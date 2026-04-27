車載スマートアクセサリーブランドOttocast(オットキャスト)は、2026年4月に静岡県・富士山麓ふもとっぱらキャンプ場にて開催された国内最大級アウトドアイベント「GO OUT JAMBOREE 2026」に出展いたしました。





会場では、多くの来場者に人気商品の展示・体験機会を提供し、ハズレなし抽選イベントも実施。

ワイヤレスCarPlay関連製品やポータブルディスプレイオーディオなど、カーライフを快適にする製品群が高い注目を集めました。





GO OUT JAMBOREE 2026 × Ottocast イベント





■富士山の絶景の中で、アウトドア×快適カーライフを提案

「GO OUT JAMBOREE 2026」は、キャンプ・車・音楽・ファッションが融合する人気イベントです。





GO OUTならではの熱気あふれる会場風景





Ottocastは今回、“移動時間もアウトドア時間も、もっと快適に。”をテーマに出展。

ドライブ好き、キャンプ好き、車中泊ユーザーなど、多くの来場者に製品を体験いただきました。





GO OUT JAMBOREE 2026 × Ottocast 出展レポートビジュアル





■車好きも納得！人気モデルを実機展示

ブースでは、車載ディスプレイで動画視聴やアプリ利用が自在になる製品を展示。「ナビを表示しながら動画も楽しめる」という画面分割機能の実演には、「これは便利！」「自分の車でも使いたい」と多くの驚きの声が寄せられました。





Ottocast 人気モデル展示コーナー





■【GO OUT出展記念】期間限定・特別キャンペーン開催中！

イベントの盛り上がりを記念して、対象モデルがお得に試せる特別クーポンを配布中です。

利用期間：2026年4月24日(金)～5月20日(水)





多彩なアプリを存分に楽しもう！





■OttoAibox E2

車内で動画視聴やアプリ利用をもっと楽しみたい方におすすめの人気モデル。

YouTubeやナビ、音楽など各種アプリをダウンロードして使用でき、車載ディスプレイが、より便利で快適な空間へ。さらに、画面分割機能にも対応しており、ナビを表示しながら動画や音楽も同時に楽しめます。





URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXWZMCKZ

定価 ： 37,999円 → 特別価格：20,399円

クーポンコード： GOOUT399





Mini Pot かんたんワイヤレス接続





■小さく目立たず、スマートに使える

Mini Pot

超小型・軽量設計で、USBポートに挿すだけの簡単接続モデル。

車内の見た目を損なわず、シンプルにワイヤレスCarPlay化したい方に人気の商品です。

通勤から週末ドライブまで幅広く活躍します。





URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHN44KCM

定価 ： 11,999円 → 特別価格：4,999円

クーポンコード： GOOUT999





大画面で快適ドライブを楽しむ





■純正ナビが古い車でも、ナビ・音楽・動画視聴などをより快適に。

ScreenFlow

大画面のポータブルディスプレイオーディオ。

車の買い替え不要で、手軽にスマートカー体験を実現します。





URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ24F2WM

定価 ： 37,999円 → 特別価格：22,948円

クーポンコード： GOOUT948





最新のCarPlayおよびAndroid Autoワイヤレスアダプター





■会場では、2026年最新モデルとして登場した注目の新製品。

MINI Nova

超小型・軽量設計で車内でも目立ちにくく、USBポートに挿すだけで有線CarPlay / Android Autoをワイヤレス化できます。

乗車後は自動接続で、ナビ・音楽・通話などもより快適に利用可能。

「コンパクトで使いやすい」「こういうの欲しかった」と来場者からも高い関心を集めました。





URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQYWJH2D

定価 ： 11,999円 → 特別価格：5,949円

クーポンコード： GOOUT949





【ご注意】

割引コードは各商品ページ専用です。必ず該当リンクからご購入ください。

在庫がなくなり次第、キャンペーンは終了となります。お早めにお求めください。

価格は税込です。





ハズレなし抽選イベント開催！





■ハズレなし抽選イベント開催！笑顔あふれるブースに

期間中は、来場者参加型のハズレなし抽選イベントも開催。

景品が当たるたびに歓声が上がり、ブース内には笑顔があふれ、終始明るい雰囲気に包まれました。

家族連れやキャンパーの方々にもご参加いただき、Ottocastブースは終日大盛況となりました。





来場者でにぎわう大抽選会





ご来場ありがとうございました

このたびOttocastブースへお立ち寄りいただいた皆さま、誠にありがとうございました。





Ottocastが提案する、新しい車内時間の楽しみ方





■Ottocastが提案する、新しい車内時間の楽しみ方

日常のドライブから長距離のキャンプ旅行まで、Ottocastはカーライフをアップグレードするブランドとして、今後も新しい価値を創造し続けます。ブースへお立ち寄りいただいた皆さま、誠にありがとうございました。今後も最新製品情報やイベント出展情報を発信してまいりますので、ぜひご期待ください！





割引コード使用の手順





■割引コード使用の手順

ステップ(1)

製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。

ステップ(2)

「注文を確認する」のページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力してください。





オットキャスト 公式