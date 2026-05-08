【リーガロイヤルホテル大阪】“まるでメロン”な見た目。至福の涼スイーツ「ロイヤル メロンパフェ」が登場
リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 山根 朋之）の「メインラウンジ」（1階）では、旬のメロンをふんだんに使用した「ロイヤル メロンパフェ」を2026年5月11日（月）から7月12日（日）までの期間限定で提供いたします。
みずみずしいメロンを贅沢に堪能できる至福のパフェ。とろけるように甘い2種の果肉に、メロンシャーベット、まろやかなコクのフロマージュブランのアイスを重ね、爽やかさとやさしい甘みが広がります。
トップには、メロンを模したチョコレートをあしらい、見た目にも華やかな仕上がりに。ひと口ごとに広がる、奥行きのある味わいが涼やかな余韻を運ぶ、暑さが増す季節におすすめのひと品です。
目の前に広がる日本庭園を眺めながら、季節の移ろいとともに、メロンの香りに癒されるひとときをお過ごしください。
「ロイヤル メロンパフェ」概要
【販売店舗】 「メインラウンジ」（1階）
【期間】 2026年5月11日（月）～7月12日（日）
【時間】 10:30～18:30（ラストオーダー 18:00）
【料金】 単品: 3,289円 / コーヒー または 紅茶付: 3,922円（いずれも税金・サービス料含む）
「メインラウンジ」概要
【場所】 1階
【営業時間】 9：00～18：30（ラストオーダー18：00）
［朝食］9：00～10：30
【料金】 お飲み物 1,518円～ / スイーツセット 2,024円～など
【席数】 167席
ピアノ演奏は、下記時間にてお楽しみいただけます。
9：00～10：30 / 11：00～13：30 / 15：00～17：30
15：00～17：30は、世界的に活躍するピアニスト「菊池亮太」氏によるタッチを録音した演奏もご体験いただけます。
※写真はすべてイメージです
※食材の入荷状況等により販売できない場合があります
＜お客様のお問い合わせ先＞
レストラン総合案内 TEL：06-6448-0354（10：00～18：00）
ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/list/mainlounge/recommend.html#melonparfait
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