天丼専門 銀座いつき「三井アウトレットパーク 札幌北広島店」(北海道北広島市)が2026年4月22日(水)にグランドオープン！

株式会社グランキュイジーヌ札幌みそのや天丼専門 銀座いつきをチェーン展開する株式会社グランキュイジーヌ（https://www.grandcuisine.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締役：樫葉 誠、以下グランキュイジーヌ）は、2026年4月22日(水)に「天丼専門 銀座いつき 三井アウトレットパーク 札幌北広島店」を北海道北広島市にグランドオープンいたします。

本格×ボリューム満点×リーズナブルな「天丼専門 銀座いつき」が北海道に本日オープン！

「銀座いつき」は、2017年に銀座にオープンし、東京都銀座に2店舗を展開する※天丼専門店で、独自ブレンドしたこだわりの揚げ油で揚げた香り高く軽やかな口当たりの天ぷらをボリュームたっぷり豪快にのせた天丼が自慢です。

海老・穴子・新鮮な野菜など、こだわりぬいた食材を贅沢に使用し、揚げたてサクサクのボリューム満点の天丼をリーズナブルにお楽しみいただけます。また、ハラール認証店舗のため、ムスリムの方にもご愛顧いただいております。

（※2026年４月22日現在）

上海老天丼

贅沢に大ぶりな海老を４尾使用した、自慢の看板商品。揚げたてサクサクのプリッとした海老の旨味を存分にお楽しみください。

さらに、かしわ天や野菜４種をバランスよく盛り込み、食べ応え抜群。甘さとコクのバランスにこだわった秘伝の天丼ダレ、黄身がトロトロの温泉玉子天が熱々のふっくらご飯に染み込みこんだ、至極の逸品。

売価：2,000円（税込）

黄金天丼

金色に輝いた丼ぶり、海老・いか・かしわに加え、穴子や蟹爪まで盛り込んだ、まさに【黄金】の名にふさわしい極上の天丼。

一杯でさまざまな食材の旨味と食感を堪能できる豪華絢爛な逸品。

売価：2,900円（税込）

かしわ天丼

むね肉を使用したしっとりと柔らかなかしわを豪快に６枚のせ、トロトロの温泉玉子天といんげんものせたボリューム満点な天丼。

売価：1,400円（税込）

天丼専門 銀座いつき「三井アウトレットパーク 札幌北広島店」オープン記念価格での販売決定！

この度オープンを記念して、「三井アウトレットパーク 札幌北広島店」にご来店いただいたお客様には、『上穴子天丼』を税込価格から200円割引で販売いたします。

※店内飲食のみのご利用となります。

4月22日(水)～4月29日(水・祝)の8日間限定で上記価格にてお召し上がりいただけますので、この機会にぜひ「銀座いつき」自慢の味をご堪能ください。

店舗概要

＜三井アウトレットパーク 札幌北広島店＞

・住所 ：〒061-1278 北海道北広島市大曲幸町３丁目7－６

・営業時間：10:30～20:30（ラストオーダー20:00）

・駐車場 ：約2,600台

・席数 ：フードコート内共用

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社グランキュイジーヌ

代表取締役： 樫葉 誠

資本金： 23,000 千円

ブランド： 札幌みその

天丼専門 銀座いつき

博多一星

肉そばけいすけ

銀座鴨そば 九代目けいすけ

鶏王けいすけ

コーポレートサイト： https://www.grandcuisine.co.jp/