河川活用の新事例。彩湖BASEで「インフラゼロハウス」水循環システム全国初実用化、4月18日オープン。

INNFRA株式会社

INNFRA株式会社（本社：山梨県甲府市、代表取締役：川島壮史、以下「INNFRA」）は、INNFRAの水循環システム「INNFRA Water」を採用した、株式会社MUJI HOUSEの「インフラゼロハウス」が、日本財団 渚の交番 戸田 彩湖BASE（埼玉県戸田市）において全国で初めて実装されたことをお知らせします。

彩湖BASEは、彩湖・道満グリーンパーク内にて2026年4月18日（土）にグランドオープンしました。本事例は、河川区域というインフラ整備や水質維持、可搬の必要性などの制約条件がある中、水循環システムを部分的に取り入れることで、新たな河川活用の可能性を示す先行事例となります。

彩湖BASEについて

インフラゼロハウス

「日本財団 渚の交番 戸田 彩湖BASE」は、彩湖・道満グリーンパーク内に整備される、水辺の体験・学び・滞在拠点です。日本財団の「渚の交番プロジェクト」の関東エリア初、全国19か所目の拠点であり、海のない埼玉県戸田市から水の循環や防災、海とのつながりを学ぶ海洋教育拠点としての役割も担います。

施設ではインフラゼロハウスでの宿泊のほか、キャンプや日中のBBQ、SUP、水上サイクリング、調整池や防災に関するプログラムなどが予定されています。また、水循環システムで供給するシャワー（要予約・有料）を体験することも可能です。

詳細は公式サイト(https://saikobase.com/)をご参照ください。

設置場所の特徴と導入背景

彩湖BASEが設置される彩湖・道満グリーンパークは、荒川第一調節池内に位置する河川区域です。大雨時には洪水を軽減する治水機能を担う場所であり、開発には一定の制約があります。

今回の計画では、こうした立地条件を踏まえ「電気・下水道が整備されていない環境であること」「飲み水にもなる彩湖を汚さないこと」「災害時には移動可能であること」などの条件に対応する必要がありました。そうした中、INNFRAの水循環システムを部分的に取り入れることで、インフラ制約のある場所における敷地活用の新たな可能性を示す事例となりました。

インフラゼロハウスについて

荒川第一調節池

インフラゼロハウスは、無印良品の家などを展開する株式会社MUJI HOUSE(東京都文京区)が開発し、バイオトイレや太陽光発電、蓄電池等を実装し、既存ライフラインでもオフグリッドでも利用できるトレーラーハウスです。水循環システムを備えたインフラゼロハウスの実用化は「彩湖BASE」が全国で初めてです。

INNFRAはインフラゼロハウスに水循環システムを提供しており、彩湖BASEでは一部施設の排水を浄化しているほか、水循環システムで供給するシャワーを体験することができます。

https://www.muji.net/ie/infrazerohouse/(https://www.muji.net/ie/infrazerohouse/)

INNFRA WaterとINNFRAの役割

INNFRA Waterは、上下水道への接続が難しい条件下でも活用可能な水循環システムです。処理水は水道法に基づく51項目の水質基準をクリアしています。

INNFRAは設備や機器を提供するだけでなく、インフラ制約のある敷地に対して企画、設計、実装、保守支援まで一貫して対応しています。観光、防災、地域活性化、河川や公園活用など、既存インフラを前提にしにくい場所でも防災性の向上や地域資源を活かした新たな施設活用につながる仕組みづくりを行っています。

山梨県富士川町では、可動型のインフラユニット「INNFRA Base」にINNFRA Waterを搭載し、平時利用と災害時活用の両立を図る取り組みも進めています。

今回の彩湖BASEはそうした知見を活かした、水循環システムを採用した施設の新たな実装事例です。

今後の展開

INNFRA独自開発の水循環システム「INNFRA Water」フロー図INNFRA Water搭載事例：道の駅富士川に設置されたINNFRA Base（右）とランドリートレーラー（左）

INNFRAは今後、本事例を通じて得られた知見をもとに、インフラの引き込みや開発が難しい敷地に向けた提案を引き続き進めてまいります。

また、水循環システムを採用した施設の実装支援に加え、インフラゼロハウスの活用拡大につながる事例形成にも取り組んでまいります。

お問い合わせ先

・水循環システムについて

INNFRAでは水循環システム「INNFRA Water」の導入相談、可動型インフラユニット「INNFRA Base」の活用、インフラ制約のある敷地での企画・設計・運用支援に関するご相談を受け付けています。

https://innfra.jp/(https://innfra.jp/)

・インフラゼロハウスについて

インフラゼロハウスに関するお問い合わせは、株式会社MUJI HOUSEへお願いいたします。

https://www.muji.net/ie/infrazerohouse/(https://www.muji.net/ie/infrazerohouse/)

・彩湖BASEについて

彩湖BASEの施設詳細や宿泊予約については、以下をご参照ください。

https://saikobase.com/(https://saikobase.com/)

INNFRA株式会社について

「地球のすべての夜に灯りと潤いを」というビジョンの下、送電線や上下水道などの既存インフラに依存しないオフグリッドインフラの社会実装に挑戦する社会インフラスタートアップです。日本が直面する人口減少社会においては、もはや従来の大規模インフラを維持し続けることは難しくなりつつあり、地方においては今の生活を諦めざるを得ない未来も迫っています。また、地震や台風などの激甚化する自然災害によるインフラ途絶のリスクも高まっています。これらの社会課題の解決のため、当社は複数拠点でのべ5年以上にわたる実証実験により、エネルギーと水を自給自足で賄うオフグリッド技術の開発を進めてきました。インフラ設備のコンサルティング、独自開発した水循環システムなどのプロダクト、インフラ設備の保守・運用サポートなどを提供することで、インフラが不要な住宅、自然の中での新しい宿泊体験、防災拠点のレジリエンス強化の実現に貢献していきます。

名称 INNFRA株式会社

役員 代表取締役 川島壮史

設立 2023年10月10日

本社 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-2-1 CROSS500 1F

八ヶ岳ラボ 〒409-1502 山梨県北杜市大泉町谷戸5460 オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳

Webサイト https://innfra.jp/







