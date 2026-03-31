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「AGVの導入は難しい」を変える 京セラドキュメントソリューションズ、導入・運用の負担を抑えたAGVを関西物流展で実機公開
京セラドキュメントソリューションズ株式会社（社長：長井 孝、以下：当社）は、2026年4月8日（水）から10日（金）までの3日間、インテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に、製造・物流現場での無人搬送ニーズに応える無人搬送車（AGV：Automated Guided Vehicle 以下、AGV）を実機展示いたします。
当社は30年以上にわたりAGVを活用し、そのうち10年以上は自社開発のAGVを用いて複合機やプリンターの生産現場における搬送の自動化と効率化を進めてきました。今回展示するAGVは、こうした長年の現場運用で培ったノウハウと複合機やプリンターの技術力を融合し、「手軽に導入でき、安定して使い続けられる」ことを特長とし開発されました。
当社のAGVは、市販の汎用テープによる走行ルート設定に対応しており、従来必要とされてきた磁気テープ敷設に伴う初期費用やメンテナンス負担の低減に貢献します。走行ルートの変更も容易なため、工場・倉庫などのレイアウトの変更に柔軟に対応できます。さらに、リモート監視による予兆保全機能を搭載し、トラブルの未然防止を図ることで、安定稼働と運用負担の軽減を実現します。
近年、製造・物流現場で深刻化する人材不足という社会課題に対応するため、AGVの提供を通じて、製造現場の生産性向上に貢献いたします。手軽に導入でき、高い信頼性を備えたAGVは、多様な生産現場の課題を解決し、お客様の「頼れるパートナー」として役立つことを目指しています。本製品は会場で実機展示を行い、操作感や性能を体験いただけるデモンストレーションも実施予定です。ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。
AGVの詳細はこちらから
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/global/ja/our-business/agv.html?utm_campaign=ad&utm_medium…
■開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2426/130442/130442_web_1.png
当社は30年以上にわたりAGVを活用し、そのうち10年以上は自社開発のAGVを用いて複合機やプリンターの生産現場における搬送の自動化と効率化を進めてきました。今回展示するAGVは、こうした長年の現場運用で培ったノウハウと複合機やプリンターの技術力を融合し、「手軽に導入でき、安定して使い続けられる」ことを特長とし開発されました。
近年、製造・物流現場で深刻化する人材不足という社会課題に対応するため、AGVの提供を通じて、製造現場の生産性向上に貢献いたします。手軽に導入でき、高い信頼性を備えたAGVは、多様な生産現場の課題を解決し、お客様の「頼れるパートナー」として役立つことを目指しています。本製品は会場で実機展示を行い、操作感や性能を体験いただけるデモンストレーションも実施予定です。ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。
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※ ニュースリリースに掲載されている情報は発表日現在のものです。
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本件に関するお問合わせ先
京セラドキュメントソリューションズ株式会社 企業広報部 森田（携帯:070-7406-6371 会社直通:06-6764-3515）
関連リンク
AGV紹介ページ
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/global/ja/our-business/agv.html?utm_campaign=ad&utm_medium=other-medium&utm_source=other-source&utm_term=newsrelease&utm_content=20260331