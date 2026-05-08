ケンエレファント、2026年8月発売のカプセルトイ新製品9アイテムを発表

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、2026年8月に発売するカプセルトイ新製品9アイテムを先行公開いたします。

今回は、ケンエレファントお馴染みの人気作家さんの最新作や実用的なエコバッグやポーチのグッズコレクションなど盛りだくさんのラインナップとなっております。アート性を兼ね備えたカプセルトイの数々は、ファンはもちろん、初めて手に取る方にも楽しんでいただける内容です。

全国のカプセルトイ売り場やホビーショップ、直営店「ケンエレスタンド」各店舗、公式オンラインショップなどで順次展開予定です。

個性あふれる多種多様な9アイテムにぜひご注目ください。

<2026年8月発売の新製品>

1. 上出長右衛門窯 ミニチュアコレクション

2. サンリオキャラクターズ コインケース 第2弾

3. 東映ヒストリカル グッズコレクション

4. オルタナティブコミックサロン 月刊漫画ガロ 林静一編

5. mojojojo フィギュアマスコットVol.4

6. makomo フニプニ パーグー マスコット

7. 須藤はる奈 ファンシー グッズ セレクション

8. HELLO IN THE WORLD!!Vol.11 クリーチャー・コレクターズ・クラブ マスコットチャーム

9. スウィーターズ フィギュアコレクション

※掲載内容は開発中の情報につき、仕様変更となる場合がございます。また、生産・物流状況により発売が遅れる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

※詳細につきましては、公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。

【新製品 一覧】1. 上出長右衛門窯 ミニチュアコレクション

石川県を代表する伝統工芸品「九谷焼」。伝統を受け継ぎながら作品を作り出す老舗窯元「上出長右衛門窯」から精巧に再現されたミニチュアコレクションが登場！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0753c

2. サンリオキャラクターズ コインケース 第２弾

昭和レトログッズの雰囲気を再現した、株式会社サンリオのキャラクターズのコインケース第２弾が新登場！お気に入りのキャラクターとお出かけできちゃう！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0754c

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670225

3. 東映ヒストリカル グッズコレクション

2026年で創立75周年を迎えた東映株式会社のおなじみのオープニング映像がなんとグッズコレクションに！バッグは映画パンフレットがピッタリ入る！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0755c

(C) TOEI

4. オルタナティブコミックサロン月刊漫画ガロ 林静一篇

日本の漫画・アートシーンにおいて時代を超えて影響力を放つ作家・作品に迫る、追想×新解釈の大企画。第2弾は月刊漫画ガロから叙情的で美しい林静一氏のグッズコレクション！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0756c

5. mojojojo フィギュアマスコットVol.4

『Yahoo!検索大賞 2025』ネクストブレイクカテゴリーに選出され、ますます話題の「mojojojo」より、新色の第4弾が登場！

▼4個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0757z

6. makomo フニプニ パーグー マスコット

へんてこなのにゆるくてかわいいキャラクターが魅力のイラストレータ―・makomoの笑劇的な手のキャラクターが、ビッグサイズのスクイーズとなって登場！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0758z

7. 須藤はる奈ファンシー グッズ セレクション

原画作品の展示のほか、アパレルブランドとのコラボなどで活躍中のアーティスト・須藤はる奈氏の世界観をそのまま持ち歩ける！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0761c

8. HELLO IN THE WORLD!!Vol.11クリーチャー・コレクターズ・クラブ マスコッ トチャーム

世界のソフビをミニチュア化するHELLO IN THE WORLD!!シリーズの第11弾！今回は香港のアーティスト・Creature Collectors Clubのキャラクターが登場！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0759z

9. スウィーターズ フィギュアコレクション

アーティスト・HUMAN ROBOT氏の新作キャラクターは謎のウイルスに感染したあま～いスウィーツのゾンビたち！頭と腕が動かせる！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0760z

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/