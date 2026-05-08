超速乾、25秒※で乾く！ぷるっと輝くツヤのトップコートがリニューアル新発売！「シュガードール スピーディ トップコートS」
※当社調べ（一度塗りした場合）
シュガードール スピーディ トップコートS 全1種 9mL \960（税込\1,056）2026年5月27日（水）先行発売 プラザ、ロフト（一部店舗除く）2026年6月10日（水）全国発売
＊表示価格はメーカー希望小売価格です
超速乾トップコートとして発売から大変ご好評いただいております「シュガードール スピーディ トップコート」が新処方を採用、パッケージも新たにリニューアル新発売いたします。
ついに乾く時間が25秒※まで短縮！
ジェルのようなぷるっと厚盛りのツヤで、カラーネイルの色をあざやかに美しく見せます。
時間がない時、お出かけ前やお休み前にもぜひお使いください。
販売店：2026年5月27日（水）よりプラザ、ロフトにて先行発売スタート。6月10日（水）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。
リニューアルポイント
・乾く時間がより速く！30秒から25秒※へ
・4つのケア成分→ 5つのケア成分へ
・新パッケージ
※当社調べ（一度塗りした場合）
＜商品特長＞
もう乾いてる！ぷるっと輝くツヤ仕上げの超速乾トップコート
■＼リニューアル／ 感動の超速乾タイプ
25秒※で乾く！ぷるっと輝くツヤ！
ヨレないカチっと仕上げが叶う超速乾タイプのトップコートです。
リニューアル前に比べ、待ち時間がグッと短縮され、より速乾に。
時間がないお出かけ前やお休み前にもお使いいただけます。
※当社調べ（一度塗りした場合）
■透明感が高い、美しく輝くツヤ！
ネイルの色をあざやかに見せ、ジェルのような厚みのあるツヤに仕上げます。
イメージ
■ロングキープ処方
爪にぴったりフィットして、ひび割れ・ネイル縮みしにくい処方です。塗りたてのツヤとネイルの色が長持ちします。
■＼リニューアル／ 5つのケア成分配合
新たにパンテノール（うるおい成分）を配合。
■MADE IN JAPAN
［ご使用法］
・よく乾かしたネイルカラーの上に塗ってお使いください。
・2～3度塗りをすると、よりぷっくりとした厚みのあるツヤが楽しめます。
・通常のネイルリムーバーで落とせます。
［ご注意ください］
本品はネイルカラー専用のトップコートです。地爪に直に塗った場合は、定着せず、はがれやすいため、必ずよく乾かしたネイルカラーの上に塗ってお使いください。
シュガードール ネイルシリーズ
【好評販売中】
シュガードール
オールインワンネイルS
全6色 各9mL \960 （税込\1,056)
5つの機能がこれ1本に！上品ナチュラル美爪の速乾オールインワンネイル。
01、02、03、04 2026年3月19日（木） 全国発売
30、31 2026年4月16日（木） 全国発売
左から01、02、03、04、30、31
■ベーシックで使いやすい全６色
01 ほんのりピンク ほんのり色づく透明感ピンク
02 ほんのりピーチ ほんのり色づくピーチピンク
03 大人ラテベージュ 大人っぽく、まろやかな印象の赤みラテベージュ
04 大人ピンクベージュ 大人っぽく、かわいい印象のくすみピンクベージュ
30 ロージーモーヴ 上品で透明感のあるくすみピンク
31 シュガーグレージュ 洒落感がありながらやわらかい印象のくすみピンクグレージュ
シュガードール
ネイルプロテクター
全1 種 7mL \900 （税込\990）
薄く弱い爪も折れにくく！ネイル補強コート。
シュガードール
デュアルネイルセラム
全１種 ７mL \1,200（税込\1,320）
これ１本で補修（爪表面をコーティング）＆保湿。美爪へ導く指先美容液！
＊表示価格はメーカー希望小売価格です
■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp