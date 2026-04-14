TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、ホークスのアクションフィギュアが再登場！！

株式会社海洋堂

新No.2ヒーロー「速すぎる男」

大人気の日本発TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。物語の中でも、敵<ヴィラン>との戦いを支える重要な役どころで人気のホークスがここに再登場！

山口勝久が研鑽を重ねてきた造形と可動のマッチングにより、劇中さながらのクールなたたずまいと空中でのアクションを両立して立体化しました。

彼の“個性”は、超高速の移動と繊細な操作を両立する「剛翼」。

背中の大きな翼は、可動ジョイントで繋げた2枚の翼パーツに、ボールジョイントにより可動するもう1枚を追加することで、閉じた際の厚みのあるボリューム感と、広げた際にも隙間の出ないシルエットの美しさを両立。一枚一枚の羽根をリアルに彫り込んだ造形も必見です。

「剛翼」の発射エフェクトパーツは、コミック風に軌跡を引いて飛ぶ羽根を造形により表現。さらに、刀のように手持ち武器として使う大型の羽根、周囲に浮かべた羽根が描かれたエフェクトシート、全ての羽根を発射した後に残る雨覆羽など、幅広い“個性”の応用を再現するパーツが付属します。

表情パーツは通常の口を閉じた微笑みと会話シーンの口を開いた微笑み、シリアスなにらみ顔の3種類。さらに交換できるアイパーツにより、上下左右、斜め方向などに目線の変更が可能です。

前髪交換によるサングラスの着脱、手持ち用のサングラスも付属し、ポージングと共に劇中の様々な表情を演出できます。

同シリーズのエンデヴァー（No.028）と並べれば、初登場直後から存在感を強く印象付けた対ハイエンド脳無戦でのチームアップも再現可能。

ウィングヒーロー・ホークスの速すぎる活躍をアメイジング・ヤマグチでお楽しみください！

■商品概要

●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ ホークス（2026年再販）

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約155mm

●オプションパーツ

・オプションフェイス×2

・オプションアイ×9(オプションフェイスセット済みを含む)

・オプションハンド×14

・サングラス無し用前髪×１

・サングラスパーツ×1

・缶コーヒーパーツ×1

・雨覆羽×2

・羽の刃×2

・剛翼発射エフェクト×2

・剛翼エフェクトシート×2

・エフェクトシート用クリップ×２

・ディスプレイスタンド×1

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

●原型制作：山口勝久

●希望小売価格 ：14,300円（税込）

●発売：2026年12月予定

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください

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●海洋堂オンラインストア

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●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

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●中国Tmall海洋堂旗艦店

株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3

代表者：代表取締役 渡邊 経康

設立：1964年4月



URL：https://kaiyodo.co.jp/

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Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964

Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr



事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。



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