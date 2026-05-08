【リーガロイヤルホテル大阪】“まるでメロン”な見た目。至福の涼スイーツ「ロイヤル メロンパフェ」が登場

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 山根 朋之）の「メインラウンジ」（1階）では、旬のメロンをふんだんに使用した「ロイヤル メロンパフェ」を2026年5月11日（月）から7月12日（日）までの期間限定で提供いたします。

みずみずしいメロンを贅沢に堪能できる至福のパフェ。とろけるように甘い2種の果肉に、メロンシャーベット、まろやかなコクのフロマージュブランのアイスを重ね、爽やかさとやさしい甘みが広がります。

トップには、メロンを模したチョコレートをあしらい、見た目にも華やかな仕上がりに。ひと口ごとに広がる、奥行きのある味わいが涼やかな余韻を運ぶ、暑さが増す季節におすすめのひと品です。

目の前に広がる日本庭園を眺めながら、季節の移ろいとともに、メロンの香りに癒されるひとときをお過ごしください。

「ロイヤル メロンパフェ」概要

【販売店舗】 「メインラウンジ」（1階）

【期間】 2026年5月11日（月）～7月12日（日）

【時間】 10:30～18:30（ラストオーダー 18:00）

【料金】 単品: 3,289円 / コーヒー または 紅茶付: 3,922円（いずれも税金・サービス料含む）

「メインラウンジ」概要

【場所】 1階

【営業時間】 9：00～18：30（ラストオーダー18：00）

［朝食］9：00～10：30

【料金】 お飲み物 1,518円～ / スイーツセット 2,024円～など

【席数】 167席

ピアノ演奏は、下記時間にてお楽しみいただけます。

9：00～10：30 / 11：00～13：30 / 15：00～17：30

15：00～17：30は、世界的に活躍するピアニスト「菊池亮太」氏によるタッチを録音した演奏もご体験いただけます。

※写真はすべてイメージです

※食材の入荷状況等により販売できない場合があります

＜お客様のお問い合わせ先＞

レストラン総合案内 TEL：06-6448-0354（10：00～18：00）

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/list/mainlounge/recommend.html#melonparfait

＜リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション＞:

https://www.rihga.co.jp/osaka

Facebook：https://www.facebook.com/rihgaroyal.osaka

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotel_official