「ReFaシャワー体験プロジェクト」始動。　ReFaファインバブルシャワー、全国47都道府県で体験可能に

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）が展開する美容ブランド『ReFa（リファ）』は、2026年4月1日より、日本全国47都道府県・約70施設にて「ReFaシャワー体験プロジェクト」を順次開始いたします。

本プロジェクトでは、温浴施設を中心にReFaファインバブルシャワーを設置し、入浴体験そのものをアップデート。バスタイムを美しさを磨く時間へと進化させます。

■ReFaファインバブルシャワーを、実際に体験できる機会として全国へ。

ReFaファインバブルシャワーの価値を、より多くの方に体験として届けるため、本プロジェクトを実施いたします。

近年、モノの所有から“体験価値”を重視する消費行動が加速し、美容機器や生活家電でも「購入前に実際に試したい」というニーズが高まっています。

消費者庁が発行した「消費者白書 令和6年版」でも、生活様式の変化を受けた“消費行動の見直し”や“自宅時間の質を高めること”への意識が継続的に上昇していることが示されています。

また、健康や美容を通じて自分を整える“ウェルビーイング志向”が強まる中、入浴は単なる生活習慣ではなく、髪や肌をケアする“体験型の美容習慣”としての価値が広がっています。

※出典：消費者庁「消費者白書 令和6年版」

本プロジェクトは、温浴施設という身近な場を通じて、ReFaならではの美髪・美肌体験を届ける取り組みです。

全国47都道府県・約70施設の温浴施設にReFaファインバブルシャワーを2026年4月1日より順次設置し、6月30日まで、各施設約3か月間展開を予定しています。

特設LPでは導入施設を検索できる体験MAPを公開。

特設LP：https://www.refa.net/special/map_shower/

お近くの施設で美髪・美肌体験をお試しいただけます。

また、来場者によるSNS投稿を通じた「ReFa FINE BUBBLEシリーズ投稿キャンペーン」を実施いたします。

ご体験いただき、お好きなポイントや気に入ったモードをXにてご投稿いただいた方の中から、抽選で10組20名様に、ReFaアイテムを設置した高級旅館へのご宿泊をご招待いたします。

キャンペーンの詳細は、ReFa公式Xにて投稿予定です。

【ReFa公式SNS】

X：https://x.com/mtg_ReFa

※3月31日投稿予定

■体験製品（一部）

ReFaのファインバブルシリーズより、「ReFa FINE BUBBLE U」を設置しております。

※設置モデルは施設により異なります。

■より多くのお客様に寄り添うReFaファインバブルシャワー

ReFaのファインバブルシリーズは、毛穴よりも小さな泡「ファインバブル」を発生させる独自技術を搭載し、浴びるだけで肌や髪をすこやかに整える新しいバスタイム価値を提案してきました。

研究を重ねてきたファインバブルテクノロジーと、肌と髪のことを考えて生み出された水流により、美髪・美肌体験へとつながる価値が支持を広げ、このたび公開情報に基づく調査の結果 、ReFaのファインバブルシャワーヘッド・シリーズ累計売上が世界No.1※になりました。

また、MTGオンラインショップでの購入者を対象としたアンケート（n=5,181）では、ReFaのシャワーヘッドに期待する効果として、「美髪効果（つや、うるおい）」が64％と最も多く、次いで「肌の乾燥対策」（42％）、「洗い流すことによる毛穴の黒ずみ軽減」（34％）という結果となりました。

髪や肌のコンディションを整えるケアへの期待が、幅広い生活者から支持されていることがうかがえます。

※2026年1月 薬事法ドットコム調べ（対象：2019年～2025年9月における累計売上） ISOに依拠したファインバブル表現であることが示されており、その売上が公表されているメーカーを対象にWEBで調査を行った

■シャワー体験を、日常の新しい価値へ

“シャワーを浴びる”という当たり前の時間を、美しさを磨く時間へ。

ReFaは、ファインバブル技術を通じて、日常のバスタイムをアップデートする提案を続けてきました。本プロジェクトを通じて、より多くの方にその体験機会を提供してまいります。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/