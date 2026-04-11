【2026年5月1日～6日】京都に最強の遊び場が爆誕！！ KIDS万博と 京都餃子大作戦　同時開催！！

一般社団法人 京都文化・芸術・スポーツ振興会

京都からSDGsを考えよう第15回

■KIDS万博2026■京都餃子大作戦2026■

開催期間：2026年5月1日(金)～6日(水祝)

場所：京都市左京区 平安神宮前岡崎公園

時間：10時～20時

入場無料

主催：社)文化・芸術・スポーツ振興会

運営：合同会社JOIN US JAPAN

協力：餃子屋連盟會

2025年イベント風景

昨年には延べ10万人が来場したKIDS万博が今年はさらにスケールアップして登場！！

今年のゴールデンウィークは京都へ！最強の遊び場で盛り上がろう！！

詳しくはこちら→ https://kids-banpaku.hp.peraichi.com

京都餃子大作戦＆屋台グルメフェス出店者一覧

飲食エリア出店者一覧＆注目メニュー紹介

🥟餃子大作戦2026（出店予定） 全国の個性派餃子が京都に集結！

■餃子専門店 龍神家（茨城県）

茨城れんこん餃子：シャキシャキ食感のれんこんと粗挽き肉の旨みが絶妙。

■北越ぎょうざ（埼玉県）

岩下の新生姜餃子：爽やかな香りが広がる新生姜入り餃子。

トッピングで味の変化も楽しめる一品。

■博多八助（福岡県福岡市）

博多ひとくち餃子：60年以上愛される老舗の味。

ニンニク控えめで食べやすく、さっぱりねぎポン酢もおすすめ。

■夏目家（愛知県豊橋市）

丸もち餃子：外はカリッ、中はもちもち。

肉汁あふれる一口サイズの餃子。

■うまいもん空海（静岡県浜松市）

遠州浜松餃子：希少豚「とこ豚」100％使用。

手切り野菜の食感と旨みが詰まった王道スタイル。

■はちまん餃子（栃木県）

宇都宮ぎょうざ：餃子の本場・宇都宮から出店。

野菜の甘みとジューシーな肉のバランスが特徴。

■じいじの餃子（滋賀県）

近江牛餃子：近江牛の旨みを贅沢に使用した餃子。

肉のコクと甘みが際立つご当地餃子。

■eight one cafe（兵庫県）

淡路牛餃子:淡路牛の旨みと玉ねぎの甘みが特徴。

素材の味を活かした関西らしい一品。

■中国料理 樹樹（宮崎県）

宮崎餃子:肉と野菜のバランスが良く、ジューシーな味わい。

シンプルながら完成度の高い王道餃子。

■猪天餃子(愛知県)

餃子フランク：中身が餃子の新感覚フランクフルト。食べ歩きにも最適なワンハンドフード。

■廣久(福井県)

広島牡蠣レモン餃子：広島産牡蠣の濃厚な旨みが広がる、贅沢な海鮮餃子。

爽やかなレモンの酸味がアクセントとなり、後味さっぱり楽しめる一品。

■百年本舗(東京)

王様肉汁大粒餃子：全国のイベントで行列を生む人気店の看板メニュー。

国産小麦100％の皮とイエローマスタードのプチプチ食感、ハーブソルトで楽しむ一品。

🍢屋台グルメフェス 子どもも大人も楽しめる屋台グルメが勢ぞろい！

■七福（静岡県浜松市）

焼きそば：鉄板で豪快に焼き上げる香ばしい一品。

■元氣玉（東京都）

おにぎり：自然農法米を使用したやさしい味わい。

■HARU HARU

本格チャーハン、本格ヤンニョムチキンで本場の味を召し上がれ。

■テラステラス

見た目も可愛いフルーツ飴やバラエティー豊富なかき氷。

■あのおみせ

ロングタン串 。食べ応え抜群の串グルメ。

■もちポテモンスター

なが～いもっちりポテト：SNS映えするロングポテト。

【最強の遊び場】KIDS万博2026 ～次世代の子供たちに未来を繋ぐ～

詳しくはこちら→ https://kids-banpaku.hp.peraichi.com

◆ TREASURE QUEST（トレジャークエスト）

地図をヒントに場内を冒険！財宝を見つけ出せ！

参加者は手にした地図を頼りに、会場内に隠された“財宝”を探索！家族や仲間と力を合わせて、次々と仕掛けを突破しよう！ワクワクが止まらない、本格体験型トレジャーハント。子どもから大人まで夢中になれる冒険体験です！

◆ 発掘アドベンチャー

おたからをほりだせ！石を削ってGETしよう！

土の中に埋まっている“謎の石”を削って、中からおたからを探し出す体験型イベント。発掘キットを使って、リアルに掘り出すワクワク感が味わえます。小さなお子様にも大人気！“自分の手で見つける”達成感が魅力の発掘アドベンチャー！

詳しくはこちら→ https://kids-banpaku.hp.peraichi.com

小さなお子様連れの方も安心のイートインスペース充実！！

イートインスペース

【お問い合わせ先】

KIDS万博2026 実行委員会

主催 一般社団法人 文化・芸術・スポーツ振興会

イベント特設サイト https://kids-banpaku.hp.peraichi.com

電話番号 075-600-2865

メール kyoto.cas.promotion@gmail.com(#)