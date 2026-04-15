兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、雨が降る五月雨（さみだれ）の季節にピッタリな、忍の世界を満喫できる特別イベント「NARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭2026」を5月9日（土）より開催いたします。

五月雨祭の開催を皮切りに5月9日（土）より、雨の日にご来場された方限定で手に入れられるニジゲンノモリオリジナルノベルティ「忍里 雨の日ステッカー」に新デザインが追加されます。本ステッカーは、『NARUTO‐ナルト‐』『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』の作中で登場する“あの有名な”雨にまつわる名シーンを切り取ってデザインいたしました。既存の9種のステッカーに3種のデザインを追加し、全12種を来場者全員にランダムでプレゼントいたします。

今回新たに登場するのは、終末の谷での千手柱間とうちはマダラの雨降る名シーン。そして、霧に包まれた波の国での、白の印象的なワンシーンが加わります。 さらに、過去に大好評を博した“雨隠れの里”の3人の名シーンも待望の復活。 雨が滴る忍里でしか味わえない、情緒あふれる忍の世界をぜひご体感ください。

■雨の日ステッカー概要

実施期間： 2026年5月9日（土）～ ※無くなり次第、配布終了 営業時間： 10:00~22:00（最終受付20:00） 料金： 無料 ※別途、アトラクション入場券が必要となります 内容： 雨の日にご来場された方限定で手に入れられるニジゲンノモリオリジナルノベルティ「忍里 雨の日ステッカー」に、5月9日より新デザインが追加されます。 ※ステッカー配布は、気象庁による前日17時時点の発表で、対象日10時～20時の降水確率が50％以上の場合に実施いたします。 ※本キャンぺーンは、ステッカーがなくなり次第終了となります。 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ