「ターキッシュ エアラインズ オープン」に、メジャー大会優勝のフランチェスコ・モリナリ選手と、ロレックスシリーズ優勝のポール・ワーリング選手が出場決定

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズがタイトルスポンサーを務める男子プロゴルフトーナメント「ターキッシュ エアラインズ オープン」に、注目のトッププレーヤーであるフランチェスコ・モリナリ選手とポール・ワーリング選手の出場が決定しました。本大会は、男子プロゴルフの国際主要ツアー「DPワールドツアー」2026年シーズン第1フェーズ「アジア・スイング」の第5戦かつ最終戦として、4月30日から5月3日まで、トルコ・アンタルヤの「レグナム・ホテルズ」内ナショナル・ゴルフ・クラブにて開催されます。

ターキッシュ エアラインズは2013年より本大会のタイトルスポンサーを務め、同地にて世界最高峰のゴルファーと多くのゴルフファンを迎えてきました。これまでの出場選手には、タイガー・ウッズ選手、セルヒオ・ガルシア選手、ティレル・ハットン選手、ジャスティン・ローズ選手、ロリー・マキロイ選手など、世界のトッププロが名を連ねています。

フランチェスコ・モリナリ選手は、2018年に開催された第147回全英オープンを制し、イタリア人選手として初めてメジャー大会を制覇しました。DPワールドツアー通算6勝を誇るモリナリ選手は、2010年、2012年、2018年の「ライダーカップ」に欧州代表として出場し、いずれも優勝に貢献しました。特に2018年大会（パリ・ル・ゴルフ・ナショナル）では、欧州チームの勝利を決定づけるポイントを獲得しています。

ポール・ワーリング選手は、2024年の「アブダビHSBC選手権」で自身初となる、「ロレックスシリーズ」優勝を果たし、PGAツアーとのデュアルメンバーシップを獲得しました。

さらに、アンディ・サリバン選手とアレックス・フィッツパトリック選手の本大会出場も決定しており、サリバン選手は現在、「レース・トゥ・ドバイ」で4位につけています。

ターキッシュ エアラインズは、プロフェッショナルからアマチュアまで、幅広いレベルのゴルファーとゴルフ競技の発展を支援しています。2013年から開催している「ターキッシュ エアラインズ ワールドゴルフカップ」は、世界最大規模のアマチュアゴルフトーナメントとして知られ、直近大会では東京・大阪を含む83か国・122都市で予選が行われました。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、530機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界133ヶ国358空港、国際線305路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/turkishairlines

公式LinkedIn アカウント：https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines

公式X アカウント：https://x.com/TurkishAirlines

＊Turkish Airlinesの日本市場における正式なブランド名は「ターキッシュ エアラインズ」です。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。 現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エア・インディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、ITAエアウェイズ、LOTポーランド航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、深セン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイス 国際航空、TAPポルトガル航空、タイ国際航空、ターキッシュ エアラインズ、ユナイテッド航空。世界を代表する26の航空会社を結集し、世界の約90%である190カ国、1,150以上の空港へのシームレスなアクセスを旅行者にご提供しています。さらに、コネクティング・パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。詳しくは https://www.staralliance.com/en/home 、または各SNSをご覧ください。