【関内ホール】「関内寄席 柳家喬太郎・桃月庵白酒 二人会」開催のご案内
公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団
柳家喬太郎 桃月庵白酒
【概要】
◆公演名 関内寄席 柳家喬太郎・桃月庵白酒 二人会
◆日時 ６月6日（土）14：00開演（13：00開場）
◆会場 関内ホール・大ホール
◆出演 柳家喬太郎、桃月庵白酒
◆料金 全席指定 前売4,000円／当日4,500円 ※未就学児入場不可
◆主催 横浜市市民文化会館 関内ホール
◆問合せ 関内ホールチケットカウンター：045-662-8411（営業時間：10時～18時・休館日を除く）
◆チケット
【関内ホールチケットカウンター】045-662-8411（営業時間：10時～18時・休館日を除く）
※窓口販売、電話予約後引取り、代引き発送販売
【関内ホールオンラインチケットサービス】https://www.kannaihall.jp/（要GETTIIS登録）
【カンフェティチケットセンター】050-3092-0051（平日10時～17時）
※ご予約後、お近くのセブン-イレブンでチケット発券・支払い
【チケットぴあ】https://t.pia.jp/ Pコード＝540-833
柳家喬太郎 桃月庵白酒