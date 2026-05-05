【活動50周年】MLB公式アーティストの立体ポップアート、チャールズ・ファジーノ展を浜屋百貨店で開催

ハイスピリッツアンドユウ株式会社

メジャーリーグベースボール（MLB）の公式アーティストとして知られる

米国の立体ポップアート作家、チャールズ・ファジーノ氏の展覧会が、

2026年5月12日から浜屋百貨店で開催される。

公式サイト： https://www.highspirits-art.com/

作品名：トラベリング・ジャパン 額入サイズ：約43×83cm 価格(税込)：396,000円

チャールズ・ファジーノ

ニューヨーク在住の3Dポップアートの第一人者であるファジーノは2000年より現在に至るまで米国オリンピック委員会公式アーティストとして活躍中。長年に渡りスーパーボウル、メジャーリーグ・オールスターゲームの公式作品を制作し、ディズニー・ライセンスアーティストに選出されるなど輝かしい経歴を持っています。また多くの著名人がファジーノのコレクターであることも有名です。

チャールズ・ファジーノ公式サイト

https://www.fazzino.jp

今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。

https://highspirits-art-blog.com/

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チャールズ・ファジーノ公式サイト

https://www.fazzino.jp

今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。

https://highspirits-art-blog.com/

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ファジーノ氏は近年、日本文化をテーマにした作品制作にも力を入れており、

「トラベリング・ジャパン」シリーズは国内外で注目を集めている。

百貨店内で気軽に鑑賞できる展示として、

美術に親しみのない層や家族連れにも開かれた内容となっている。

■注目の展示作品紹介

「ドジャース・ワールドチャンピオン」

イメージサイズ：約45x30cm

フレームサイズ：約74x57cm

制作年：2024年

ロサンゼルス・ドジャースが「2024 ワールドシリーズ」を制した瞬間を祝福して描かれたメモリアル作品。背後に広がる都市のスカイラインと夜空を彩る花火が相まり、見る者にもその歓喜が伝わってくるような一作です。

「スマイル・デンティスト」

イメージサイズ：約53cm x 33cm

フレームサイズ：約80cm x 58cm

制作年： 2025年

大きな歯の上にある太陽がとても印象的で、人々が一生懸命歯をきれいにする様子が事細かに描かれています。その様子とは違い、今にも夜が明けそうな静かな紺色の空が明るくもどこか儚いような雰囲気を演出する一作です。

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【展示会概要】

・ 会期： 2026年5月13日 ～ 5月19日

・ 会場： 浜屋百貨店 ６階イベントスペース

・ 時間： 10:00～18:00 ※最終日は午後5時閉場

・ 入場料： 無料

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【会社概要】

社名：ハイスピリッツアンドユウ株式会社

本社所在地：大阪府大阪市西区立売堀6-6-17

代表取締役社長：清水幹雄

設立：2005年

HP：https://www.highspirits-art.com/

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