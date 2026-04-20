ニセコの大自然と響き合う、洗練された「ウェルネス空間」が誕生。ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ、新フィットネスジムが5月中旬にグランドオープン！

明海グループ株式会社

ニセコアンヌプリの豊かな自然に抱かれたマウンテンリゾート「ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ」（所在地：北海道虻田郡ニセコ町）は、宿泊のお客様の滞在価値をさらに高めるため、館内に新フィットネスジムを建設しており、2026年5月中旬より正式にオープンすることをお知らせいたします。

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■ 開発の背景：リゾートで「心と体を整える」新習慣

世界中からアクティブな旅行者が集まるニセコにおいて、滞在中のワークアウトは欠かせないライフスタイルの一部となっています。当リゾートでは、冬のスキー・スノーボード、夏のハイキングといった屋外アクティビティに加え、室内でも質の高いトレーニングを提供できるよう、デザインと機能性に徹底的にこだわったフィットネス空間を企画いたしました。

■ 新フィットネスジムの魅力と特徴

1. ニセコの象徴「山々」をモチーフにしたアーティスティックな内装 ジムの壁面には、ニセコの雄大な山脈をイメージしたダイナミックなグラフィックを配置。木目調のフロアと黒を基調としたシックな照明が、落ち着きと高揚感を同時に演出します。

2. プロユースの本格的なトレーニング設備（MATRIX社製マシン導入） 世界的なフィットネスブランド「MATRIX」の最新有酸素マシンを完備。また、フリーウェイトエリアには大型ミラー（横5.4m × 縦1.8m）を設置し、自身のフォームを確認しながら集中してトレーニングに取り組めます。

3. 多彩なトレーニングを可能にする「TRX」とストレッチエリア ファンクショナルトレーニングの代表格である「TRX」用の金物を天井に設置。さらに、十分な広さを確保した「ストレッチ・フリーエリア」を設け、ヨガや自重トレーニングなど、お客様一人ひとりのニーズに合わせた柔軟な活用が可能です。

4. 洗練されたライティング設計 間接照明を効果的に配した設計により、夜間でもリラックスしながらも集中力を高められる環境を整えました。

■ 施設概要

オープン予定日： 2026年5月中旬

場所： ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ 館内

主な設備：

有酸素マシンエリア： トレッドミル、バイク等

フリーウェイトエリア： ダンベル、アジャスタブルベンチ

フリーエリア： TRXサスペンショントレーナー、ストレッチスペース

設備： 5.4mワイドミラー、専用収納棚 等

利用対象： ご宿泊のお客様（無料 ※予定）

■ ニセコノーザンリゾート・アンヌプリについて

ニセコアンヌプリの麓に位置し、スキーイン・スキーアウトが可能な全145室のマウンテンリゾート。天然温泉や四季折々の食材を活かしたブッフェが自慢です。今回のジム新設により、「食・泊・癒」に「動（アクティビティ）」を加え、より多角的なリゾートライフをご提案してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ 公式サイト： https://www.niseko-northern.com/