候補者の入社意欲を高めるコミュニケーション技術を習得する「内定辞退防止研修」をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、採用担当者を対象とした新メニュー「内定辞退防止研修(https://www.recurrent.jp/listings/hr-recruiting-candidate)」をリリースしました。昨今の採用市場において、内定後の辞退防止は企業の競争力を左右する重要な課題です。

本研修では、候補者が辞退に至る心理的要因を体系的に整理し、自社の独自価値を効果的に伝えるスキルを習得します。また、面談を通じて辞退の兆候を早期に察知する具体的な手法を実装し、採用活動の成約率向上を目指します。

内定辞退防止研修【志望度を高める採用コミュニケーション】 - 社員研修のリスキル

背景：採用市場の変化と内定辞退防止の必要性

労働人口の減少に伴い、人材獲得競争は激化しています。企業が選考を重ねて内定を出しても、他社への流出や入社への不安による辞退が発生するケースは少なくありません。

候補者の志望度を維持・向上させるためには、単なる条件提示だけでなく、入社後の不安を解消し、自社で働く価値を正しく伝えるコミュニケーションが求められています。このような背景から、内定者の心理を構造的に理解し、適切なアプローチを行うためのスキル習得に対するニーズが高まっています。

研修内容の紹介

研修タイトル

内定辞退防止研修(https://www.recurrent.jp/listings/hr-recruiting-candidate)

受講対象

採用担当者（若手社員、中堅社員、管理職まで幅広く対応）

身に付くスキルや目的

本研修は、内定辞退の要因を体系的に理解し、候補者の志望度を高める魅力付けと適切な面談技術を身に付けることが狙いです。

- 内定辞退が起こる心理的メカニズムと要因を体系的に理解します。- 自社の魅力を言語化して伝えることで候補者の志望度を強化します。- 面談を通じて内定者の本音を引き出し、辞退の兆候を早期察知します。本研修の特徴- 内定者の心理変化を構造的に理解する内定直後から入社直前までの心理変化を学びます。辞退の背景を「不安型」「比較型」「関係性型」などの型に分類して整理することで、状況に応じた対応力を養います。- 自社の魅力を再定義し、志望度を強化する自社ならではの独自価値や強みを再定義します。面接や面談の場で効果的に伝えて動機付けする手法を習得し、他社との差別化を図ります。- 本音を引き出すコミュニケーション技術の実装傾聴スキルや質問技法を駆使して相手の真意を探ります。些細な違和感にいち早く気づき、適切に初期対応を行うための技術を身に付けます。内定辞退防止研修【志望度を高める採用コミュニケーション】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋

1. 内定辞退の構造理解

- 内定者心理の変化（内定直後、承諾後から入社前、入社直前）- 内定辞退の主な要因分類（不安型、比較型、関係性型）- ワーク：自社の内定辞退要因整理

2. 志望度を高めるアクション

- 不安を解消するコミュニケーション設計- 比較に勝つための自社魅力の強化（独自価値の言語化、他社との違いを伝える際の注意点）- 関係性を強化する接触の設計

3. 面談でのコミュニケーション

- 内定者の本音を引き出す質問技法と傾聴スキル- 辞退兆候のサインと察知した際の初期対応- 辞退を引き留める際の注意点と基本姿勢

リスキルについて

株式会社リスキルは、ビジネス研修が料金一律で実施できる研修サービスを提供しています。 新しくリリースされた内定辞退防止研修においても、明瞭な価格体系で提供しており、企業ごとの課題に合わせたカリキュラムのカスタマイズも追加料金なしで行うことが可能です。 準備から運用までをフルサポートし、対面研修のほか、オンライン研修やハイブリッド形式など、多様な実施形態に対応しています。

※本プレスリリースの内容は、2026年03月時点のものです。