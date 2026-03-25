公開5日で100万円を突破！杉並の日本茶専門店・東京繁田園茶舗が、初の海外店舗・シドニー店の出店を目指すクラウドファンディングに挑戦中。目標金額300万円の達成に向けて、引き続き応援をお願いします。

株式会社東京繁田園茶舗

日本茶小売および卸売業を営む株式会社東京繁田園茶舗（本店：東京都杉並区、代表：繁田穣）は、2026年7月のシドニー・Surry Hills店オープンに向けた開業資金調達のため、2026年3月20日よりCAMPFIREにてクラウドファンディングを開始いたし、公開5日で支援総額100万円を突破したことを、ご報告いたします。温かいご支援をいただいたすべての皆様に、心より御礼申し上げます。

▼CAMPFIREプロジェクトページ

「多文化都市シドニーに初の海外店舗をオープンし、日本茶の美味しさを世界に伝えたい！」(https://camp-fire.jp/projects/930680/view)

■ 公開5日で100万円達成--業界内からの応援メッセージも続々集まる

2024年のJAPAN EXPO PARIS出展をきっかけに、東京繁田園茶舗はパリ・バルセロナ・シドニー・セブなど世界各地でワークショップやイベント出店を重ね、"抹茶にとどまらない日本茶の豊かさ"を世界に届けてきました。

イベントを重ねる中で実感したのは、継続的な「場」の必要性です。そのため、初の海外店舗となるシドニー・Surry Hills店の出店を決意し、開業資金調達のために今回のクラウドファンディングに挑戦しました。

開始から5日で100万円を超えるご支援をいただいたことは、「本物の日本茶文化を世界に伝えたい」というプロジェクトへの大きな共感とご期待をいただいたもの受け止めており、スタッフ一同身の引き締まる思いです。

また、今回オープンするお店は、シドニー初の日本茶専門店となることから、多種多様な日本茶とその文化をご紹介する総合的なショールームとなることを目指しており、日本茶業界の皆さまからも、続々と応援メッセージをいただいております。

■ クラウドファンディング目標金額300万円に向けて

有限会社松澤園 松澤康之さんからの応援メッセージSUZU MATCHA 斉藤正直さんからの応援メッセージバーテンダー/日本茶インストラクター 松本敬さんからの応援メッセージ

クラウドファンディングは、2026年4月20日（月）まで実施しています。目標金額は300万円で、集まった資金はシドニー店の内装工事費を中心とする開業初期費用に充当いたします。

ぜひ、温かいご支援・SNS等でのシェアでの応援のほど、よろしくお願いいたします。

■クラウドファンディングについて

「多文化都市シドニーに初の海外店舗をオープンし、日本茶の美味しさを世界に伝えたい！」

期間：2026年3月20日～4月20日

目標金額：300万円

目的：内装工事費を主とするシドニー店開業資金調達のため

主なリターン品：日本茶、海苔、クッキー缶

プロジェクトページ：

https://camp-fire.jp/projects/930680/view

■東京繁田園茶舗 会社概要

商号：株式会社東京繁田園茶舗（トウキョウハンダエンチャホ）

設立：1947年3月14日

代表者：代表取締役 繁田穣（ハンダミノル）

所在地：〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-14-16（阿佐ヶ谷本店）

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-28-7（荻窪店）

電話番号：03-3314-4187

FAX：03-3314-4188

お問合せ先：info@tokyohandatea.com

オンラインショップ：https://handaen.official.ec/

Instagram：@tokyohandaen(https://www.instagram.com/tokyohandaen/)

X（旧Twitter）：@tokyohandaen(https://x.com/tokyohandaen)

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海外向けオンラインショップ：https://www.tokyohandatea.com/

英語版Instagram：@tokyohandatea(https://www.instagram.com/tokyohandatea/)

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■店舗情報

阿佐ヶ谷駅南口「パールセンター商店街」内季節商品も含め、約50種類の日本茶を取り扱っております。

【阿佐ヶ谷本店】

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-14-16

丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅 徒歩3分、JR「阿佐ヶ谷」駅南口 徒歩8分

営業時間：10:00~18:00 定休日：日曜日

TEL：03-3314-4187 FAX：03-3314-4188

荻窪駅南口徒歩1分自家製の「宇治抹茶ソフトクリーム」「ほうじ茶ソフトクリーム」は荻窪店限定で販売しております。

【荻窪店】

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-28-7

丸ノ内線・JR「荻窪」駅南口 徒歩1分

営業時間：10:00~18:00 定休日：水曜日

TEL：03-3392-0607