してもらい、アートの楽しさ・素晴らしさを伝えていきます。

『黒田征太郎と子どもたちと』

およそ80歳の年齢差がある黒田征太郎氏と子どもたちとで、フェニックスをテーマにしたアートを一緒に完成させます。完成した作品は、ライブペイント終了後に本館8階で展示されます。

■期間：5月30日(土)11:00～

■場所：本館8階 エスカレーター東側特設会場

※予約制、5月15日(金)締切

『フェニックスと黒田征太郎と』

ジャズの生演奏に合わせて、大丸や心斎橋の街と自身との関わりなどを語りながら、フェニックスをテーマに作品を描きます。完成した作品は、ライブペイント終了後に本館4階で展示されます。

■期間:5月30日(土)15：00～

■場所:本館4階 エスカレーター東側特設スペース

フェニックスアートを巡って、自分だけのオリジナルアートを完成させよう！

各階にまたがる「ひとます美術館」では、大丸心斎橋店にちなんだ意匠などをデザインしたステッカーを配布しています。300年の歴史が重なっていくように、ステッカーを1枚ずつ自由に台紙に貼っていくことで、オリジナルアートが完成します。

※お好きな順番で貼っていただけます

※カード・ステッカーがなくなり次第終了

300周年×アート 特別企画

デザイナー/彫刻家 五十嵐 威暢 特集

五十嵐 威暢 積木ベンチ

開業300周年を記念して、心斎橋PARCOとの共同企画として、グラフィック・プロダクトデザインからパブリックアートまで、幅広い分野で世界的に活躍した五十嵐威暢氏が手掛けたPARCOのロゴ（通称「五十嵐ロゴ」）が、積木ベンチとして御堂筋に登場します。

■会期:5月22日(金)～6月18日(木)

■場所:心斎橋PARCO・大丸心斎橋店前御堂筋歩道

＜五十嵐威暢＞ Zen フレーム付ポスター 税込33,000円 ※画像はポスターイメージです。商品画像ではありませんのでご注意ください。Takenobu Igarashi Pop-Up

ニューヨークのMoMA Design Storeにおいて、ポスターカレンダーやショッピングバッグなどのデザインを⾧年手がけた五十嵐威暢氏。MoMAコレクションに収蔵されている作品のうち、代表作『Zen』のデザインを縮小印刷したフレーム付きポスターを先行発売いたします。

■会期:5月22日(金)～6月25日(木)

■場所:本館4階 MoMA Design Store

PARCO×五十嵐威暢「A-Z Homage to Takenobu Igarashi」展

五十嵐威暢氏とPARCOの出会いは、1981年にオープンした渋谷PARCO PART3のプロジェクト。シンプルで力強いPARCOロゴは「五十嵐ロゴ」として愛され、世代を超えて語り継がれるPARCOの文化を象徴する存在となっています。

本展では、五十嵐氏による、AからZまでのアルファベットを題材にした彫刻やグラフィックデザインの作品を中心に、創造性あふれる作品を一堂に展示いたします。

■会期：5月22日(金)～6月14日(日)

■場所：心斎橋PARCO14階 PARCO HALL

300周年 特別企画

〈AYIN×MAKI Gallery〉高木耕一郎・田村琢郎 特別展示

インポートラグジュアリーセレクトショップAYINと、新進気鋭の現代アートを扱うMAKI Galleryが特別コラボレーション。アーティスト高木耕一郎氏、田村琢郎氏の作品に加え、そのアートを落とし込んだ限定Tシャツなど、本企画ならではの特別なアイテムを展開いたします。

■会期：5月29日(金)～6月9日(火)

■場所：本館1階 御堂筋側イベントスペース

『300周年記念切手シート第2集』

～大丸のお買い物を彩った包装紙～ プレゼント

高木耕一郎田村琢郎

3月の実施時にもご好評いただいた記念切手シートを、第2集では包装紙柄に変えて開催いたします。

5月29日(金)～6月14日(日)の期間中にお買い上げの、税込20,000円以上のレシート（合算可）とアプリクーポンをご提示でプレゼントいたします（各日先着300名様）

さらに、税込40,000円以上のお買い上げレシート（合算可）をご提示で、第1集の記念切手シートもプレゼントいたします（各日先着100名様）

※お一人様1回限り

※商品券のお買い上げなど対象外レシートがございます

※なくなり次第終了とさせていただきます

■レシート対象期間：5月29日(金)～6月14日(日)

■プレゼント期間：6月12日(金)～6月14日(日)

■場所：本館1階 心斎橋筋側北玄関横特設カウンター

第一弾に引き続き開催！

■会期:5月29日(金)～6月25日(木)

:オリジナルのれん掲揚（本館1階 心斎橋筋中央玄関）火の鳥D-WALL（本館エスカレーター内）