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生成AIで事業計画書作成が最短20分 非エンジニアでも自動化を進める方法
デジタルマーケティングの実践事例集「ウェブ解析士ナレッジ」に新しい記事を掲載しました
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、会員によるマーケティング事例を紹介するブログシリーズ「ウェブ解析士ナレッジ 事例紹介」の新しい記事を掲載しました。執筆はウェブ解析士マスター・チーフSNSマネージャーの久保田善博氏。生成AIを活用した事業計画書作成やSNS運用の自動化で、専門的なプログラミング経験がなくても発想次第で効率化できることを示した実例です。AIでできることの実例を知りたい方におすすめの内容です。
▼記事はこちら
https://www.waca.or.jp/knowledge/58546/
■記事の概要
久保田氏は、補助金申請で必須の事業計画書作成を、生成AIと各種ツールの組み合わせで効率化しました。フォームへの入力内容からAIが草案を作成し、Googleドキュメント形式で出力する仕組みです。従来は数日かかっていた作業を20〜25分程度まで短縮しました。
さらに、過去の採択事例を参照・分析できる環境を整え、計画書の精度を高める運用も紹介。ワークフロー自動化ツールを活用し、SNS投稿案の作成から管理、予約投稿までを半自動化した取り組みにも触れています。
▼こんな方に読んでいただきたい記事です
生成AIを業務に取り入れたいが、技術面のハードルを感じている
補助金申請支援や事業計画書作成の効率化に課題を感じている
業務の属人化を減らし、ナレッジ共有を進めたい
SNS運用や情報発信の自動化を進めたい
AIを実務の成果につなげたい
■背景
生成AIへの関心は急速に高まっていますが、実際の現場では「専門知識がなければ使いこなせない」「業務にどう落とし込めばよいか分からない」と感じる担当者も少なくありません。
業務のボトルネックを最も深く理解しているのは、日々現場に向き合っている実務担当者です。生成AIや自動化ツールは、その知見と組み合わさることで初めて力を発揮します。ウェブ解析士協会では、こうした現場起点の実践例を共有することで、デジタルマーケティングや業務改善に携わる人たちが、より現実的にAI活用を進められる環境づくりを目指しています。
■参考
本記事は、2026年2月開催のSNSマネージャー向け定例セッションで紹介された内容をもとにしています。
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
support@waca.or.jp
関連リンク
「ウェブ解析士ナレッジ」ウェブページ
https://www.waca.or.jp/knowledge/
ウェブ解析士協会
https://www.waca.or.jp/
SNSマネージャー定例セッション
https://www.waca.or.jp/snsmanager/session
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、会員によるマーケティング事例を紹介するブログシリーズ「ウェブ解析士ナレッジ 事例紹介」の新しい記事を掲載しました。執筆はウェブ解析士マスター・チーフSNSマネージャーの久保田善博氏。生成AIを活用した事業計画書作成やSNS運用の自動化で、専門的なプログラミング経験がなくても発想次第で効率化できることを示した実例です。AIでできることの実例を知りたい方におすすめの内容です。
▼記事はこちら
https://www.waca.or.jp/knowledge/58546/
■記事の概要
久保田氏は、補助金申請で必須の事業計画書作成を、生成AIと各種ツールの組み合わせで効率化しました。フォームへの入力内容からAIが草案を作成し、Googleドキュメント形式で出力する仕組みです。従来は数日かかっていた作業を20〜25分程度まで短縮しました。
さらに、過去の採択事例を参照・分析できる環境を整え、計画書の精度を高める運用も紹介。ワークフロー自動化ツールを活用し、SNS投稿案の作成から管理、予約投稿までを半自動化した取り組みにも触れています。
▼こんな方に読んでいただきたい記事です
生成AIを業務に取り入れたいが、技術面のハードルを感じている
補助金申請支援や事業計画書作成の効率化に課題を感じている
業務の属人化を減らし、ナレッジ共有を進めたい
SNS運用や情報発信の自動化を進めたい
AIを実務の成果につなげたい
■背景
生成AIへの関心は急速に高まっていますが、実際の現場では「専門知識がなければ使いこなせない」「業務にどう落とし込めばよいか分からない」と感じる担当者も少なくありません。
業務のボトルネックを最も深く理解しているのは、日々現場に向き合っている実務担当者です。生成AIや自動化ツールは、その知見と組み合わさることで初めて力を発揮します。ウェブ解析士協会では、こうした現場起点の実践例を共有することで、デジタルマーケティングや業務改善に携わる人たちが、より現実的にAI活用を進められる環境づくりを目指しています。
■参考
本記事は、2026年2月開催のSNSマネージャー向け定例セッションで紹介された内容をもとにしています。
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
support@waca.or.jp
関連リンク
「ウェブ解析士ナレッジ」ウェブページ
https://www.waca.or.jp/knowledge/
ウェブ解析士協会
https://www.waca.or.jp/
SNSマネージャー定例セッション
https://www.waca.or.jp/snsmanager/session