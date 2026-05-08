超速乾、25秒※で乾く！ぷるっと輝くツヤのトップコートがリニューアル新発売！「シュガードール　スピーディ　トップコートS」

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株式会社エリザベス

※当社調べ（一度塗りした場合）

シュガードール　スピーディ　トップコートS　　全1種　9mL　\960（税込\1,056）2026年5月27日（水）先行発売　プラザ、ロフト（一部店舗除く）2026年6月10日（水）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です



超速乾トップコートとして発売から大変ご好評いただいております「シュガードール　スピーディ　トップコート」が新処方を採用、パッケージも新たにリニューアル新発売いたします。
ついに乾く時間が25秒※まで短縮！
ジェルのようなぷるっと厚盛りのツヤで、カラーネイルの色をあざやかに美しく見せます。
時間がない時、お出かけ前やお休み前にもぜひお使いください。



販売店：2026年5月27日（水）よりプラザ、ロフトにて先行発売スタート。6月10日（水）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。　　


リニューアルポイント

・乾く時間がより速く！30秒から25秒※へ
・4つのケア成分→　5つのケア成分へ


・新パッケージ


※当社調べ（一度塗りした場合）


＜商品特長＞

もう乾いてる！ぷるっと輝くツヤ仕上げの超速乾トップコート





■＼リニューアル／　感動の超速乾タイプ


25秒※で乾く！ぷるっと輝くツヤ！


ヨレないカチっと仕上げが叶う超速乾タイプのトップコートです。


リニューアル前に比べ、待ち時間がグッと短縮され、より速乾に。


時間がないお出かけ前やお休み前にもお使いいただけます。







※当社調べ（一度塗りした場合）



■透明感が高い、美しく輝くツヤ！


ネイルの色をあざやかに見せ、ジェルのような厚みのあるツヤに仕上げます。





　　　　　　　　　イメージ

■ロングキープ処方


爪にぴったりフィットして、ひび割れ・ネイル縮みしにくい処方です。塗りたてのツヤとネイルの色が長持ちします。



■＼リニューアル／　5つのケア成分配合


新たにパンテノール（うるおい成分）を配合。




■MADE IN JAPAN

［ご使用法］
・よく乾かしたネイルカラーの上に塗ってお使いください。


・2～3度塗りをすると、よりぷっくりとした厚みのあるツヤが楽しめます。


・通常のネイルリムーバーで落とせます。


［ご注意ください］
本品はネイルカラー専用のトップコートです。地爪に直に塗った場合は、定着せず、はがれやすいため、必ずよく乾かしたネイルカラーの上に塗ってお使いください。



シュガードール　ネイルシリーズ

【好評販売中】


シュガードール　


オールインワンネイルS


全6色　各9mL　\960 （税込\1,056)　　


5つの機能がこれ1本に！上品ナチュラル美爪の速乾オールインワンネイル。


01、02、03、04　 2026年3月19日（木）　全国発売
30、31　 2026年4月16日（木）　全国発売



左から01、02、03、04、30、31


■ベーシックで使いやすい全６色　



01 ほんのりピンク　　　　　　　　 ほんのり色づく透明感ピンク　

02 ほんのりピーチ　　　　　　　　 ほんのり色づくピーチピンク　　

03 大人ラテベージュ　　　　　　　 大人っぽく、まろやかな印象の赤みラテベージュ


04 大人ピンクベージュ　　　　　　 大人っぽく、かわいい印象のくすみピンクベージュ

30 ロージーモーヴ　 　　　　　　　上品で透明感のあるくすみピンク

31 シュガーグレージュ 洒落感がありながらやわらかい印象のくすみピンクグレージュ




シュガードール　


ネイルプロテクター


全1 種　7mL　\900 （税込\990）


薄く弱い爪も折れにくく！ネイル補強コート。







シュガードール　


デュアルネイルセラム


全１種　７mL　\1,200（税込\1,320）


これ１本で補修（爪表面をコーティング）＆保湿。美爪へ導く指先美容液！






＊表示価格はメーカー希望小売価格です



■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp　