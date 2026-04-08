【PIVOT出演】営業利益率3倍を実現した「経営管理DX」の全貌を公開！｜″BOTANIST″のI-ne CFO原氏 × ログラスCEO

株式会社ログラス

株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：布川 友也）は、ビジネス映像メディア「PIVOT」の番組「＆EVENT」にて、「"BOTANIST"のI-neに学ぶ｜急成長の壁を越え、利益を上げる『経営管理DX』」をテーマとした動画を公開したことをお知らせいたします。

本番組では、ヘアケアブランド「BOTANIST」や「YOLU」などで知られる株式会社Ｉ-ｎｅ 取締役 執行役員 CFO 原 義典氏をゲストに迎え、「経営管理DX」をテーマに対談。急成長企業が直面する「利益の壁」をどう突破し、上場時比で営業利益率を約3倍まで改善したのか。その背景にある「FP&A組織」の構築と、クラウド経営管理システム「Loglass 経営管理」を軸にした意思決定の高度化について、CFO・経営企画の皆様に役立つ内容として深掘りしています。

動画を視聴する :https://www.youtube.com/watch?v=r2jIQzDCsIo■番組の見どころ

1. 成長企業が抱える「利益の壁」を超えるFP&A組織

上場時、利益率3%台だったI-ne社がいかに個別最適による利益の壁を打破したのか。営業利益率3倍を実現した、事業部と伴走する「Division FP&A」の構築プロセスに迫ります。

2. 「Loglass 経営管理」による工数削減とシナリオ分析

予算策定やレポーティング工数を年間300時間以上削減。予実管理のシミュレーション精度も同時に高め、「物流費率の半減」などの成果を生み出した実践的なシステム活用を解説します。

3. AI時代のCFO・経営企画に求められる役割の変化

データの集計はシステムに任せ、人間は「現場との対話」や「投資判断」に集中すべきだと両氏が提言。「人・組織 × システム」によるハイブリッドな経営企画の重要性を提示します。

■番組概要

番組名： PIVOT「＆EVENT」

公開日： 2026年4月8日

タイトル： “BOTANIST”のI-neに学ぶ｜急成長の壁を越え、利益を上げる「経営管理DX」

出演者：原 義典 氏（株式会社Ｉ-ｎｅ 取締役 執行役員 CFO）

：布川 友也（株式会社ログラス 代表取締役 執行役員CEO）

MC：野嶋 紗己子 氏

視聴URL： https://www.youtube.com/watch?v=r2jIQzDCsIo

提供： 株式会社ログラス

■ 出演者プロフィール

原 義典 氏

株式会社Ｉ-ｎｅ 取締役 執行役員 CFO

P&Gに15年間勤務し、アジア柔軟剤FP&Aとして各国の事業再建を主導。2020年よりP&G Japan財務部門No.2として組織開発を推進。2022年I-ne入社後、中期経営計画の策定を主導し、2024年より現職。2025年、株式会社ログラス主催「経営管理DXアワード」にてI-neが大賞を受賞。

布川 友也

株式会社ログラス 代表取締役 執行役員CEO

慶應義塾大学卒業後、SMBC日興証券投資銀行部門を経て、GameWithにて経営管理等に従事。2019年に株式会社ログラスを創業。「経営管理DXアワード」を主宰するなど、企業の経営管理のアップデートを牽引。

■ クラウド経営管理システム「Loglass」について

当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する経営データ（財務数値／KPIの予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な分析を可能にするクラウド経営管理システムです。フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムに散在するさまざまなデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化。見たい数値を見たいカットで簡単に可視化・分析できるようになり、経営判断の精度やスピードを高めます。

製品紹介サイト：https://www.loglass.jp/

製品紹介動画：https://youtu.be/4jiRIjcO6Ck

■ 株式会社ログラスについて

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」「Loglass AI IR」「Loglass 設備投資計画」を展開しています。

代表者：代表取締役 執行役員CEO 布川 友也

設立：2019年5月

所在地：東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル 9階

事業内容：新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスの企画・開発・販売

URL：https://www.loglass.co.jp/