【イベントレポート】海外で売れる日本アパレルの条件とは？ ZenGroupデータが示す海外需要と越境EC戦略

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（本社：大阪市中央区）は、2026年4月8日（水）～

10日（金）に東京ビッグサイトにて開催された日本最大級の国際ファッション展示会「FaW TOKYO（ファッションワールド東京）春」にて出展し、セミナーに登壇しました。自社データに基づく、日本アパレルの海外展開における最新戦略を発信しました。本リリースでは、当社講演内容をもとに、越境EC市場の最前線と実践的な取り組みをご紹介します。

■イベント概要

「FaW TOKYO（ファッションワールド東京）」は、東京ビッグサイトで年2回（春・秋）開催される日本最大の国際ファッション展示会です。世界20ヵ国から繊維・ファッションに関わる約700社が出展し、"ファッション産業の今と未来”を体験できる展示会です。

現在、訪日需要の回復とともに、インバウンド市場を意識した商品企画や販路戦略への関心が高まっています。本イベントでZenGroupは、自社のデータに基づいた、日本アパレルの海外需要と傾向を解説し、企業が新たなマーケット動向を捉えるための戦略的な切り口を提案しました。

■ZenGroup講演内容

ZenGroup出展｜集客支援型越境ECバナー「ZenLink」サービス紹介ブースの様子

ZenMarket 国内営業チーム

橋本 有史（はしもと ゆうし）

本講演では、日本アパレルについて海外需要が高い商品の傾向の他、海外展開における市場動向と課題、そして成長に向けた視点について解説しました。

■【データから読み解く】地域別・アパレル需要の明確な違い

本講演の最大のポイントは、ZenGroupのプラットフォームに蓄積された実データに基づく「地域別の需要特性」の解説です。

・欧米市場：独自性とコレクション性が鍵

欧米の消費者からは、デザイナーズブランド、ヴィンテージ品など「コレクション性が高く、他では手に入りにくい独自性のある商品」が強く支持される傾向が見られました。スニーカーや鞄など衣類以外のアイテムも多くみられるのも特徴です。



・アジア市場：実用性と品質が鍵

一方、アジア圏の消費者においては、日常的に着用できる「普段着」や「実用性の高いアイテム」が人気を集めています。高品質でありながら手頃な価格帯の日本製アパレルへの信頼が、購買を後押ししています。

このように、一言で「越境EC」と言っても、ターゲットとする国や地域によって売れ筋商品は全く異なります。現地のニーズに合わせた商品選定とマーケティング戦略が不可欠です。



■ 越境ECを「成長事業」へと引き上げる3つの戦略的視点

セミナー後半では、これらのデータ分析を踏まえ、アパレル企業が越境ECを単なるテストマーケティングで終わらせず、中長期的な事業成長へと繋げるための具体的なアプローチを紹介しました。

１．データに基づくターゲット地域の選定と検証

まずは自社の商品特性と親和性の高い地域をデータから見極め、小規模からテスト販売を開始して仮説検証を繰り返すことが重要です。

２．海外ユーザー視点でのクリエイティブ設計

国内向けのコンテンツをそのまま翻訳するのではなく、現地の文化や好みに合わせたビジュアルや商品説明（ローカライゼーション）を行うことで、コンバージョン率は大きく向上します。

３．オンライン・オフラインを統合した顧客体験（OMO）の構築

インバウンド（訪日外国人）の店舗体験と、帰国後の越境ECでのリピート購入をシームレスに繋ぐことで、顧客生涯価値（LTV）を最大化するアプローチが今後のトレンドとなります。

■登壇者からのコメント

「日本の人口減少に伴い国内市場が縮小する中、海外への販路拡大は不可欠です。しかし、越境ECには言語や物流、市場リサーチなど多くの壁が存在します。

私たちは、単なるシステムの提供に留まらず、蓄積した購買データを基にした戦略立案から、決済・配送・カスタマーサポートまでを一気通貫でサポートしています。

特に『ZenLink(https://zen.one/zenlink)』は、自社ECサイトのリスクや手間を最小限に抑え、即座に海外対応を可能にするソリューションです。まずはテストマーケティングを経て“売れる国”を分析した上で戦略的に注力することも可能です。越境ECに関するお悩みやご相談があれば、ぜひ一度お気軽にお問合せください。」

▼ 越境EC対応サービスの詳細はこちら

https://zen.one/

【ZenGroup株式会社について】

お問い合わせ :https://zen.one/contactusお問い合わせhttps://zen.one/contactus

ZenGroup株式会社は「世界の越境EC販売額の20％を日本に」をビジョンに掲げ、海外向け販売プラットフォームからプロモーション、クリエイティブまで、海外展開に必要な機能をワンストップで支援しています。

・ZenMarket：海外向け購入代行プラットフォーム

・ZenLink：集客支援型越境ECバナー（日本企業の海外進出を後押し）

・ZenPromo：海外向けプロモーションサービス（広告代理・マーケティング）

・ZenPop：文房具の海外向けECサービス

・ZenPlus：越境ECモール（出店・販売支援）

・ZenLuxe：ラグジュアリーブランド専門越境ECモール

・ZenStudio：クリエイティブエージェンシー（多言語制作・ブランディング）

現在、グループ全体の会員数は300万人を超え、175の国・地域へ延べ1,050万点以上の商品を発送しています。日本の優れた商品・文化を「シンプルに」世界へ届ける仕組みづくりを通じて、日本企業のグローバル成長を牽引します。

■会社概要

会社名：ZenGroup株式会社

設立：2014年4月

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金：80,000,000円

URL：https://zen.group/