【本日開催スタート・新宿】骨格×カラー×顔タイプ診断のPOPUP STUDIO｜メンズ強化＆女性向けメイクレッスン新登場

株式会社ＨＨ

2026年5月8日（金）より、ルミネエスト新宿2Fコネストにて、イメージコンサルティングの「H Imaging Studio」が期間限定のPOPUP STUDIOを開催します。メンズ向けのパーソナルカラー・骨格診断を強化したほか、今回より女性向けポイントメイクレッスンも新たにスタートします。

■ 背景｜"なんとなく"ではもう限界

「服は買っても、なんか違う」「ショッピングに時間がかかる」--そんな悩みの根本は、自分に何が似合うかを知らないことにあります。

感覚やトレンドだけに頼ったコーデに再現性は生まれません。H Imaging Studioでは、色・形・素材・シルエットを診断によって言語化することで、「似合う」に根拠を与え、コーデ選びの迷いを根本から解消します。

■ POPUP 概要

なぜそれが似合うのかを、言葉でお伝えします。診断結果別のおすすめカラーなどもお伝えしています。

名称：H Imaging Studio POPUP STUDIO

期間：2026年5月8日（金）～5月21日（木）

場所：ルミネエスト新宿 2F コネスト

予約：事前予約制（公式LINE(https://page.line.me/842rxybb?oat_content=url&openQrModal=true)よりご予約）

URL：h-imagingstudio.com(https://h-imagingstudio.com/)

■ メニュー一覧- パーソナルカラー診断（4シーズン） 6,600円（税込）- 骨格診断（3タイプ） 6,600円（税込）- セット診断（カラー＋骨格） 9,900円～（税込）- 顔タイプ診断 8,800円～ （税込）- ポイントメイクレッスン（女性向け）30分コース5,500円（税込） ／ 60分コース11,000円（税込）※メンズ各種診断も対応しております。■ こんな方におすすめ- 服は買うが「なんか違う」と感じることが多い方- ショッピングに時間がかかり、迷いすぎてしまう方- 職場やデートで「清潔感があってセンスいい」と思われたい方- 自分に似合う色・形を一度きちんと把握したい方- パートナーや友人へのプレゼントとして贈りたい方- パーソナルカラーや顔タイプに合うメイクが知りたい方■ H Imaging Studioについて

H Imaging Studioは、パーソナルカラー・骨格・顔タイプの各診断を通じて、お客様一人ひとりの「似合う」を言語化し、体験できるイメージコンサルティングスタジオです。女性向けサービスに加え、メンズ向け診断にも力を入れており、今回は「アイテム選びの法則を知って時短コーデを叶える」をコンセプトに、ファッションの悩みを根本から解決するサポートを行っています。

■ 主催（問合せ先）

名称：H Imaging Studio（https://h-imagingstudio.com/）

オーナー：イメージコンサルタント 友井ひろ子

サービス内容：骨格診断、パーソナルカラー診断、顔タイプ診断、メンズ顔タイプ診断、クローゼット診断、ショッピング同行、メディア協力、アパレル企業研修、販売支援、結婚相談所提携、各種イベント、ブライダル提携 など

■ 会社概要

企業名：HH Inc.（https://doubleh.co.jp/）

設立：2017年12月

代表者：代表取締役 友井ひろ子

所在地：東京都

事業内容：アパレル事業、損害保険代理店事業、コンサルティング事業