FP2級・3級の過去問なら「まなぷら」。完全無料のオンライン過去問演習サイトがオープン！

株式会社ABCD Partners

FP（ファイナンシャル・プランナー）資格取得のためのオンライン学習プラットフォーム「まなぷら」（URL：https://manapla.net/ ）は、この度、FP3級およびFP2級試験に対応した「過去問演習システム」を公開いたしました。

■ リリースの背景：3級から2級へのステップアップを一気通貫で支援

初めてFPの勉強を開始する初心者の方から実務レベルを目指す方まで、「まなぷら」ひとつで試験対策が完結する環境を整えました。 「参考書が重い」「移動時間を有効活用したい」という受験者の課題を、ITの力で解決します。

■ 「まなぷら」FP過去問演習サイト 4つの強み

1. 【完全無料】全ての機能を0円で提供

FP2級・3級の膨大な過去問と詳細な解説を、会員登録不要で、どなたでも今すぐ無料でご利用いただけます。

FP2級・3級の膨大な過去問と詳細な解説を、会員登録不要で、どなたでも今すぐ無料でご利用いただけます。2. 【スマホでも！】隙間時間を「黄金の学習時間」に

スマートフォンでの操作性を極限まで追求。ボタンの配置や画面遷移の速さにこだわり、通勤電車の中やランチタイムでもストレスなく演習が可能です。

スマートフォンでの操作性を極限まで追求。ボタンの配置や画面遷移の速さにこだわり、通勤電車の中やランチタイムでもストレスなく演習が可能です。3. 【質の高い解説】「解ける」から「理解できる」へ

単なる○×の判定だけでなく、法改正にも対応した分かりやすい解説を掲載。独学者が陥りがちな「なぜ？」をその場で解消し、得点力を効率的に引き上げます。

4. 【一貫性】3級から2級まで同じ操作感で学習

3級合格後、スムーズに2級の学習に移行できるよう共通のUIを採用。学習のリズムを崩すことなく、上位級への挑戦を後押しします。

■ コンテンツ詳細

■ 今後の展望

- 対象試験： FP技能検定 3級・2級（日本FP協会の試験範囲に対応）- 主な機能： 分野別演習、ランダム出題、正誤判定、詳細解説- 利用料金： 完全無料

「まなぷら」は、FP試験のみならず、日本のマネーリテラシー向上に寄与するため、今後も試験対策の拡充や学習管理機能のアップデートを予定しております。誰もが気軽に、かつ深く学べるプラットフォームを目指してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 株式会社株式会社ABCD Partners- 公式サイト：https://manapla.net/- お問い合わせ：https://manapla.net/contact- メール：manapla@abcd-p.com