【DAOマネ勉強会】バズより「共感」を生む地方発信。等身大のリアルを届ける重要性とは

株式会社あるやうむ

NFTによる地方創生を推進する株式会社あるやうむ(本社:札幌市、代表取締役:畠中博晶)の地域おこし協力隊DAOソリューションを活用し、移住されたDAOマネージャーの皆さんにDAOマネ勉強会を実施しました。

2026年2月25日に実施した勉強会では、株式会社SAKIYOMI 創業者で、同社とは独立した活動として、現在岐阜県飛騨市で分散型ホテル事業を推進する石川さん（Xアカウント「港区社長、限界集落へ。」）と、株式会社SAKIYOMI CCOの樋田さんを講師に迎え、「地方に住む我々が勝つのにすべきはSNSなのか」をテーマに、地域ビジネスとSNS連携のリアルな取り組みや考え方について共有しました。

DAOマネ勉強会とは

地域おこし協力隊は、自治体ごとにミッションや環境が大きく異なり、「正解のない仕事」とも言われます。一方で、全国各地の現場には、数字では測れない実践知・失敗知・人との関わり方といった、再現性のある学びが数多く存在しています。

株式会社あるやうむでは、「 協力隊員一人ひとりの経験を、個人の中だけで終わらせず、横断的な学びに変えること 」を目的に、勉強会を実施しています。

現場で成果を出している協力隊員自身が語ることで、これから着任する協力隊員や現在活動中で壁に直面している協力隊員にとって、より実践的で現実に即した学びの場をつくっています。

DAOマネ勉強会でのテーマとは

本勉強会は、単なるノウハウ共有ではなく、

- 自治体から求められているミッションの整理- 日々の地道な活動の裏側- 地域住民、役場との信頼関係の築き方- SNS発信や関係人口創出の実践例- うまくいかなかったことや現在の課題

などの「成果が出るまでのプロセス」に焦点を当てた内容が特徴です。

協力隊員同士が「自分の地域ならどう応用できるか」を考えながら参加できる設計としています。

今回のテーマ：「港区社長、限界集落へ。」が考える地域とSNS ― 地方に住む我々が勝つのにすべきはSNSなのか

今回の勉強会では、「地方に住む我々が勝つのにすべきはSNSなのか」というテーマのもと、以下のポイントを中心に進行しました。

- 石川さん自身の現在進行形の活動を通じた、地方の課題とリアルな現状- SNSの「初期ブースト」としての活用法- 「過去の自分への手紙」を軸としたコンテンツ制作- 泥臭いDMでのアプローチや影響力の活用法

これらの内容について、講師のお二人から実例を交えながら解説していただきました。

特に注目されたのは、SNSでバズを狙うのではなく、等身大の「地方のリアル」を発信し、泥臭く関係性を築いていくことが地方を盛り上げるための最大の武器になるという現場目線の考え方です。

「地方のリアル」を武器にし、共創のサイクルを生み出す

石川さんは、地方にある資産価値が使われなくなることで負債化している現状に対し、「分散型ホテル」という形で再編集し、現代に合わせてアウトプットすることで価値を取り戻す挑戦を行っています。一つの店が成功すれば他の店も成功しやすくなる「希望の循環」を生み出すために、自身の発信や立ち上げたコミュニティを通じて、地域に大きな資金流入を実現させています。

また、SNSの活用について樋田さんからは「地方に住んでいること自体の希少性」について言及がありました。日々のリアルを発信するだけで興味を持つ人が自然と集まるため、バズを狙って背伸びをするのではなく、かつての自分と同じ悩みを持った「過去の自分に宛てた手紙」のような、真摯なコンテンツを作り続けることの重要性が語られました。

泥臭いDMでのアプローチや、失敗を包み隠さず語ることこそが、結果として共感を生み、SNSを飛び越えたリアルな関係人口の創出につながっています。

講師紹介

港区社長、限界集落へ。｜石川 侑輝（いしかわ ゆうき）

株式会社SAKIYOMI 創業者。会社売却後、岐阜県飛騨市に移住し、分散型ホテル事業を推進。「観光起点に、日本をアップサイクルする」というビジョンのもとコミュニティを立ち上げ、多くの賛同者を巻き込みながら地域での活動を展開している。X（旧Twitter）を中心とした圧倒的な発信力を持つ。

X:https://x.com/minatoku_genkai

樋田 洋斗（といだ ひろと）

株式会社SAKIYOMI CCO。SNS運用支援歴7年。TikTok分析アカウントを運営し、自身も「過去の自分に送る手紙」を軸とした発信で短期間に万単位のフォロワーを獲得するなど、SNSの最前線で個人・法人の発信を支援している。

TikTok：https://www.tiktok.com/@toy_wao(https://www.tiktok.com/@toy_wao)

DAOマネ勉強会の参加者からのコメント

佐治町DAOマネージャー たくみさん

港区社長の『人への伝え方』の巧みさに圧倒されました。同時に、自分自身の強みを再認識する機会にもなりました。社長が『失敗を繰り返しながらも行動し続けること』の大切さを説かれていたこと。また、佐治に移住したことは外の世界から見れば非常に価値のあるコンテンツであり、自分の経験が誰かの糧になるのだと気づかされました。

特別な何かをゼロから生み出すのではなく、まずは自分が移住者として感じているリアリティを言葉にして届けること。最先端の技術を扱いながらも、根底にあるのは『足を使った泥臭いコミュニケーション』であるという本質を、港区社長から学ばせていただきました。

▼鳥取県鳥取市佐治町のコミュニティはこちら

佐治DAO（仮）(https://discord.com/invite/kJuCgAKTGD)

舟橋村DAOマネージャー にしけんさん

港区社長さんの話を聞いて改めてSNSに対する姿勢や考え方が変わりました！ただ漠然と「バズらないといけない」のではなく「哲学が合う人とのマッチング」として活用することでお互いにメリットが生まれる関係を作りやすくなると感じました。

▼富山県舟橋村のコミュニティはこちら

舟橋村DAO(https://discord.com/invite/NSHCRpWC2C)

舟橋村サンフラワープロジェクト(https://line.me/ti/g2/R9IjzCs-V-mN87H90KXIgmI3_AO-Md0cLs9nJA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

今後の展望

株式会社あるやうむでは、今後も派遣協力隊員同士の知見を共有する勉強会を継続し、

各地域で生まれた実践を横断的に活かすことで、地域全体の価値向上につなげていく予定です。

各地域のDAOに参加しませんか？

お住まいの地域や興味のある地域のDAOにぜひご参加ください！

▼ DAOへの参加リンクはこちら｜どなたでも気軽に参加できます。

https://lit.link/alywamu-dao

株式会社あるやうむについて

DAOやNFTによる地方創生を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT／観光NFT/地域おこし協力隊DAOソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。

地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることや、地域でDAOを運営することを通じて、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。

社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

株式会社あるやうむ 会社情報

会社名 ：株式会社あるやうむ

代表者 ：畠中 博晶

所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

設立 ：2020年11月18日

資本金 ：1億6449万円（準備金含む）

事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

URL ：https://alyawmu.com/

Twitter ：https://twitter.com/alyawmu/

Voicy : https://voicy.jp/channel/3545