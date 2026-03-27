音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型音楽プラットフォーム「SOUNDPAY(サウンドペイ)」が、日本市場において本格展開を開始しました。





音楽を聴くだけでポイントが貯まる「SOUNDPAY」1





SOUNDPAYは、アプリ内で音楽コンテンツを視聴することでユーザーがポイントを獲得できる、新しい形の音楽プラットフォームです。従来の広告依存型マーケティングとは異なり、ユーザー参加型のエコシステムを構築している点が特長です。





音楽を聴くだけでポイントが貯まる「SOUNDPAY」2





2026年3月10日の正式ローンチ以降、短期間で会員数は約5,000人を突破し、日本市場においても着実にユーザー基盤を拡大しています。





特に注目されているのは、無名アーティストによる成果です。日本のあるインディーズアーティストは、SOUNDPAY導入後わずか4日間で、過去2年間の累計ストリーミング数を上回ったとしています。さらに、全体の再生数も約300％増加し、従来のプロモーションでは難しかった初期トラフィックの獲得に成功しました。





これまで無名アーティストにとっては、広告費を投じても十分な成果を得ることが難しく、アルゴリズムによる露出機会も限られていました。SOUNDPAYでは、視聴行動そのものに報酬を付与することで、自然な形で再生数とエンゲージメントを生み出す新たな仕組みを提供しています。





また、ユーザーが獲得したポイントは、日本国内で利用可能な各種リワードに交換可能です。Amazonギフト券、楽天ポイント、dポイント、au PAY、PayPay、QUOカードPay、Pontaポイント、Visaギフトカードなど、主要な決済・ポイントサービスに対応しています。





さらに、Uber Eats、サーティワン、タリーズコーヒー、GODIVAといった人気ブランドのリワードにも交換可能であり、日常生活において利用しやすい実用性の高いインセンティブ設計となっています。





SOUNDPAYは、音楽を「消費するもの」から「価値を生み出す行動」へと転換することで、音楽業界における新たな経済圏の創出を目指しています。





今後は、日本市場におけるアーティストおよびユーザーのさらなる拡大を進めるとともに、グローバル展開も視野に入れたサービス強化を図ってまいります。









【サービスURL】

・SOUNDPAY JP

https://sndpay.com/

・SOUNDPAY KR

https://eumgamsa.kr/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社3.14

所在地 ： 19, Dogok-ro 5-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

代表者 ： Jinho Seo





会社名 ： 株式会社PF Production

所在地 ： 26, Yangpyeong-ro 21-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

代表者 ： Joonwoo Min