ITエンジニア向けウェビナー　今からでも遅くないAIコーディングVol.3『 Claude Codeの仕組み化と組織展開 ～スキルの活用から既存システムへのオンボーディングまで～』

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役社長 高田 幹也）は、2026年4月15日（水）19時より、ウェビナー『今からでも遅くないAIコーディングVol.3

～ Claude Codeの仕組み化と組織展開 ～スキルの活用から既存システムへのオンボーディングまで～ 』を開催します。本セミナーは、株式会社PE-BANKが運営するITフリーランス向け福利厚生サービス「サポートプラス」が主催しており、今回で76回目の開催となります。今回は、オンライン形式での開催となります。

●セミナー内容

最終回では、Claude Codeをチームや組織の標準プロセスとして定着させるための仕組み化を解説します。

AIを単なるツールではなく、「新入社員をオンボーディングするように」既存システムへ導入するための実践方法や、各種工程の自動化の進め方を学びます。

AIコーディングまたを学ぶのは今からでも遅くはありません。AIコーディングについてご興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

●開催概要

日 時：2026年4月15日（水）19時～20時20分

会 場：オンライン開催：参加URLをメールにてご案内します。

主 催：株式会社PE-BANK

参加費：無料

定 員：100名

※募集人数超過の場合は先着順となります。

参加申込：https://splus.pe-bank.jp/event/20260415/

参加申込締切：2026年4月15日（水）17:00まで

●講師

吉田 真吾（よしだ しんご）氏

株式会社ジェネラティブエージェンツ取締役COO

株式会社セクションナイン 代表取締役

ChatGPT Community(JP) / LangChain Community(JP) / Serverless Community(JP)などを主催。日本におけるLLMやサーバーレスの普及を促進。「AWS生成AIアプリ構築実践ガイド」（日経BP）共著。「ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築［実践］入門」（技術評論社）共著。「Azure OpenAI ServiceではじめるChatGPT/LLMシステム構築入門」（技術評論社）共著。「AWSによるサーバーレスアーキテクチャ」（翔泳社）監修、「サーバーレスシングルページアプリケーション」（オライリー）監訳、「AWSエキスパート養成読本」（技術評論社）共著。

●『ProTechOne(プロテックワン)2026』の開催も決定！

ITエンジニアが押さえておくべき業界動向を「学び、語り合う」イベント『ProTechOne(プロテックワン)2026』が来る6月13日（土）に開催されることも決定しました。

同イベントでは今回のウェビナー講師を務める吉田真吾氏をはじめとした多彩なスピーカーによるプログラムを準備中ですので、こちらもあわせてご注目ください！

https://splus.pe-bank.jp/lp/ProTechOne/

【株式会社PE-BANK 会社概要】

株式会社PE-BANKは、1989年に協同組合として発足。「ITフリーランスの社会的地位が、より一層高まる社会を創り上げる。」をミッションに掲げ、ITフリーランスエンジニアエージェント事業の国内最古参企業として、30年以上にわたり企業とエンジニアを繋いできました。PE-BANKのシンボルマークは、PE-BANKの使命「企業が求める人材を、エンジニアが求める仕事を」と、3者のグッドリレーション、グッドパートナーシップを、さくらんぼをモチーフに表現しています。

会社名 ：株式会社PE-BANK

代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）

資本金 ：3億1,295万円

事業内容 ：ITフリーランスエンジニアエージェント事業

ITエンジニアの派遣事業／紹介事業

ITエンジニア向けのセミナー事業／福利厚生事業

コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp

Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)

Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)

Pe-BANKカレッジ ： https://pebank-college.jp (法人向けIT人材研修サービス)

サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)

【株式会社MCEAホールディングス 概要】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/