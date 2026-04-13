クラウドPBX「INNOVERA」、サービスサイトのナビゲーションを改善

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、クラウドPBX「INNOVERA」のサービスサイトにおいて、ナビゲーション改善を実施し、グローバルメニューへの導入事例コンテンツの追加ならびに、TOPページにおける導入企業ロゴの表示位置を変更したことをお知らせいたします。

■ナビゲーション改善の背景について

近年、企業の情報収集行動は大きく変化しており、BtoB領域では「第三者の評価」や「実際の活用事例」がサービス選定において重要な判断基準となっています。

SaaSの導入検討を行う担当者は、機能説明や価格といった基本情報に加え、自社と同様の課題を抱える企業がどのようにサービスを活用し成果を上げているかを重視する傾向が高まっており、導入事例の重要性はこれまで以上に増しています。

こうした状況を踏まえ、INNOVERAサービスサイトでは下記 2 点を改善しました。

１.グローバルメニューへの導入事例追加

これまでサービスページ配下に設置していた導入事例コンテンツを、グローバルメニューへ新たに追加し、アクセスしやすい導線へ変更しました。

改善後約1ヶ月で導入事例ページのクリック率は 153％向上しており、今後はお問い合わせ数の増加にも寄与する見込みです。

２.導入企業ロゴの表示位置を改善

TOPページの下部に表示されていた導入企業ロゴを、メインビジュアル直下に配置することで、サイト訪問者がどのような企業に採用されているサービスかを瞬時に理解できるようにいたしました。

これにより、初見時の信頼性向上とサービス理解の促進を図っています。

プロディライトは、INNOVERAをご検討いただく企業の皆さまが必要な情報に素早くアクセスできるよう、ユーザー体験の継続的な改善に取り組んでまいります。UI/UXに関するリニューアルは今後も継続して実施し、より分かりやすく信頼性の高い情報提供を目指していきます。

INNOVERAサービスサイト

URL：https://innovera.jp/

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588