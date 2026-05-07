広島トヨペット、新会員組織「ひろしまプラス倶楽部」をスタート

株式会社中国新聞社

広島トヨペット株式会社（本社：広島市西区、以下「広島トヨペット」）は、お客様一人ひとりに寄り添ったより良いカーライフを提供するため、新たな会員組織「ひろしまプラス倶楽部」を創設し、4月1日より会員募集をスタートしました。本組織の基盤システムとして、株式会社中国新聞社（本社：広島市中区、以下「中国新聞社」）が運営する地域共創プラットフォーム「たるポ」を導入いたしました。両社は「地域プラットフォーム×カーディーラー」の連携を通じて、地域のお客様の豊かな暮らしの実現を強力に推進してまいります。

■ 導入の背景と目的

広島トヨペットは、カーディーラーとしての車両販売中心のビジネスモデルから一歩進み、広島の毎日をもっと楽しく、お客様のライフスタイルに様々なワクワクを「＋プラス」し続ける企業です。今回、お客様とのつながりをさらに深める仕組みとして、地域に根ざした基盤である「たるポ」を採用しました。

「たるポ」は、「地域・企業・自治体をつなぎ、課題解決および事業創出を図る」ことをコンセプトとし、37万人を超える強固な会員基盤を持っています。広島トヨペットは、ポイント制度やイベント開催支援などの「たるポ」の機能を活用し、広島でのカーライフをより楽しく、利便性の高いものへと進化させることを目指します。中国新聞社は、このプラットフォーム提供を通じて、地域企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）と地域経済の活性化を強力に支援します。

■ 「ひろしまプラス倶楽部」での具体的な取り組み

「たるポ」のプラットフォーム機能を活用し、以下のサービスを展開します。

顧客メリットの提供（ポイント機能）：

来店やイベント参加などの活動に応じポイントを提供します。ポイントはコンビニエンスストアや飲食店、寄付などに使えるデジタルギフトに交換可能です。

イベント支援とコミュニティ形成 ：

広島トヨペットが主催する各種イベントで、参加申込みから入場、アフターサービスまで、お客様一人ひとりに合わせたシームレスな体験を提供します。

新聞社サービスとの連携：

お客様は「たるポ」IDを通じて、中国新聞社が提供する信頼性の高い地域ニュースなどにシームレスにアクセスが可能です。

■ 新規入会キャンペーン情報

「ひろしまプラス倶楽部」のスタート記念として新規入会キャンペーンを実施しています。

対象：2026年6月末までに新規入会された方

内容：毎月抽選で100名様にたるポポイント1,000ptをプレゼント

応募方法：登録完了だけで自動エントリーとなります（応募手続き不要）

■ 公式サイト

「ひろしまプラス倶楽部」：https://www.h-toyopet.com/h-plusclub(https://www.h-toyopet.com/h-plusclub)

会社概要

広島トヨペット株式会社

所在地: 〒733-0031 広島市西区観音町7-8

代表者: 代表取締役社長 古谷 英明

創業: 1938年（昭和13年）6月1日

事業内容: ◆トヨタ新車販売 ◆中古車の小売・卸販売◆自動車修理及び車検・法定点検整備代行◆トヨタ純正部品販売 ◆自動車用品・機器販売◆損害・生命保険代理店業務◆情報通信機器販売◆リース業務 ◆レクサス新車・ＣＰＯ販売

公式サイト：https://www.h-toyopet.com/(https://www.h-toyopet.com/)

株式会社中国新聞社

所在地: 〒730-8677 広島市中区土橋町7-1

代表者: 代表取締役社長 岡畠鉄也

創刊: 1892年（明治25年）5月5日

事業内容: 日刊紙「中国新聞」の発行、ニュースサイト「中国新聞デジタル」の運営、文化・スポーツ事業の開催など地域の方々の暮らしや文化に結びついた事業を多角的に展開。2024年3月からは、中国地方の地域活性化を目指す新たな会員プラットフォーム「たるポ」、ニュースアプリ「みみみ」のサービスを開始している。

公式サイト

コーポレートサイト：https://chugoku-np.com(https://chugoku-np.com)

たるポ公式サイト：https://tarupo.jp(https://tarupo.jp)

中国新聞デジタル：https://www.chugoku-np.co.jp(https://www.chugoku-np.co.jp)