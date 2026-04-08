カルチュア・エンタテインメント株式会社

TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』

FAN+Lifeオリジナルグッズ 販売サイト

https://fantasulife.com/collections/tenshisama

TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』より、椎名真昼の「天使界隈コーデ」をテーマにした新規描きおろしのオリジナルグッズが発売！４月8日（水）より予約受付開始！

カルチュア・エンタテインメント株式会社が運営する「FAN+Life（ファンタスライフ）」にて、４月より放送のTVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』より、椎名真昼の「天使界隈コーデ」をテーマにした新規描きおろしのオリジナルグッズを発売いたします。椎名真昼の可愛い３種の天使界隈コーデのグッズが多数登場です。本日４月8日（水）12:00よりFAN+Lifeにて予約受付を開始いたします。

TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』

FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細

トレーディング缶バッジ【全6種】■トレーディング缶バッジ【全6種】

【価格】単品：各660 円（税込）／BOX：3,960 円（税込）

【サイズ】約 W57×H57×D5mm

【仕様】ブラインド 素材：紙・ブリキ・PP

等身大タペストリー【全３種】■ 等身大タペストリー【全３種】

【価格】各7,700円（税込）

【サイズ】約W600×H1800mm

【仕様】ポリエステルスエード・パイプ・紐付き

ミニアートスタンド【全3種】■ミニアートスタンド【全3種】

【価格】各660円（税込）

【サイズ】約W54×H80×D12mm

【仕様】紙・アルミ・ポリカーボネート

ステージアクリルスタンド【全3種】■ステージアクリルスタンド【全3種】

【価格】各2,420円（税込）

【サイズ】約145ｍｍ×H145mm×D3mm(プレートサイズ)

【仕様】アクリル

メガネスタンド【全３種】■メガネスタンド【全３種】

【価格】各4,180（税込）

【サイズ】約W200×H270×D3mm以内

【仕様】アクリル

BIGアクリルスタンド【全3種】■BIGアクリルスタンド【全3種】

【価格】各3,080円（税込）

【サイズ】本体：約W92×H200×D3mm以内

台座：約W74×H74×D3mm

【仕様】アクリル

■FAN+Lifeオリジナルグッズの申込方法、受付開始日時、発売日

申込サイト：https://fantasulife.com/collections/tenshisama

WEB受付開始日：2026年４月８日（水）12:00～

発売日：2026年7月下旬予定

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

※商品等画像使用の際はコピーライトを明記してください。

※画像はイメージの為仕様は変更となる可能性がございます。

＜TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』作品紹介＞

隣同士で暮らす藤宮周と学校一の美少女・椎名真昼、

２人の恋人として距離を縮めていく甘くて焦れったい関係を描いた日常系ラブストーリー！

2026年4月3日よりTOKYO MXで毎週金曜22時30分から絶賛放送中！

TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』 公式サイト

https://otonarino-tenshisama.jp/

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カルチュア・エンタテインメント株式会社 IPプロダクトカンバニー IP事業部では、アニメやファンシーキャラクターなど、国内外の人気ライセンスを活用した商品企画・制作に加え、オリジナルIPの企画・開発にも積極的に取り組んでいます。

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