パティスリー洛甘舎は、春限定の「洛甘バターサンド」＜桜＞と秋限定の＜マロン＞を、お客様からのお声に応えて通年展開することを決定いたしました。人気商品＜プレーン＞＜抹茶＞と併せて全四種のフレーバー展開です。ゴールデンウィークを見据えて準備していますので、乞うご期待！！京都市のふるさと納税返礼品でも全アイテムの展開を企画しています！

「洛甘バターサンド」の特長と工夫

「洛甘バターサンド」の最大の特徴は、甘過ぎないあっさりとした口当たりです。生地には白餡を練り込んで口どけが良いように工夫した「和魂洋才」の逸品です！ 通年定番入りした＜桜＞は、香り高い「山桜」のノンアルコールリキュールを合わせた桜色のバタークリームを、「さくら餡」を練り込んだ生地でサンドしています。京都の春の香りをお届けします。好評でしたので、顧客からの継続的な再販要望と市場ニーズを踏まえ、本商品の通年展開を決定しました。 ＜マロン＞：マロンペーストをふんだんに使用し、渋皮栗を合わせたバタークリームは絶品です。生地にもマロンペーストを練り込んだこだわり抜いた逸品です。 ＜プレーン＞：国産バターにチョコレートとメイプルシロップで香り付けした秀逸なバタークリームです。 ＜抹茶＞：高級宇治抹茶（利招園茶舗製）で風味付けしています！ 単なるギフト、京みやげではなく、大切な方への贈り物として、ひと味違う上質な選択肢を提供します。

会社概要

洋菓子に京都らしい「和」のエッセンスを加え、新しい味を生み出すパティスリー。抹茶や和三盆、吉野本葛などの和素材を洋の技で昇華させた菓子は、どれもこだわり抜いた逸品ばかり。生ケーキはもちろん、焼菓子は「贈り物」や「京みやげ」にも最適。伝統的な「和」の心と、西洋ゆかりの技術や文化が巧みに調和した「和魂洋才」を追求しています。「パティスリー洛甘舎」でしか出会えない、ひと味違うスイーツをご堪能ください。

パティスリー洛甘舎 所在地：京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F URL : https://rakkansha.jp