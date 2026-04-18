【関内ホール】「関内寄席 柳家喬太郎・桃月庵白酒 二人会」開催のご案内

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公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

【概要】


◆公演名 関内寄席 柳家喬太郎・桃月庵白酒 二人会


◆日時 ６月6日（土）14：00開演（13：00開場）


◆会場 関内ホール・大ホール


◆出演 柳家喬太郎、桃月庵白酒


◆料金 全席指定 前売4,000円／当日4,500円 ※未就学児入場不可


◆主催 横浜市市民文化会館 関内ホール


◆問合せ 関内ホールチケットカウンター：045-662-8411（営業時間：10時～18時・休館日を除く）


◆チケット


【関内ホールチケットカウンター】045-662-8411（営業時間：10時～18時・休館日を除く）


※窓口販売、電話予約後引取り、代引き発送販売


【関内ホールオンラインチケットサービス】https://www.kannaihall.jp/（要GETTIIS登録）


【カンフェティチケットセンター】050-3092-0051（平日10時～17時）


※ご予約後、お近くのセブン-イレブンでチケット発券・支払い


【チケットぴあ】https://t.pia.jp/ Pコード＝540-833



　　　　　　　　柳家喬太郎　　　　　　　　　　　　　　　　　桃月庵白酒