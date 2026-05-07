【Fado LIVE】ポルトガル料理「ヴィラモウラ 銀座店」20周年を記念。特別コース料理と生演奏を、同時に体験できる貴重な機会をご提供いたします。

株式会社アールディーシー

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦 本社：埼玉県熊谷市）グループの、ポルトガルの郷土料理とワインが楽しめる隠れ家レストラン「ヴィラモウラ」を運営する株式会社ケイディーアール（取締役社長：清水晴之）は、2026年5月30日（土）に25回目のライブとなる「ファドに魅せられて」を2部構成で開催いたします。

【Fado LIVE】について

開催日時：2026年5月30日（土）

・昼の部 12:00-15:00（開場11:30）・夜の部 18:00-21:00（開場17:30）

料金：特別コース料理＋音楽チャージ 9,500円(税込)

※ドリンクは別料金

ご予約：03-5537-3513

※満席になる事が予想されますので、ご予約はお早めにお願い申し上げます。

FADOについて

ポルトガル発祥の伝統的な音楽ジャンルで、「運命」や「宿命」を意味するポルトガル語「fado」に由来しています。人生の哀しみや愛、望郷といった感情を情熱的に歌い上げるジャンルです。ポルトガル・ギターの独特な響きとともに奏でられるそのメロディは、聴く人の心を深く揺さぶります。

店舗情報

【店舗名称】

ヴィラモウラ 銀座店

【所在地】

東京都 中央区 銀座6丁目2-3

【電話番号】

03-5537-3513

【営業時間】

ランチ：11:30～15:00（ラストオーダー14:00）

ディナー：ディナー17:00～22:00（ラストオーダー21:00）

ヴィラモウラ 銀座店 :https://www.rdcgroup.co.jp/brand/vilamoura/

【ヴィラモウラ】について

ポルトガルの郷土料理とワインが楽しめる隠れ家レストラン

ポルトガル南部地方の郷土料理「魚介のカタプラーナ」をはじめ、素材を生かしたポルトガル料理と60種類以上のポルトガルワインが味わえます。

異国情緒漂う空間と親しみやすい雰囲気にもこだわりました。

ちなみに店名はポルトガル南部のリゾート地が由来です。

株式会社ケイディーアール

ヴィラモウラ HP :https://www.rdcgroup.co.jp/brand/vilamoura/

代表者名：取締役社長／清水 晴之

住 所：〒360-0816

埼玉県熊谷市石原二丁目１番地

連絡先：TEL 048-527-1000

FAX 048-527-3071

事業内容：かつ敏／かつはな亭／ひな野／大島屋等の運営

設 立：2017年3月

株式会社アールディーシー

社名：株式会社アールディーシー

代表取締役社長CEO：大島 敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/