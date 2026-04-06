GA technologies、エスピーシー証券株式会社の株式取得に関するお知らせ

株式会社 GA technologies

株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ]（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：樋口 ⿓、証券コード：3491、以下「当社」）は、本日、金融商品取引業及び投資助言・代理業を行うエスピーシー証券株式会社（本社：東京都中央区、以下、「SPC 証券」）の発行済み株式の全てを、SPC証券の親会社であるTPM株式会社（本社：東京都中央区）より取得し、完全子会社化することを決定し、株式譲渡契約を締結いたしました。

目的及び背景

当社グループは、「テクノロジー×イノベーションで、驚きと感動を生み、世界を前進させる。」をOur Ambitionに掲げ、2013年の創業時より事業を推進して参りました。90年代にインターネットが台頭してから、さまざまな産業でIT化が進み人々の生活が豊かになってきた一方、日本の産業の中でも特に大きな比率を占める不動産業界においては、商慣習、法規制、業界構造の特性等により、IT化が他産業と比べ遅れているという現状があります。その結果、「生産性が低く業務がアナログ」、「情報の非対称性」、「ユーザーの体験の悪さ」といった多くの課題に直面しています。私たちはこれらの課題をテクノロジーを活用して解決し、不動産業界にイノベーションを起こすことを目指しております。

当社グループの中核事業の1つであるRENOSYマーケットプレイス事業では、「不動産による資産形成を、あたりまえにする。」というブランドビジョンのもと、AI×テクノロジーの力によって不動産投資をより身近なものとし、「安心・簡単・最適な、不動産による資産形成サービス」をAI不動産投資「RENOSY」ブランドで提供しております。従来、不動産投資は専門的な知識を要する複雑な手続きや煩雑な管理負担を伴うものとして、一部の富裕層や経験豊富な投資家に限られたものと認識されてきました。当社はこうした業界課題に対して、AIをはじめとする独自テクノロジーとデジタルプラットフォームを活用することで、不動産投資を「より身近で、より確度の高いもの」へと変革してまいりました。その結果、不動産投資における売上実績・買取実績No.1（※1）を達成しております。こうした実績を基盤として、更なるサービス価値の向上に向け、累計63万人（※2）のRENOSY会員に対する商品ラインアップの拡充による提供機会の拡大を推進するとともに、米国事業への進出を果たすなど、顧客満足度の向上に努めてまいりました。

一方、SPC証券は、子会社でアセットマネジメント事業を行うSPCアセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区。以下、「SPCAM」。SPC証券と合わせて「SPCグループ」。）と共に、不動産ファンド事業に不可欠な不動産特定共同事業、第一種・二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業等の金融ライセンスを保有しております。同社グループは、長年にわたり不動産私募ファンド等の組成・販売・運用に携わり、高度な金融実務ノウハウと堅牢なコンプライアンス体制、そして豊富な運用受託実績を有しており、投資家及び金融機関からの高い信頼を獲得していると理解しております。

政府が推進する『貯蓄から投資へ』の大きな流れや、個人の自律的な資産形成がより一層求められる社会的背景のもと、個人・法人の資産形成ニーズはかつてない高まりを見せております。中でも、実物不動産投資に比べて少額から手軽に始められる不動産小口化商品、私募ファンドの市場は急速に拡大しております（※3）。一方で、当該事業の展開には不動産特定共同事業法や金融商品取引法に基づく登録・許可が必要であり、高度な専門知識と厳格な運用体制の構築が求められるため、新規参入における障壁は高いのが現状です。

当社は、この度のSPCグループの当社グループ参画による連携を通じて、自前での許認可取得及び体制構築に多大な時間を要する不動産証券化事業への本格参入を、スピーディに実現できると考えております。当社が有する「RENOSY マーケットプレイス」の強固な顧客基盤及びテクノロジー活用力と、SPCグループが有する金融ライセンス及びファンド運営ノウハウを融合させることで、顧客に対してより多様で高付加価値な資産形成の選択肢を提供するとともに、当社グループの事業ポートフォリオにおいて、運用資産残高（AUM）を基盤とした安定的なアセットマネジメント報酬（リカーリング収益）の積上げによる収益基盤の安定化・持続的な拡大を図ってまいります。

（※１）https://ssl4.eir-parts.net/doc/3491/tdnet/2783384/00.pdf

（※２）2026年1月末時点

（※３）https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001519666.pdf

なお、本件に関する詳細は下記をご参照ください。

株式会社GA technologies「エスピーシー証券株式会社の株式取得に関するお知らせ」（2026年4月6日発表）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3491/tdnet/2787171/00.pdf

株式会社GA technologies「エスピーシー証券株式会社の株式取得に関する補足説明資料」（2026年4月6日発表）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3491/tdnet/2787178/00.pdf

株式会社GA technologies「エスピーシー証券株式会社の株式取得に関する説明動画」（2026年4月6日発表）

https://youtu.be/lENv6kki69I