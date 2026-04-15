電動モビリティの「SWALLOW」、横浜市主催の先進技術実証実験支援セミナーに登壇

SWALLOW合同会社

電動モビリティの開発・販売を行うSWALLOW合同会社（本社：神奈川県川崎市、代表：金 洋国、以下SWALLOW）は、2026年4月23日に横浜市が主催する「先進技術実証実験支援セミナー」に、実証実験採択事業者として登壇いたします。

本セミナーは、横浜市が推進する「実証実験しやすい街」づくりの一環として、先進技術の社会実装を目指す企業向けに開催されるものです。

当日は、SWALLOWが実証実験を通じてターゲットユーザーからのリアルなフィードバックを早期に取得し、実際の利用環境から導き出された機能・価値をもとに製品開発を進めてきたプロセスについて、具体的な事例を交えて共有いたします。単なる開発スピードの向上にとどまらず、ユーザー視点でプロダクトの精度を高めていく取り組みをご紹介します。

実証実験から生まれるユーザー起点の製品開発

SWALLOWは、特定小型原動機付自転車に分類される電動モビリティの開発企業として、横浜市の実証実験支援事業に採択されました。一般公道では検証が難しい段階において、安全に配慮されたフィールドで試乗検証ができたことで、ターゲットユーザーからの具体的なフィードバックを早期に取得することが可能となりました。

当日のパネルディスカッションでは、代表の金が登壇。実体験に基づき、以下のテーマを中心に次世代モビリティの展望を紹介します。

電動モビリティの市場適合性を高め、普及を加速

- 実証実験に応募した背景と、現場で得られた予期せぬ知見- 安全に配慮された検証環境により、開発初期段階で実利用に基づく課題を把握できたプロセス- 社会実装に向けた現在地の共有と、暮らしを豊かにする次世代モビリティの展望

特定小型原動機付自転車をはじめとする電動モビリティは、まだ新しいカテゴリーであり、メーカー主導のプロダクトアウト型開発に陥りやすい領域です。その結果、ユーザーの実利用とのズレが生じ、普及の障害となるケースが見られます。

SWALLOWはこれまで、徹底したマーケットリサーチを強みとしてきましたが、今回の実証実験を通じて、その開発プロセスをさらに進化させました。安全な環境でターゲットユーザーに試乗機会を提供し、実際の使用感に基づくフィードバックを開発初期から取得・反映することで、製品の完成度と市場適合性の双方を高めています。

実証実験は単なる検証にとどまらず、電動モビリティの普及を加速させるための開発プロセスそのものであり、今後の業界において不可欠な取り組みであると考えています。

セミナー開催概要

イベント名：横浜市 先進技術実証実験支援セミナー

日時：2026年4月23日（木）15:00～17:50

会場：TECH HUB YOKOHAMA（イベントスペース）

主催：横浜市経済局 イノベーション推進課

参加：無料（先着50名／現地参加のみ）

参加対象：先進的な技術を活用したビジネスの立ち上げや成長を目指し、実証実験を実施する計画等を

有するテック系スタートアップや企業の新事業企画部門等の方及びその支援者等

応募/詳細：申し込みフォーム(https://socialport-y.city.yokohama.lg.jp/20250409-52218/?fbclid=IwY2xjawRKnCxleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFjbkxJcGRkUEtaTW85Mjhqc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHg752yC_KiSR1g8CsbJoESVpSjhdiVdri4V7JU26pqBYdnMUKMyYkK8U3O4__aem_JpZA6FWqOqrbR4fX5M16Vg)

プログラム（抜粋）:

・規制のサンドボックス制度に関する講演

・パネルディスカッション「やってよかった実証実験（仮）」

・令和8年度実証実験募集案内

・採択事業者によるピッチ

・ネットワーキング

SWALLOWについて

「電動モビリティのある暮らしをゆたかにする」をミッションに、自転車や自動車に次ぐ新しい移動文化の創造に挑戦しています。日本のモノづくりのDNAを受け継ぎ、「Be Light / Be Compact / Be Unique」を掲げた製品開発を通じ、自由で快適な移動体験の実現を目指しています。

単なる製品販売にとどまらず代表の金が発起人・理事を務める「一般社団法人日本電動モビリティ推進協会（JEMPA）」を通じ、安全啓発や廃棄物問題といった業界課題の解決を牽引。持続可能なモビリティ社会の土壌づくりに取り組み、安心でゆたかな未来を切り拓いていきます。

【会社概要】

会社名： SWALLOW合同会社

代表（CEO)： 金 洋国

本社： 神奈川県川崎市高津区下作延1-1-7

公式サイト： https://swallow-scooter.com/