【Fado LIVE】ポルトガル料理「ヴィラモウラ 銀座店」20周年を記念。特別コース料理と生演奏を、同時に体験できる貴重な機会をご提供いたします。

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株式会社アールディーシー

　株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦　本社：埼玉県熊谷市）グループの、ポルトガルの郷土料理とワインが楽しめる隠れ家レストラン「ヴィラモウラ」を運営する株式会社ケイディーアール（取締役社長：清水晴之）は、2026年5月30日（土）に25回目のライブとなる「ファドに魅せられて」を2部構成で開催いたします。




【Fado LIVE】について

開催日時：2026年5月30日（土）


・昼の部　12:00-15:00（開場11:30）・夜の部　18:00-21:00（開場17:30）



料金：特別コース料理＋音楽チャージ　9,500円(税込)


※ドリンクは別料金



ご予約：03-5537-3513



※満席になる事が予想されますので、ご予約はお早めにお願い申し上げます。



FADOについて

　ポルトガル発祥の伝統的な音楽ジャンルで、「運命」や「宿命」を意味するポルトガル語「fado」に由来しています。人生の哀しみや愛、望郷といった感情を情熱的に歌い上げるジャンルです。ポルトガル・ギターの独特な響きとともに奏でられるそのメロディは、聴く人の心を深く揺さぶります。



店舗情報

【店舗名称】


ヴィラモウラ 銀座店


【所在地】


東京都 中央区 銀座6丁目2-3


【電話番号】


03-5537-3513


【営業時間】


ランチ：11:30～15:00（ラストオーダー14:00）


ディナー：ディナー17:00～22:00（ラストオーダー21:00）




ヴィラモウラ　銀座店 :
https://www.rdcgroup.co.jp/brand/vilamoura/




【ヴィラモウラ】について

ポルトガルの郷土料理とワインが楽しめる隠れ家レストラン


ポルトガル南部地方の郷土料理「魚介のカタプラーナ」をはじめ、素材を生かしたポルトガル料理と60種類以上のポルトガルワインが味わえます。
異国情緒漂う空間と親しみやすい雰囲気にもこだわりました。
ちなみに店名はポルトガル南部のリゾート地が由来です。



ヴィラモウラ　HP :
https://www.rdcgroup.co.jp/brand/vilamoura/

株式会社ケイディーアール

代表者名：取締役社長／清水 晴之


住　所：〒360-0816


　　　　埼玉県熊谷市石原二丁目１番地
連絡先：TEL 048-527-1000　


　　　　FAX 048-527-3071


事業内容：かつ敏／かつはな亭／ひな野／大島屋等の運営


設　立：2017年3月







株式会社アールディーシー

社名：株式会社アールディーシー


代表取締役社長CEO：大島 敏彦


所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地


創業：1986年12月26日


事業内容：グループ会社の統括・管理


会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/