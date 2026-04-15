エレクターシェルフ ベーシックシリーズの「フラットシェルフ」と「ワイヤーシェルフ」に、限定カラー登場 ― 空間を彩る新色2色を数量限定で発売！

エレクター株式会社フラットシェルフのオレンジとオリーブグリーン

エレクター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：柳屋司）は、エレクターシェルフ ベーシックシリーズの「フラットシェルフ」および「ワイヤーシェルフ」における限定カラーを、数量限定で発売開始いたしました。現在、エレクター公式オンラインショップ(https://shop.erecta.jp)にて先行販売を実施しております。

今回の限定カラーでは、「オレンジ」と「オリーブグリーン」の2色を展開。それぞれ異なる個性を持ち、空間に新たな表情をもたらします。

それぞれ異なる個性を持った2色

オレンジは、置くだけで部屋がぱっと華やぐカラー。80年代のエネルギッシュな空気をまとい、暮らしに明るいリズムを連れてきます。気分まで上向くのに、しっかり今っぽいバランスが魅力です。

フラットシェルフのオレンジ

一方のオリーブグリーンは、置くだけで部屋の印象がぐっと深まる落ち着いたカラー。時を重ねたような深みを感じさせ、暮らしに静かな存在感を添えます。主張しすぎないのに、しっかりと空間の中で映える仕上がりです。

フラットシェルフのオリーブグリーン

限定カラーは、フラットで洗練された印象の「フラットシェルフ」と、通気性・軽やかさが特長の「ワイヤーシェルフ」で展開。それぞれの特性を活かしながら、カラーによる空間演出を楽しめるラインナップとなっています。

フラットシェルフ「オレンジ」フラットシェルフ「オリーブグリーン」ワイヤーシェルフ「オレンジ」ワイヤーシェルフ「オリーブグリーン」

本限定カラーはいずれも数量限定でのご提供となります。

エレクターは今後も、機能性に加え空間価値を高める製品開発を通じて、より豊かなライフスタイルとビジネスシーンの創出に貢献してまいります。

エレクター公式オンラインショップ

https://shop.erecta.jp

エレクターシェルフ ベーシックシリーズ

「エレクターシェルフ ベーシックシリーズ」は、エレクターの特長である耐久性と拡張性を兼ね備えたスチールラックです。

エレクターシェルフ ベーシックシリーズ

ワイヤーシェルフ1段あたりの耐荷重は最大135kg。デザインバリエーションに優れ、家庭用にも業務用にも垣根なく使えるオールマイティなシェルフです。用途が変わっても、何度でも組み替えて使用可能。エレクターシェルフを組むワクワク感、楽しさを何度でも味わっていただく。オフィスやご家庭に個性を添えるインテリアとして、末永く寄り添う存在です。

エレクター株式会社について

エレクターは独創的でワンアンドオンリーな存在として、ワイヤーシェルフをはじめとした多数の商品により、各業界のプロフェッショナルを支え続けています。



■会社概要

エレクター株式会社

本社所在地：東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F

代表取締役社長：柳屋 司

設立：1966年

https://www.erecta.co.jp

エレクター公式オンラインショップ

https://shop.erecta.jp