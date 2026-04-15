エレクターシェルフ ベーシックシリーズの「フラットシェルフ」と「ワイヤーシェルフ」に、限定カラー登場 ― 空間を彩る新色2色を数量限定で発売！
フラットシェルフのオレンジとオリーブグリーン
エレクター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：柳屋司）は、エレクターシェルフ ベーシックシリーズの「フラットシェルフ」および「ワイヤーシェルフ」における限定カラーを、数量限定で発売開始いたしました。現在、エレクター公式オンラインショップ(https://shop.erecta.jp)にて先行販売を実施しております。
今回の限定カラーでは、「オレンジ」と「オリーブグリーン」の2色を展開。それぞれ異なる個性を持ち、空間に新たな表情をもたらします。
それぞれ異なる個性を持った2色
オレンジは、置くだけで部屋がぱっと華やぐカラー。80年代のエネルギッシュな空気をまとい、暮らしに明るいリズムを連れてきます。気分まで上向くのに、しっかり今っぽいバランスが魅力です。
フラットシェルフのオレンジ
一方のオリーブグリーンは、置くだけで部屋の印象がぐっと深まる落ち着いたカラー。時を重ねたような深みを感じさせ、暮らしに静かな存在感を添えます。主張しすぎないのに、しっかりと空間の中で映える仕上がりです。
フラットシェルフのオリーブグリーン
限定カラーは、フラットで洗練された印象の「フラットシェルフ」と、通気性・軽やかさが特長の「ワイヤーシェルフ」で展開。それぞれの特性を活かしながら、カラーによる空間演出を楽しめるラインナップとなっています。
フラットシェルフ「オレンジ」
フラットシェルフ「オリーブグリーン」
ワイヤーシェルフ「オレンジ」
ワイヤーシェルフ「オリーブグリーン」
本限定カラーはいずれも数量限定でのご提供となります。
エレクターは今後も、機能性に加え空間価値を高める製品開発を通じて、より豊かなライフスタイルとビジネスシーンの創出に貢献してまいります。
エレクター公式オンラインショップ
https://shop.erecta.jp
エレクターシェルフ ベーシックシリーズ
「エレクターシェルフ ベーシックシリーズ」は、エレクターの特長である耐久性と拡張性を兼ね備えたスチールラックです。
エレクターシェルフ ベーシックシリーズ
ワイヤーシェルフ1段あたりの耐荷重は最大135kg。デザインバリエーションに優れ、家庭用にも業務用にも垣根なく使えるオールマイティなシェルフです。用途が変わっても、何度でも組み替えて使用可能。エレクターシェルフを組むワクワク感、楽しさを何度でも味わっていただく。オフィスやご家庭に個性を添えるインテリアとして、末永く寄り添う存在です。
エレクター株式会社について
エレクターは独創的でワンアンドオンリーな存在として、ワイヤーシェルフをはじめとした多数の商品により、各業界のプロフェッショナルを支え続けています。
■会社概要
エレクター株式会社
本社所在地：東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F
代表取締役社長：柳屋 司
設立：1966年
https://www.erecta.co.jp
エレクター公式オンラインショップ
https://shop.erecta.jp