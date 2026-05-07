フランス・パリに「MUSASHI JAPAN」2号店オープン-世界市場でブランド拡張をさらに加速

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を展開するTAIMATSU株式会社（タイマツ、本社：東京都中央区、代表取締役：王 威漢 以下TAIMATSU）は、2026年4月20日(月)に、フランス・パリに「MUSASHI JAPAN フランス青店」をオープンしました。本出店は、パリにおける2店舗目となり、既存の「フランス白店」に続く展開として、欧州市場におけるブランド体験のさらなる深化と、グローバル展開の加速を目的としています。

■パリの街並みを映した新コンセプト空間

「MUSASHI JAPAN フランス青店」は、青みがかったグレーの屋根に統一されたパリの美しい街並みから着想を得た店舗です。

歴史的建築が連なるパリ特有の景観を象徴する“青みがかったグレー”を基調に、落ち着きと品格を感じさせる空間を演出。都市全体が持つ調和の美しさを内装として再構築しています。

また、日本の伝統美とフランスの洗練された美意識が交差する空間として、静謐でありながら印象的なブランド体験を提供します。

■ 欧州市場における多店舗戦略の推進

パリは、世界的に高い美意識とクラフトマンシップが評価される都市であり、日本の伝統工芸とも深い親和性を持つ土地です。

TAIMATSUは、このパリにおける多店舗展開を通じて、和包丁に込められた日本の職人技術や美意識を、より多くの人々に届けてまいります。単なる製品の提供にとどまらず、その背景にある文化や思想まで体感できる場として、ブランドの発信を強化していきます。

今後も、欧州をはじめとする海外市場において、日本の伝統工芸の価値を継続的に発信し、その魅力の浸透と理解の深化を目指してまいります。

住所：48 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris, フランス

営業時間：11:00～19:00（現地時間）

URL：https://maps.app.goo.gl/GnWPQysEoaUsreecA

TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN

https://www.musashihamono.com/

FUJI JAPAN

https://fujijapan.jp/

YOKAI JAPAN

https://yokaijapan.jp/