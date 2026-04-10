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亀田医療大学が令和8年度入学式を挙行 ― 学部生67名、大学院生10名が入学
亀田医療大学（千葉県鴨川市、学長：田中美惠子）は4月6日に、令和8年度の入学式を挙行。学部生67名、大学院生10名を新たに迎え入れた。
亀田医療大学は2012年4月に開学し、2026年度に入学する学部生は15期生となる。また、2019年4月には大学院を開設している。
4月6日に同大学生会館4階ミズキホールにて、看護学部看護学科第15期生67名及び大学院看護学研究科10名の入学式を挙行。今年度は来賓・保護者も来場し、式では、学長告辞、理事長祝辞、来賓祝辞、入学生からの宣誓などが行われた。
◆令和8年度亀田医療大学入学式
【日時】令和8年4月6日（月）10：00〜
【場所】亀田医療大学 学生会館4Fミズキホール
▼本件に関する問い合わせ先
管理部 総務課
住所：〒296-0001 千葉県鴨川市横渚462番地
TEL：04-7099-1211
FAX：04-7099-1327
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
亀田医療大学は2012年4月に開学し、2026年度に入学する学部生は15期生となる。また、2019年4月には大学院を開設している。
4月6日に同大学生会館4階ミズキホールにて、看護学部看護学科第15期生67名及び大学院看護学研究科10名の入学式を挙行。今年度は来賓・保護者も来場し、式では、学長告辞、理事長祝辞、来賓祝辞、入学生からの宣誓などが行われた。
◆令和8年度亀田医療大学入学式
【日時】令和8年4月6日（月）10：00〜
【場所】亀田医療大学 学生会館4Fミズキホール
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管理部 総務課
住所：〒296-0001 千葉県鴨川市横渚462番地
TEL：04-7099-1211
FAX：04-7099-1327
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/