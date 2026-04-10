【発売日変更のお知らせ】多機能ウォーターサーバー「drinkcube」の発売日変更に関するご案内。

株式会社シナジートレーディング

株式会社シナジートレーディング（代表取締役：原中 俊広、所在地：大阪市中央区）は、2026年4月1日(火)に発表いたしました、「drinkmate×BRITA 多機能ウォーターサーバー drinkcube（以下：drinkcube）」につきまして、発売日を延期させていただくこととなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

商品名 drinkmate×BRITA 多機能ウォーターサーバー drinkcube

品番 DRM1043(60Lガスシリンダー付)

DRM1044(142Lガスシリンダー付・エディオン限定)

【当初発売予定日】 2026年4月15日（水）

【変更後発売予定日】2026年4月22日（水）

昨今の情勢による船便遅延の影響により、発売日を2026年4月22日に延期させていただくこととなりました。

発売に向けて準備をいただいておりますお得先様各位には、多大なるご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、商品の安定供給に向けて引き続き最大限努めてまいります。

何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■対象プレスリリース

2026年4月1日配信

【浄水・冷水・熱湯・炭酸水をこれ1台で。「ドリンクメイト」から炭酸機能付き、多機能ウォーターサーバー「drinkcube」が新発売！】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000043680.html

※本件に関する更新情報となります。

株式会社シナジートレーディング

営業本部

TEL ：06-6233-3066

URL：http://www.synergytrading.co.jp/

●商品名 drinkmate×BRITA 多機能ウォーターサーバー drinkcube

●カラー ブラック

●発売日 2026年4月22日

●価格 58,800円（税込）

●品番 DRM1043(60Lガスシリンダー付)

DRM1044(142Lガスシリンダー付・エディオン限定)

●サイズ W265×D390×H473mm

W307×D405×H473mm（レバー・ハンドル込み）

●重量 10Kg（本体重量）

●材質 ABS樹脂（本体）、PET（専用ボトル）

●附属品 ＜DRM1043＞

本体・電源コード・専用Sサイズボトル（ブラック）・専用ボトル用キャップ

・BRITAカートリッジ・60Lガスシリンダー

＜DRM1044＞

本体・電源コード・専用Sサイズボトル（ブラック）・専用ボトル用キャップ

・BRITAカートリッジ・142Lガスシリンダー

別売drinkcube standで収納もスマートに。

「drinkcube」を上に乗せられる、

専用の「drinkcube stand」も同時発売。

ガスシリンダー3本が収納可能で、ボトルやグラスも入る引き出し付き。

スリムな形状で場所を取らず部屋に馴染みやすいデザイン。

●商品名 drinkcube stand

●価格 18,500円（税込）

●品番 DRM1045

●サイズ W309×D410×H800mm

●重量 12.8Kg

●材質 パーティクルボード

【会社概要】



会社名：株式会社シナジートレーディング（Synergy Trading Corporation）

設立：2000年9月25日

代表者：代表取締役 原中 俊広

事業所：〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11 淀屋橋フレックスタワー4F

Tel：06-6233-3066／Fax：06-6233-3068

事業内容

・海外メーカー商品の日本輸入元事業(KitchenAid、InstantPot、drinkmate、CORAVIN 等)

・欧米からのファッショングッズ(バッグ、小物、アクセサリー、靴、ファッション衣料等)の輸入販売事業、ライセンス商品の企画開発および製造販売

・世界各国から、家庭用品、住居関連商品、日用消耗品、日用雑貨、食品の輸入販売

・ベビー用品の輸入販売および企画製造

・家庭用品および家庭用電化製品などの企画開発およびその製造販売



＜お問い合わせ先＞

株式会社シナジートレーディング

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11 淀屋橋フレックスタワー4F

TEL ：06-6233-3066

URL：http://www.synergytrading.co.jp/