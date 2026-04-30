ThunderSoft、AquaDrive AIOS 2.1を発表、ソフトウェア定義車両（SDV）からAI定義車両（AIDV）への業界シフトを主導

北京、2026年4月30日 /PRNewswire/ -- 2026年北京モーターショーにおいて、ThunderSoft（証券コード：300496）は、インテリジェント・オペレーティング・システムの世界的リーダーであり、AquaDrive AIOS 2.1を正式に発表しました。この画期的なソリューションは、コックピット、自律走行（ADAS）、ナビゲーション、AIエージェントを統合した業界初の統合エクスペリエンスアーキテクチャであり、ソフトウェア定義車両（SDV）からAI定義車両（AIDV）への極めて重要なパラダイムシフトを示すものです。





フルスタックのAIネイティブ4層アーキテクチャ（データ-モデル-システム-アプリケーション）に基づいて構築されたAquaDrive AIOS 2.1は、データガバナンスや異機種互換性など、セントラルコンピューティングにおける複雑な課題に対応しています。

主な技術ハイライト：

・コックピットとドライビングの融合： 従来のドメイン間の境界をなくし、集中型AIエージェントアーキテクチャの基盤を築きます。

・エンドツーエンドのAI統合： ルール主導型から認知主導型のインテリジェンスへとシフトし、L3からL5までの自動運転とロングテールコーナーケースの解決への足がかりを提供します。

・デスクトップとしてのISR： 地図、サラウンドリアリティ（SR）、ビデオストリームを統合した統一リアルタイムインターフェースにより、シームレスでタッチレスなインタラクションを実現し、ドライバーの認知負荷を軽減します。

・アップグレードされたKanzi 4エンジン： 業界をリードする3D HMIエンジンは、マルチスクリーン融合をサポートしています。Kanziは2025年だけで1,400万台以上の車両に導入されました。

・スターライトレベルのナイトビジョン： 超低照度下（1ルクス以下）でも鮮明な視覚強化を提供し、24時間365日の認識を可能にします。

「インテリジェントビークルは、輸送ツールからモバイルインテリジェントエージェントへと進化しています」とThunderSoftの共同創業者兼執行役員社長であるLarry Geng氏は述べています。「AIによる物理的世界の変革は始まったばかりです。」

業界全体にもたらす価値：OEMにとって、このプラットフォームは開発サイクルを短縮し、独自のブランドビジュアルスタイルを実現します。消費者にとっては、高級レベルのAIインタラクションを標準化し、「知覚-予測-サービス」という体験を創出します。

ThunderSoftの戦略的専門知識は、Volkswagen、Porsche、Toyota、Geelyなどのブランドを含む、世界で5,000万台以上の量産実績に裏付けられています。同社のHMIプラットフォームは最近、優れたUXデザインに対して「2026 iFデザイン賞（2026 iF Design Award）」を受賞しました。

ThunderSoftについて

ThunderSoft（深セン証券取引所：300496）は、インテリジェント・オペレーティング・システム製品とテクノロジーの世界有数のプロバイダーです。ThunderSoftは14カ国にわたるグローバルな研究開発ネットワークを持ち、AIOSとエッジインテリジェンスソリューションを通じて、自動車、AIoT、ロボット工学、スマート産業分野における物理世界の強化に貢献しています。詳細については、 www.thundersoft.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com