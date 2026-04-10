DeepCool社製、新開発のセミインテグラルブレードファンを搭載したサイドフロー型CPUクーラー「AG400 G2」、「AG400 G2 PLUS」、および「AG620 G2」を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、DeepCool社製のサイドフロー型CPUクーラー「AG400 G2」、「AG400 G2 PLUS」、および「AG620 G2」を発表いたします。

「AG400 G2」は、AGシリーズの第2世代モデルとなる空冷CPUクーラーです。最適化されたタワー型ヒートシンクと新設計のファンにより冷却性能が向上し、マトリックススタイルのトップパネルで高級感のある外観を備えています。オフセットレイアウトのヒートシンクによりメモリスロットとの干渉を防ぐと共に、ファンを取り付けた状態でマザーボードに固定できるため、取り付け作業を簡単に行えます。

「AG400 G2 PLUS」は、「AG400 G2」にファンを追加し、デュアルファン構成にしたモデルです。回転数を調整したファンを追加することで、より高い冷却性能を提供します。

「AG620 G2」は、デュアルタワー、デュアルファン仕様により高い冷却性能を備えたモデルです。DeepCool独自の「Core Touch Technology（CTT）2.0」を採用し、CPUの熱をヒートパイプへ効率よく伝達可能です。「AG400 G2 PLUS」と同様に、回転数を調整した新設計のファンを2基搭載しています。

AG400 G2

最適化されたヒートシンク

特徴的なマトリックスフィンデザインとヒートパイプ4本の構造は継承し、最適化を行うことで前モデルよりも高い冷却性能を備えています。トップカバーの採用により、高級感のある外観に仕上げています。

静音かつ大風量の120mmファンを搭載

先端をリング状につなげたセミインテグラルブレードを採用し、フレームとの隙間をシールしたデザインの120mmファンを搭載しています。冷却性能と静音性を高いバランスで備えています。

メモリとの干渉を防ぐオフセットデザイン

ヒートシンクを中央から少しずらしたオフセットデザインを採用しています。ファンがメモリスロットと重ならないため、背の高いメモリとの干渉を防げます。また、ファンをヒートシンクに取り付けたままマザーボードへ固定できるため、取り付け作業も簡単に行えます。

AG400 G2 PLUS

最適化されたヒートシンク

特徴的なマトリックスフィンデザインとヒートパイプ4本の構造は継承し、最適化を行うことで前モデルよりも高い冷却性能を備えています。トップカバーの採用により、高級感のある外観に仕上げています。

静音かつ大風量の120mmファンを搭載

先端をリング状につなげたセミインテグラルブレードを採用し、フレームとの隙間をシールしたデザインの120mmファンを搭載しています。冷却性能と静音性を高いバランスで備えています。

メモリとの干渉を防ぐオフセットデザイン

ヒートシンクを中央から少しずらしたオフセットデザインを採用しています。ファンがメモリスロットと重ならないため、背の高いメモリとの干渉を防げます。

AG620 G2

最適化されたヒートシンク

特徴的なマトリックスフィンデザインとヒートパイプ6本の構造は継承し、最適化を行うことで前モデルよりも高い冷却性能を備えています。トップカバーの採用により、高級感のある外観に仕上げています。

「Core Touch Technology 2.0」による最適化

DeepCool独自の「Core Touch Technology（CTT）2.0」を採用しています。スクエア形状のヒートパイプにより面積あたりの密度を向上させ、各ヒートパイプに熱を効率よく分散させることで冷却性能を向上させています。

静音かつ大風量の120mmファンを搭載

先端をリング状につなげたセミインテグラルブレードを採用し、フレームとの隙間をシールしたデザインの120mmファンを搭載しています。冷却性能と静音性を高いバランスで備えています。

製品概要

メーカー：DeepCool

製品名：AG400 G2

型番：R-AG400-BKNPMG2-G

JANコード：4537694376594

アスクコード：FN2731

予想市場価格：2,980円前後（税込）

発売時期：2026年 4月17日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/cpu-cooler/ag400-g2.html

製品名：AG400 G2 PLUS

型番：R-AG400-BKNPMG2-G-1

JANコード：4537694376624

アスクコード：FN2734

予想市場価格：3,680円前後（税込）

発売時期：2026年 4月17日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/cpu-cooler/ag400-g2-plus.html

製品名：AG620 G2

型番：R-AG620-BKNPMG2-G

JANコード：4537694376600

アスクコード：FN2732

予想市場価格：5,880円前後（税込）

発売時期：2026年 4月17日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/cpu-cooler/ag620-g2.html

DeepCool社 概要

DeepCool社は、世界中のお客様に最高のパフォーマンスとヒューマナイズド・サーマル・ソリューションを提供するという使命をもって設立されました。1996年に創業し、本社所在地は北京、工場は中国深圳に設立されました。主な取扱い製品は冷却製品、シャーシ、パワーサプライ関連製品となり全世界70各国へ商品を流通しています。

「DeepCool」のブランド名は1997年にIBMのスーパーコンピュータ上で実行されるプログラム「ディープ・ブルー」が当時の世界チェスの覇者であったゲイリー・カスパロフに驚異的な勝利を収めたことに由来しています。

URL：https://jp.deepcool.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

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