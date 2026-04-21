AI作曲「SOUNDRAW」、ソフトバンクの「だれでも AI」に参画。

SOUNDRAW 株式会社

SOUNDRAW(https://soundraw.io/ja/)株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：楠 太吾 以下SOUNDRAW）は、ソフトバンク株式会社（本社：東京都港区、以下ソフトバンク）が2026年4月17日より提供を開始する「だれでも AI(https://www.softbank.jp/mobile/service/daredemo-ai/)」に参画し、著作権フリーのAI音楽生成・作曲ツールの提供を開始いたします。

提携の背景

SOUNDRAWは2020年の日本での創業以来、世界中で利用されるAI作曲サービスへと成長。2026年4月には、世界1億台超のデバイスを擁するLGエレクトロニクスのスマートテレビプラットフォーム「webOS」への楽曲生成ソリューション提供を発表するなど、グローバルなB2B展開を急速に加速させています。

今回のソフトバンクとの連携は、その流れを国内市場でも確固たるものにする戦略的パートナーシップです。「世界で認められた技術を、日本のあらゆる人に届ける」--このビジョンを、国内最大規模の通信インフラを持つソフトバンクと共に実現します。

「だれでも AI」でのSOUNDRAW体験

「だれでも AI」は、アカウント作成やプロンプト入力不要で、ガイドに沿った操作だけで話題のAIサービスを気軽に体験できるソフトバンクの新サービスです。SOUNDRAWは同サービス内において、スマートフォン・タブレットから誰でも直感的にAI音楽生成を体験できる仕組みを提供します。

また、ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMOのユーザーを対象に、SOUNDRAWの有料プランが1カ月間無料となる「ソフトバンクユーザー向け特典」も提供します。

選ばれた理由：「倫理的AI」という揺るぎない差別化

音楽AI市場では、著作権で保護された楽曲を無断で学習に使用するサービスや、既存アーティストを模倣して生成するサービスへの批判が国内外で高まっています。

SOUNDRAWは創業当初から、社内の音楽チームが6年以上をかけて制作・精査した独自の学習データのみを使用。特定アーティストの模倣・無断スクレイピングは一切行わず、ライセンスが完全にクリアなオリジナル楽曲のみを生成します。LGというグローバル企業に採用されたのも、この「商業利用に耐える信頼性」が評価された結果です。ソフトバンクとの連携においても、この姿勢は変わりません。

SOUNDRAW株式会社 代表取締役社長 楠 太吾 ： 「ソフトバンクさんという日本最大手の通信キャリアと手を組むことで、これまでAI音楽に触れたことがなかった多くの方々に、その可能性を届けられることを大変嬉しく思います。人間の創造性を代替するのではなく拡張する--そのビジョンを、より広いスケールで実現してまいります。」

SOUNDRAWについて

SOUNDRAWは2020年に設立されたAI音楽生成サービスです。独自の学習データと制作基盤により、オリジナル楽曲の生成および商用利用可能な音楽提供を行っています。

現在は個人クリエイター・音楽アーティスト向けサービスに加え、企業向けの音楽ソリューションを展開し、グローバルに提供しています。

だれでもAIに対する詳しい情報はこちら：https://www.softbank.jp/mobile/service/daredemo-ai/

SOUNDRAWの公式ウェブサイトはこちら：https://soundraw.io/ja(https://soundraw.io/ja)

B2B連携・API導入のご相談

プラットフォームへのAPI組み込みや、エンタープライズ向けの楽曲ライセンスについては、こちら(https://discover.soundraw.io/api/inquiry/ja)よりお問い合わせください。

【会社概要】

会社名：SOUNDRAW 株式会社

設立：2020 年2月

代表取締役社長 / CEO：楠 太吾

資本金 : 9,000 万円

《本件に関するお問い合わせ先》

SOUNDRAW株式会社PR 担当

Email：info@soundraw.co.jp