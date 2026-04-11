【2026年5月1日～6日】京都に最強の遊び場が爆誕！！ KIDS万博と 京都餃子大作戦　同時開催！！

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一般社団法人　京都文化・芸術・スポーツ振興会

京都からSDGsを考えよう第15回


■KIDS万博2026■京都餃子大作戦2026■


開催期間：2026年5月1日(金)～6日(水祝)


場所：京都市左京区　平安神宮前岡崎公園


時間：10時～20時


入場無料


主催：社)文化・芸術・スポーツ振興会


運営：合同会社JOIN US JAPAN


協力：餃子屋連盟會






2025年イベント風景

昨年には延べ10万人が来場したKIDS万博が今年はさらにスケールアップして登場！！


今年のゴールデンウィークは京都へ！最強の遊び場で盛り上がろう！！


詳しくはこちら→　https://kids-banpaku.hp.peraichi.com


京都餃子大作戦＆屋台グルメフェス出店者一覧




飲食エリア出店者一覧＆注目メニュー紹介


🥟餃子大作戦2026（出店予定） 全国の個性派餃子が京都に集結！

■餃子専門店 龍神家（茨城県）


　茨城れんこん餃子：シャキシャキ食感のれんこんと粗挽き肉の旨みが絶妙。


■北越ぎょうざ（埼玉県）


　岩下の新生姜餃子：爽やかな香りが広がる新生姜入り餃子。
　トッピングで味の変化も楽しめる一品。


■博多八助（福岡県福岡市）


　博多ひとくち餃子：60年以上愛される老舗の味。
　ニンニク控えめで食べやすく、さっぱりねぎポン酢もおすすめ。


■夏目家（愛知県豊橋市）


　丸もち餃子：外はカリッ、中はもちもち。
　肉汁あふれる一口サイズの餃子。


■うまいもん空海（静岡県浜松市）


　遠州浜松餃子：希少豚「とこ豚」100％使用。
　手切り野菜の食感と旨みが詰まった王道スタイル。


■はちまん餃子（栃木県）


　宇都宮ぎょうざ：餃子の本場・宇都宮から出店。
　野菜の甘みとジューシーな肉のバランスが特徴。


■じいじの餃子（滋賀県）


　近江牛餃子：近江牛の旨みを贅沢に使用した餃子。
　肉のコクと甘みが際立つご当地餃子。


■eight one cafe（兵庫県）


　淡路牛餃子:淡路牛の旨みと玉ねぎの甘みが特徴。
　素材の味を活かした関西らしい一品。


■中国料理　樹樹（宮崎県）


　宮崎餃子:肉と野菜のバランスが良く、ジューシーな味わい。
　シンプルながら完成度の高い王道餃子。


■猪天餃子(愛知県)


　餃子フランク：中身が餃子の新感覚フランクフルト。食べ歩きにも最適なワンハンドフード。


■廣久(福井県)


　広島牡蠣レモン餃子：広島産牡蠣の濃厚な旨みが広がる、贅沢な海鮮餃子。
　爽やかなレモンの酸味がアクセントとなり、後味さっぱり楽しめる一品。


■百年本舗(東京)


　王様肉汁大粒餃子：全国のイベントで行列を生む人気店の看板メニュー。
　国産小麦100％の皮とイエローマスタードのプチプチ食感、ハーブソルトで楽しむ一品。


🍢屋台グルメフェス　 子どもも大人も楽しめる屋台グルメが勢ぞろい！

■七福（静岡県浜松市）


　焼きそば：鉄板で豪快に焼き上げる香ばしい一品。


■元氣玉（東京都）


　おにぎり：自然農法米を使用したやさしい味わい。


■HARU HARU


　本格チャーハン、本格ヤンニョムチキンで本場の味を召し上がれ。


■テラステラス


　見た目も可愛いフルーツ飴やバラエティー豊富なかき氷。


■あのおみせ


　ロングタン串 。食べ応え抜群の串グルメ。


■もちポテモンスター


　なが～いもっちりポテト：SNS映えするロングポテト。





【最強の遊び場】KIDS万博2026　～次世代の子供たちに未来を繋ぐ～


詳しくはこちら→　https://kids-banpaku.hp.peraichi.com




◆ TREASURE QUEST（トレジャークエスト）

地図をヒントに場内を冒険！財宝を見つけ出せ！


参加者は手にした地図を頼りに、会場内に隠された“財宝”を探索！家族や仲間と力を合わせて、次々と仕掛けを突破しよう！ワクワクが止まらない、本格体験型トレジャーハント。子どもから大人まで夢中になれる冒険体験です！




◆ 発掘アドベンチャー

おたからをほりだせ！石を削ってGETしよう！


土の中に埋まっている“謎の石”を削って、中からおたからを探し出す体験型イベント。発掘キットを使って、リアルに掘り出すワクワク感が味わえます。小さなお子様にも大人気！“自分の手で見つける”達成感が魅力の発掘アドベンチャー！




詳しくはこちら→　https://kids-banpaku.hp.peraichi.com


小さなお子様連れの方も安心のイートインスペース充実！！


イートインスペース

【お問い合わせ先】


KIDS万博2026　実行委員会


主催　一般社団法人　文化・芸術・スポーツ振興会


イベント特設サイト　https://kids-banpaku.hp.peraichi.com


電話番号　075-600-2865


メール　　kyoto.cas.promotion@gmail.com(#)